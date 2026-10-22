1. FC Union Berlin: Die Verletztenliste wird allmählich kürzer

Nach zuletzt zwei Spielen ohne Gegentor und vier Punkten aus den Auftritten gegen die SV Elversberg (1:0) und Borussia Dortmund (0:0) reist der 1. FC Union Berlin mit einer breiten Brust zum Auswärtsspiel beim FC Augsburg (Sonnabend, 15.30 Uhr). Die Köpenicker rutschten zum Abschluss des vergangenen Spieltags durch den Auswärtssieg von Hoffenheim in Mönchengladbach zwar auf den vorletzten Tabellenplatz ab, die Stimmung rund um die Alte Försterei ist gerade trotzdem gut.

Juranovic nach sechs Wochen (fast) zurück

Auch, weil mit Josip Juranovic im Vorfeld der nächsten Begegnung ein weiterer Akteur von der Verletztenliste gestrichen werden konnte, zumindest mutmaßlich wieder im Aufgebot stehen könnte. Der Rechtsverteidiger hatte sein bislang letztes Spiel am 11. September bei der 1:3-Niederlage gegen Schalke bestritten. Seitdem war der Kroate ausgefallen und erst durch Christopher Trimmel, später durch Janik Haberer ersetzt worden.

Auf die Rückkehr der Langzeitverletzten Andrej Ilic und Stanley Nsoki müssen die Fans dagegen weiter warten. Das Duo kam in der laufenden Spielzeit noch gar nicht zum Einsatz, auch das Duell mit dem aktuell Tabellenzehnten kommt zu früh. Der FC Augsburg hat nach einem herausragenden Saisonstart mit sechs Punkten und 7:1 Toren aus zwei Spielen zuletzt vier Partien nicht mehr gewonnen. Eine Zahl, die Union im ersten Moment Hoffnung macht, bei genauerer Betrachtung aber auch etwas täuscht. Gegen die beiden Top-Teams FC Bayern (2:2) und Bayer Leverkusen (2:2) holte die Mannschaft von Trainer Manuel Baum in diesem Zeitraum je einen Punkt.

Augsburg-Trainer Manuel Baum stellt sich gegen Union auf ein schweres Spiel ein. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Baum warnte trotz Tabellenplatz 17 auf der Pressekonferenz am Donnerstag vor Union. „Sie haben ihre Systematik von Dreier- auf Viererkette umgestellt und laufen höher an. Da sieht man eine Veränderung. Gleichzeitig ist ihre Haltung identisch geblieben, sie sind immer noch physisch stark und gefährlich bei Standardsituationen“, sagte der Trainer.

„Man sieht im Training, dass bei uns eine gewisse Euphorie herrscht“, verriet Mauro Lustrinelli auf der Pressekonferenz vor dem Spiel, die am Donnerstag eine halbe Stunde zeitversetzt zu der des Gegners stattfand. In dieser Woche hatte der Trainer mit seinem Team ausnahmslos unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert und dabei auch wieder Livan Burcu zur Verfügung gehabt. Nach seinem Siegtor gegen Elversberg als Joker musste er sieben Tage später gegen den BVB krankheitsbedingt passen. Ob der gebürtige Frankfurter in Augsburg womöglich in der Startelf steht, dürfte auch daran hängen, ob Kastriot Imeri einsatzbereit ist. Der Neuzugang war am vergangenen Spieltag bei seinem zweiten Auftritt in der Bundesliga schon zur Pause ausgewechselt worden.

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