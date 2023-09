Der Mindestlohn könnte nächstes Jahr um 35 Cent auf 8,85 Euro steigen. Das ergibt sich aus Berechnungen des Statistischen Bundesamtes. Profitieren würden davon rund vier Millionen Arbeitnehmer, das wären mehr als zehn Prozent aller Jobs in Deutschland. Doch aus der Armut wären sie damit nicht befreit.

Wer entscheidet über die Höhe des Mindestlohns?

Der allgemeine gesetzliche Mindestlohn gilt seit Anfang 2015 und wurde auf 8,50 Euro pro Stunde festgesetzt. Eine erste Anpassung ist für den 1. Januar 2017 vorgesehen. Mitte 2016 muss die so genannte Mindestlohnkommission der Bundesregierung ein Votum darüber abgeben, wie stark die Erhöhung ausfallen soll.

Die Kommission hat neun Mitglieder. Gewerkschaften und Arbeitgeber sind mit jeweils drei stimmberechtigten Mitgliedern vertreten. Außerdem gibt es noch zwei wissenschaftliche Mitglieder ohne Stimmrecht sowie den neutralen Vorsitzenden. Dieses Amt hat derzeit der ehemalige RWE-Manager und Gewerkschaftsjurist Jan Zilius inne.

Wie wird über die Höhe des Mindestlohns entschieden?

Leitlinie ist der so genannte Tariflohnindex des Statistischen Bundesamtes. Dafür wählen die Statistiker die wichtigsten Tarifverträge aus und gewichten sie entsprechend ihrer Arbeitnehmerzahl. Grundsätzlich darf die Kommission zwar auch vom so genannten Tarifindex abweichen und einen stärkeren Zuschlag empfehlen. Dafür wäre in dem Gremium aber eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig, die nicht in Sicht ist. Denn die Arbeitgeberseite plädiert dafür, die allgemeine Tarifentwicklung als Richtschnur für den Mindestlohn zu verwenden.

Wie hoch steigt der Mindestlohn 2017?

Das kommt darauf an, welche Daten man zu Grunde legt. In den Tariflohnindex nimmt das Statistische Bundesamt im Prinzip nur Tariferhöhungen auf, die ab 1. Juni 2016 auch an die Beschäftigten gezahlt werden. Auf dieser Basis kommen die Statistiker auf Tariferhöhungen von bislang 3,2 Prozent seit Ende 2014, dies entspräche einem Mindestlohn von 8,77 Euro.

Dazu kommen jedoch noch die jüngsten Tariferhöhungen der Metall- und Elektroindustrie, im öffentlichen Dienst und im Bau. Hier ist jedoch noch unklar, ob die höheren Löhne tatsächlich ab dem 1. Juni ausgezahlt werden. Bezieht man den Abschluss im öffentlichen Dienst mit ein und unterstellt, dass er auch für Bundesbeamte und andere öffentlich Beschäftigte übernommen wird, kommen die Statistiker auf eine Tariferhöhung von 3,9 Prozent und einen Mindestlohn von 8,83 Euro.

Bezieht man zusätzlich noch den Metall-Abschluss ein, ergibt sich ein Wert von 8,87 Euro. Da die Mindestlohnkommission voraussichtlich auf 0- und 5-Cent-Werte auf- oder abrunden würde, liegt ein Mindestlohn von 8,85 Euro nahe. Die Auswirkungen des Bau-Abschlusses sind dabei jedoch noch nicht einkalkuliert, hier rechnen die Statistiker noch. „Wie stark der Mindestlohn steigt, ist letztlich eine politische Entscheidung“, so das Bundesamt.

Wer würde profitieren?

Laut Statistischem Bundesamt schützt der Mindestlohn etwa 2,9 Millionen Beschäftigte in Westdeutschland, im Osten sind es mit 1,1 Millionen mehr als ein Fünftel aller Beschäftigungsverhältnisse. Die größte Gruppe sind Jobs in den Bereichen Einzelhandel und Gastronomie.

Wäre der Mindestlohn damit relativ hoch?

Nicht im Vergleich mit Ländern wie Frankreich, Niederlande oder Großbritannien – dort liegt der Mindestlohn höher als hier zu Lande. Ein Verdienst von 8,50 Euro je Stunde schützt auch nicht vor relativer Armut, denn er entspricht nur 48 Prozent des mittleren Lohns in Deutschland. Ab einem Wert von 60 Prozent gilt ein Beschäftigter offiziell als armutsgefährdet.

Um diese Schwelle zu überschreiten, müsste der Mindestlohn in Deutschland auf 10,63 Euro angehoben werden, errechnet das gewerkschaftsnahe Institut WSI. Will man erreichen, dass Mindestlohn-Beschäftigte auch im Alter nicht auf staatliche Zuschüsse angewiesen sind, müssten sie sogar 11,50 Euro jede Stunde verdienen – vorausgesetzt, sie arbeiten 38,5 Stunden die Woche und erreichen 45 Versicherungsjahre.