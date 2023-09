Die soziale Ungleichheit ist noch krasser als angenommen. Zu diesem Ergebnis kommt die Nichtregierungsorganisation Oxfam in ihrem neuen Bericht zu weltweiten Verteilung. Die Studie präsentiert sie bewusst, kurz bevor in dieser Woche Unternehmenslenker und Regierungschefs aus allen Kontinenten auf dem privat organisierten Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Nobelort Davos zusammentreffen.



Acht Männer vereinen laut der Studie so viel Vermögen wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Diese Superreichen von Microsoftgründer Bill Gates über den spanischen Textilunternehmer Amancio Ortega bis hin zu dem US-Medienmanager Michael Bloomberg besitzen zusammen 426 Milliarden Dollar. Die 3,6 Milliarden von der anderen Hälfte der Wohlstandspyramide bringen es gemeinsam auf etwas über 409 Milliarden Dollar.



Warnungen vor einer Welt, in der wachsende Gegensätze

Auch wenn man den Kreis erweitert, zeigen sich laut der Untersuchung gewaltige Unterschiede. So gehört dem reichsten ein Prozent der Weltbevölkerung wie schon im Vorjahr mehr als die Hälfte des globalen Vermögens. Extrem ungleich verteilt sind auch die Einkommenszuwächse. Das Jahreseinkommen der ärmsten zehn Prozent ist den Angaben zufolge zwischen 1988 und 2011 um 65 Dollar pro Person gestiegen. Das obere Prozent verzeichnete dagegen ein Plus von 11 800 Dollar pro Kopf. In den vergangenen 25 Jahren habe das ein Prozent der absoluten Spitzenverdiener höhere Einkommenszuwächse erzielt als die gesamten unteren 50 Prozent.



Oxfam

Der Bericht fügt sich ein in eine lange Reihe von Warnungen vor einer Welt, in der wachsende Gegensätze zwischen Arm und Reich die politische Stabilität bedrohen und populistischen Bewegungen Auftrieb geben. Die Veranstalter des Weltwirtschaftsforums selbst hatten vor wenigen Tagen die Mächtigen gemahnt, sich mehr um Gerechtigkeit zu kümmern. Basierend auf einer Umfrage unter internationalen Führungskräften kamen sie zu dem Schluss, dass der zunehmende Widerstand gegen offenen Handel und freie Marktwirtschaft nur durch mehr soziale Fairness zu überwinden sei. Auch die Staats- und Regierungschefs der G 20, der 20 bedeutendsten Volkswirtschaften, räumen dies längst ein und haben sich auf mehreren Gipfeln zu einer Wirtschaftspolitik verpflichtet, die Gesellschaften stärker zusammenführt.



Zuckerberg, Gates und Co.

Oxfam nutzt die Diagnose zum Plädoyer für einen grundlegenden Richtungswechsel. „Die Alternative liegt auf der Hand“, schreiben die Experten der Organisation. „Wir brauchen ein Wirtschaftssystem, in dem Menschen wichtiger sind als Profite.“ Oxfam nennt dies die Wirtschaft für 99 Prozent und betont: „Statt verschiedene Gruppen, die durch dieses System schlechter gestellt sind, gegeneinander auszuspielen, müssen wir Wohlstandsgewinne gerechter verteilen – zum Wohle aller.“



Unverzichtbar dafür seien faire Löhne sowie höhere Investitionen in Bildung, Gesundheit und soziale Sicherung. Als Kernelement einer solchen neuen Wirtschaftsordnung bezeichnet Oxfam Steuergerechtigkeit. Dafür müssten Konzerne und reiche Einzelpersonen einen höheren Beitrag leisten.



Allerdings zeichnet sich auf der politischen Bühne eine Bewegung in die andere Richtung ab. Sowohl Großbritannien unter Premierministerin Theresa May als auch die USA mit Präsident Donald Trump bereiten die nächste Runde der Entlastungen für Konzerne vor. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, der anders als Kanzlerin Angela Merkel (beide CDU) in Davos teilnehmen wird, hatte die Ankündigungen Mays zunächst wütend kommentiert. Inzwischen tritt aber auch Schäuble dafür ein, mit einer Unternehmenssteuerreform nach der Bundestagswahl in Deutschland die Wirtschaft zu entlasten.



Im Vergleich zur Oxfam-Studie des Vorjahres gibt es einen wesentlichen Unterschied. Damals gaben die Autoren an, dass 62 Milliardäre über dasselbe Vermögen verfügten wie die ärmere Hälfte. Dass die Zahl nun dramatisch niedriger liegt, erklären sie mit einer verbesserten Datenlage. Oxfam zieht den Weltvermögensbericht der Schweizer Bank Credit Suisse heran, um die Finanzlage der Armen zu ermitteln. Das Institut aber erfasse die Schulden nun genauer und gebe für sie einen höheren Wert an. Diesen Betrag zieht Oxfam vom Vermögen der unteren Hälfte ab. Wären die Statistiken von Credit Suisse vor zwölf Monaten schon so genau gewesen wie jetzt, hätten damals nach den Oxfam-Berechnungen neun Menschen einen Besitz wie die ärmsten 50 Prozent gehabt.



Die Befunde und speziell die Methodik Oxfams stoßen immer wieder auf heftige Kritik. Haupteinwand: Die Organisation rechne das Vermögen der ärmeren Hälfte künstlich klein, indem sie die Schulden der Menschen von dem Besitz abziehe. So zählen in den Untersuchungen auffallend viele US-Amerikaner zu den Ärmsten. Diese Menschen aber können sich trotz ihrer Kredite weit mehr leisten als die meisten Afrikaner oder Asiaten. Es sei nicht lauter, die Darlehen aus reichen Nationen mit dem Vermögen in Afrika oder Südasien zu verrechnen, heißt es. Oxfam hält in der aktuellen Fassung dagegen. Die von den Kritikern angeführte Gruppe der Schuldner in wohlhabenden Nationen sei nur eine kleine Minderheit. 70 Prozent aus der unteren Hälfte lebten in armen Ländern. Nehme man Schulden ganz aus den Berechnungen heraus, ergebe sich kein grundlegend anderes Bild. Dann kämen 56 Reiche auf dasselbe Vermögen wie die aus der unteren Hälfte zusammen.

Die acht reichten Menschen der Welt:

1. Bill Gates (Microsoft-Gründer): ca. 75 Mrd. Dollar

2. Amancio Ortega (Zara-Gründer): ca. 67 Mrd. Dollar

3. Warren Buffett (Unternehmer/Investor): ca. 61 Mrd. Dollar

4. Carlos Slim Helu (Mobilfunkunternehmer): ca. 50 Mrd. Dollar

5. Jeff Bezos (Amazon-Chef): ca. 45 Mrd. Dollar

6. Mark Zuckerberg (Facebook-Gründer): ca. 44,5 Mrd. Dollar

7. Larry Ellison (Oracle-Chef): ca. 43,5 Mrd. Dollar



8. Michael Bloomberg (Unternehmer): ca. 40 Mrd. Dollar

