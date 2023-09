Köln/Manchester -Popstar Ariana Grande wird nach dem Terroranschlag bei ihrem Konzert am Montagabend in Manchester ein Benefizkonzert in der englischen Stadt geben. Das kündigte die 23-Jährige am Freitagabend auf ihrem Twitter-Konto an. Bei dem Konzert wolle sie Geld für die Hinterbliebenen der Todesopfer und der Verletzten des Terroranschlags sammeln.

„Wir werden den Hass nicht gewinnen lassen“, schrieb die US-Amerikanerin in dem Tweet. Die Opfer werde sie stets in ihrem Herzen tragen und an sie denken, bei allem was sie im Rest ihres Lebens tue, so die Sängerin weiter. „Unsere Antwort darauf muss sein, näher zusammenzurücken, uns zu helfen, mehr zu lieben, lauter zu singen sowie mitfühlender und großzügiger zu leben als bisher“, schrieb Grande.

Wann das Konzert stattfinden soll, ließ sie offen. Mit dem Tweet am Freitagabend meldete sich Grande bei dem Kurznachrichtendienst erstmals seit einem kurzen Statement vom Dienstag zu Wort, in dem sich Grande erschüttert von den Ereignissen zeigte.

Bei dem Terroranschlag in der Manchester Arena waren am Montagabend nach dem Konzert von Ariana Grande 22 Menschen getötet und mehr als 70 weitere verletzt worden. Grande sagte als Reaktion die weiteren geplanten Konzerte ihrer Welttournee ab. (hol)