Arnstadt -Ein vermisstes vier Jahre altes Mädchen aus Arnstadt ist tot. Die Leiche des Kindes wurde am Montagabend in einem Teich in einer Kleingartenanlage gefunden. Die Hintergründe seien noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag auf Anfrage.

„Es wird in alle Richtungen ermittelt.“ Die Polizei schließt nicht aus, dass die Vierjährige durch einen Unfall ums Leben kam und in dem Teich ertrank. Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe es bisher nicht.

Die Staatsanwaltschaft Erfurt ordnete eine Obduktion an. Mit einem Ergebnis der Untersuchung werde aber nicht mehr am Dienstag gerechnet, erklärte die Sprecherin.

Der 27 Jahre alte Vater hatte seine Tochter als vermisst gemeldet. Sie verschwand laut Polizei gegen 17.00 Uhr spurlos. Zunächst suchten die Eltern und weitere Passanten das Gelände ab.

Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden das Mädchen zwei Stunden später in einem Teich. Sie versuchten 45 Minuten lang, das Kind wiederzubeleben. Laut Polizei wird nun geprüft, ob die Eltern ihre Fürsorge- und Erziehungspflicht verletzt haben.

Nach Einschätzung der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) kommt es immer wieder vor, dass kleine Kinder in Gartenteichen ertrinken - auch wenn diese Gewässer meist nicht tief sind.

„Auch jede flache Wasserfläche kann für Kleinkinder zur tödlichen Falle werden“, sagte der Thüringer DLRG-Präsident Harry Sloksnat der Deutschen Presse-Agentur. Bei kleinen Kindern funktioniere der Selbstrettungsreflex noch nicht. „Sie schreien nicht, schlagen nicht um sich - sie gehen einfach unter, wenn man das nicht sieht.“ Fachleute sprechen deswegen vom „stillen Ertrinken“. „Das ist Minutensache“, erklärte Sloksnat.

Gartenteiche müssten deshalb so gesichert werden, dass Kinder auch nicht zufällig hineinfallen könnten. „Mindestens mit einem Zaun oder einer Einfriedung, die Kinder nicht überklettern können“, so der Experte. Vor allem aber müsse die Aufsicht über am Wasser spielende Kinder hundertprozentig gewährleistet sein. (dpa)