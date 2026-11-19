Diese Entwicklung ist krass und rasant: Vom Abstiegskandidaten in die Dritte Liga zum Aufstiegsanwärter in die 1. Bundesliga hat es der 1. FC Magdeburg gebracht. Die Gefühlsskala ist breit: Vom Fast-Drama bis hin zur Euphorie.



Der Klassenerhalt in der 2. Bundesliga konnte in der Vorsaison erst am letzten Spieltag gesichert werden. Ein halbes Jahr später aber gehört das Team der beiden Cheftrainer Petrik Sander (66) und Pascal Ibold (37), die als eingespielte Doppelspitze agieren, sogar zum Zirkel der Kandidaten für den Aufstieg in die Bundesliga.

1:6 gegen Braunschweig: Der Fehlstart des 1. FC Magdeburg

Was diese schöne Geschichte auch so besonders macht, passierte am 1. Spieltag der Saison 2026/27. Der 1. FCM unterlag in der heimischen Avnet-Arena mit 1:6 gegen Eintracht Braunschweig!



Sander nannte es einen „totalen Systemausfall“. Spieler, Trainerstab und Fans fühlten sich wie in einem „falschen Film“, standen unter Schock.



Doch die neu formierte Mannschaft schüttelte sich kurz, steckte die heftige Blamage weg und griff stürmisch an.



Das Resultat ist verblüffend: Nach nunmehr elf Spieltagen rangieren die Blau-Weißen auf Tabellenplatz vier.



Entscheidend für den Höhenflug ist die enorme Heimstärke mit fünf Siegen und einer Niederlage, was Magdeburg neben Spitzenreiter Hertha BSC zur bislang besten Heimmannschaft machte. Es ist jedenfalls der beste Saisonstart, den der 1. FCM im nunmehr fünften Jahr in der 2. Liga hinlegte.

Aufstieg in die Bundesliga? Sportdirektor Jaekel tritt nicht auf die Bremse

Nun träumen viele in der Elbstadt tatsächlich vom Aufstieg und das Träumen hat man beim 1. FCM nicht verboten. Im Gegenteil.



Sportdirektor Peer Jaekel (44) sagt: „Auf die Euphoriebremse werde ich nicht treten. Ich sehe keinen Grund tiefzustapeln.“ Recht hat er.



Warum soll es Magdeburg nicht so ergehen wie den lange unterschätzten Außenseitern SC Paderborn oder gar der SV Elversberg, die ganz nach oben gelangten?



Schon einmal, in der Spielzeit 2024/25, war der Aufstieg tatsächlich fast greifbar. Unter Trainer Christian Titz kletterte die Mannschaft am 19. Spieltag nach einem Freitagabend-Duell für wenigstens 24 Stunden auf Platz eins.



Bis zum 31. Spieltag hielt man sich tapfer auf Rang 3, am Ende wurde es der starke Platz fünf.



Fast schon kurios mutet nun aktuell die Wandlung des Teams zur gefürchteten Heimmacht an. Denn 2024/25 landete man nur auf Platz 14 in der Heimtabelle und 2025/26 war Magdeburg sogar die schlechteste Heimelf.

Iyoha, Zukowski, Atik: Was den FCM reif für den Aufstieg macht

Es gibt viele Faktoren, die den stolzen Europacupsieger der Pokalsieger von 1974 vielleicht reif für den Aufstieg machen. Die Mannschaft ist äußerst effizient. 42 Prozent ihrer Chancen nutzt sie zu Treffern.



Emmanuel Iyoha (6 Tore), Mateusz Zukowski (6 Tore) und Baris Atik (7 Assists) glänzen als herausragende Offensivkräfte.



Vor allem Sportdirektor Peer Jaekel, seit Ende März 2026 im Amt, brachte frischen Wind in den Klub, tätigte kluge Transfers, holte Iyoha von Fortuna Düsseldorf und Abwehrspieler Anselmo Garcia MacNulty vom holländischen Zwolle. Beide wurden schnell zu Stützen im Team.



Zudem gelangen Jaekel wichtige Vertragsverlängerungen mit den beiden Unterschiedsspielern Zukowski und Baris Atik, die beide bis Juni 2029 gebunden sind. Das befeuerte die Träume der Fans.



Jaekel harmoniert gut mit der Trainer-Doppelspitze, dem erfahrenen Taktikfuchs Sander und dem emotionalen Ibold, die die Mannschaft 2025/26 nach dem 9. Spieltag auf dem letzten Tabellenplatz übernommen hatten und schließlich den Klassenerhalt sicherten.



Endlich eine Doppelspitze, die funktioniert. Die deutschen Politiker könnten sehr viel lernen …

Acht Nationalspieler: Magdeburg als Sprungbrett für Profis

Wie sich die Qualität der Mannschaft verbessert hat, beweist auch die Tatsache, dass in der Länderspielpause acht Spieler, davon fünf A-Nationalspieler, unterwegs waren und in der Nations League und in der Qualifikation für den Afrika-Cup zum Einsatz kamen.



Zukowski für Polen und der Finne Luka Hyryläinen reiften zudem erst beim 1. FCM zu Nationalspielern. Herbert Bockhorn spielt für Uganda, Pierre Nadjombe für Togo und Edin Dzogovic für Luxemburg.



Deren Auftritte zeigen, dass man sich in Magdeburg als Profi prächtig entwickeln kann, und liefern dem Sportdirektor gute Argumente bei künftigen Transfers.

FCM-Campus und Fans: Die Bedingungen für die Bundesliga stimmen

Nicht zuletzt stimmen auch die Bedingungen, um hochklassigen Fußball spielen zu können. Neben der modernen Avnet-Arena (30.098 Plätze) entstand für 12 Millionen Euro ein neuer FCM-Campus, den die Profis und das Nachwuchsleistungszentrum nutzen.



Nicht zu vergessen ist die große, leidenschaftliche Anhängerschaft. Allein 13.000 Fans begleiteten das Team zum DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern nach München.



Weltmeister Bastian Schweinsteiger sprach aus, was auch andere Experten ähnlich sahen: „Ein Super-Auftritt der FCM-Fans und trotz der 1:6-Niederlage auch der Mannschaft. Die hat lange Zeit gezeigt, wie man als Zweitligist gegen Bayern auftreten muss.“



Bislang beherbergt die Sportstadt Magdeburg die besten deutschen Handballer unter Erfolgstrainer Bennet Wiegert und viele der schnellsten deutschen Schwimmer, die unter Trainer-Koryphäe Bernd Berkhan sogar absolute Weltspitze sind.



Ein Erstligist im Fußball würde da natürlich glänzend ins Bild passen.

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