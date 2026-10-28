1. FC Union Berlin: Das jähe Ende eines großen Traums

Die Pokal-Reise des 1. FC Union Berlin hat am späten Dienstagabend in Köln ein jähes Ende gefunden. Zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren mussten die Köpenicker das Aus schon in der zweiten Runde quittieren. Die 0:5-Pleite beim Ligakonkurrenten war allerdings deutlich mehr als das bloße Ausscheiden aus dem Wettbewerb, bei dem Union zuletzt in der Saison 2000/01 im Finale stand. Wie schon bei den Bundesliga-Pleiten in Leverkusen (0:4) und München (0:7) im September ließ sich die Mannschaft von Trainer Mauro Lustrinelli vom Gegner in ihre Einzelteile zerlegen.

Der Druck liegt nun bei Lustrinelli

Der überragende Said El Mala (32., 60.), Linton Maina (52.), Isak Johannesson (78.) und Sebastian Sebulonsen (88.) trafen für die Gastgeber, die sich vor der Partie selbst noch im Krisenmodus befunden hatten. Trainer René Wagner, einst bei Union Co-Trainer von Steffen Baumgart, stand in großen Teilen der Fanszene massiv in der Kritik. Mit dem deutlichen Sieg hat Wagner den Druck nun Richtung Lustrinelli verlagert.

Der Schweizer hatte nach dem völlig misslungenen Saisonstart zuletzt den Eindruck erweckt, er könne die Eisernen zeitnah in ein wenig ruhigeres Fahrwasser manövrieren. In den Spielen gegen Elversberg (1:0), Dortmund (0:0) und zuletzt in Augsburg (1:1) war die Offensive zwar blass geblieben, dafür standen die Berliner hinten sicher und machten es dem jeweiligen Gegner schwer, zu Torchancen zu kommen.

Symbolisch: Torhüter Matheo Raab mag bei der Union-Vorstellung in Köln gar nicht mehr hinsehen. © IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Den Schwung aus diesen Partien nahm die Lustrinelli-Elf auch nach Köln mit, bot dem Effzeh in der ersten halben Stunde einen Schlagabtausch mindestens auf Augenhöhe. Zeno Van Den Bosch vergab per Kopf im Anschluss an einen Eckball die beste Chance (30.), doch auch Rani Khedira (4.) und Michel Aebischer (28.) waren zuvor schon in aussichtsreichen Positionen zum Abschluss gekommen.

„Wir sind gut in das Spiel gekommen und hatten eine tolle erste halbe Stunde. Wir waren sehr gut in den Duellen und auf den zweiten Bällen, hatten Aktionen nach vorne. In der Phase hatte ich nicht das Gefühl, dass es so ein schlechtes Spiel werden wird“, sagte Lustrinelli später auf der Pressekonferenz. Gegen zu diesem Zeitpunkt noch harmlose Gastgeber musste Matheo Raab, der den Vorzug vor Frederik Rönnow bekam, nur einmal sein ganzes Können unter Beweis stellen. Den Abschluss von Maina lenkte der Torhüter mit einer starken Parade noch an den rechten Pfosten (25.).

Rani Khedira entschuldigt sich bei den Fans

Mit dem Kölner Führungstreffer durch El Mala, dem ein Ballverlust von Tom Rothe in der Vorwärtsbewegung vorausgegangen war, schwand jeglicher Schwung im Union-Spiel. Zweikämpfe wurden nicht mehr konsequent geführt, mit Ball am Fuß waren keine Ideen mehr da und hinten stürzte die Mannschaft von einer Verlegenheit in die nächste. „Nach der Halbzeit haben wir endgültig den Faden verloren. Es war von uns eine Nicht-Leistung und wir müssen uns bei allen Fans entschuldigen, die hier mitgereist sind“, fand Kapitän Rani Khedira klare Worte.



Mehr als 2000 aus Berlin mitgereiste Anhänger hatten die Hoffnung gehegt, Union könne in dieser Spielzeit endlich mal wieder im DFB-Pokal für Furore sorgen. Die Sehnsucht nach dem Endspiel im Olympiastadion, das in dieser Saison am 29. Mai 2027 ausgetragen wird, war groß. Letztlich war die Mannschaft von diesem Ziel weit entfernt.

Lustrinelli hatte im Vergleich zum Augsburg-Spiel auf drei Positionen rotiert, Leopold Querfeld für den verletzten Felix Uduokhai gebracht, dazu Stürmer Mekhi Gray zum Startelf-Debüt als Profi verholfen. Livan Burcu musste für den bulligen Angreifer weichen. Mit Ausnahme von Raab, der mit zunehmender Spieldauer immer mehr von seinen Vorderleuten im Stich gelassen wurde, erreichte allerdings kein Akteur aufseiten der Gäste Normalform.

Trainer Mauro Lustrinelli ist bei Union wieder angezählt. © IMAGO/Maximilian Koch

Der Trainer ist nach einigen wohlwollenden Reaktionen seit der Länderspielpause nun wieder schlagartig ins Zentrum der Kritik gerückt. Immer wieder spricht der 50-Jährige von „Kontinuität“, die es braucht, um an der Alten Försterei nachhaltig Erfolg zu haben. Kontinuierlich – das ist spätestens mit dem Debakel in Köln klar – sind bei Union momentan nur die Leistungsschwankungen.



Vor der nächsten Länderspielpause müssen Lustrinelli und das Team nun Ergebnisse liefern, sonst könnte die Liaison zwischen Trainer und Verein ein schnelles Ende finden. Am Sonntag (15.30 Uhr) geht es zu Hause in der Liga schon wieder gegen Köln, eine Woche später reist der Köpenicker Tross am 8. November (17.30 Uhr) zum SC Freiburg. Manager Horst Heldt vermied am Dienstag eine öffentliche Stellungnahme. Manchmal ist es besser, gar nichts zu sagen.

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