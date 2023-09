Manchmal geht es ganz schnell in der Politik: Union und SPD wollen innerhalb weniger Tage das Gesetz zur Parteienfinanzierung reformieren und die staatliche Unterstützung auf 190 Millionen Euro anheben. Am Freitag haben beide Fraktionen den Entwurf in den Bundestag eingebracht, in der kommenden Woche soll das Gesetz bereits stehen. In der Debatte im Parlament kritisierte die Opposition das Hauruck-Verfahren, mit dem die Regierung das Projekt durchbringen will. Vertreter der schwarz-roten Koalition verteidigten hingegen das Vorhaben.