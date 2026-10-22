1. FC Union Berlin: Ein Aufstiegs- und ein Europaheld starten ihre neue Karriere

Sebastian Polter und Niko Gießelmann gehören nicht zu den ehemaligen Fußballprofis, die ihre Follower in den sozialen Netzwerken täglich an ihrem Leben teilhaben lassen. Beide nutzen Instagram eher sparsam. Bis zu ihren fast zeitgleichen Veröffentlichungen am Mittwoch lag der jeweils letzte Beitrag mindestens eine Woche zurück. Nun aber hatten die beiden ehemaligen Spieler des 1. FC Union Berlin etwas mitzuteilen – und einen gemeinsamen neuen Lebensabschnitt zu vermelden.



Polter schwärmte von einer „tollen Zeit“, Gießelmann freute sich über das erste Modul eines Lehrgangs am DFB-Campus in Frankfurt. Was die beiden verbindet: Sie drücken wieder gemeinsam die Schulbank. Diesmal geht es nicht um die Vorbereitung auf das nächste Spiel, sondern um ihre Zukunft im Fußball nach der aktiven Karriere. Wobei beide längst erste Schritte in diese Richtung unternommen haben.

Bei Union verpassen sich Polter und Gießelmann knapp

Beim 1. FC Union Berlin haben sie sich knapp verpasst. Als Polter den Verein im Sommer 2020 verließ, kam Gießelmann gerade nach Köpenick. Der Stürmer war einer der Aufstiegshelden von 2019, die Union erstmals in die Bundesliga geführt hatten. Gießelmann gehörte als Europaheld anschließend zu jener Mannschaft, die sich dreimal in Folge für einen europäischen Wettbewerb qualifizierte – gekrönt vom Einzug in die Champions League.



Inzwischen sammeln beide Erfahrungen auf dem Weg in ihre nächste berufliche Rolle. Polter ist Spielertrainer bei seinem Heimatverein SV Wilhelmshaven in der Oberliga Niedersachsen. Gießelmann steht seit diesem Sommer bei der U23 von Hannover 96 unter Vertrag. Der 34-Jährige kehrte damit nach 13 Jahren zu seinem Jugendverein zurück. Neben seiner Rolle als Spieler unterstützt er das Trainerteam und entwickelt sich parallel als Trainer weiter.

Nun nehmen beide am neuen Lehrgang „Player’s Pathway“ des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) teil. Das Programm soll ehemalige Profis auf ihre nächsten Aufgaben im Fußball vorbereiten und ihnen den Übergang in die Zeit nach der aktiven Karriere erleichtern.



Die Gruppe von Polter und Gießelmann vereint reichlich Erfahrung aus dem Profifußball. Zu den 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gehören mit Sami Khedira und Shkodran Mustafi sogar zwei Weltmeister. Nils Petersen, Lewis Holtby, Mark Uth, Philipp Max, Gonzalo Castro und Stefan Kießling absolvierten zudem mindestens ein Länderspiel für Deutschland. Castro, Kießling und Mathieu Delpierre hatten zuvor bereits den DFB-Lehrgang „Management im Profifußball“ absolviert.



Über 15 Monate hinweg stehen für die Gruppe um die beiden Ex-Unioner neun Präsenzmodule auf dem Programm. Zwischen den Treffen bearbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer weitere Aufgaben im Online-Campus.

Impulse von Bundestrainer Klopp und Rettig

Polter hob in seinem Instagram-Beitrag besonders die Impulse hervor, die er von Jürgen Klopp, DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig und Sportpsychologin Frauke Wilhelm mitgenommen habe. Die neuen Perspektiven brächten ihn als Trainer und als Menschen weiter, schrieb der frühere Union-Stürmer, der in 75 Pflichtspielen für die Eisernen 32 Tore erzielt hat. Gießelmann betonte seinerseits, wie dankbar er für die Möglichkeit sei, diesen Weg gehen zu dürfen. Auf die kommenden Module und die gemeinsame Zeit mit den anderen Teilnehmern freue er sich bereits.



Für das Duo ist der Lehrgang damit mehr als eine Vorbereitung auf irgendwann anstehende Aufgaben nach dem Karriereende. Polter arbeitet in Wilhelmshaven bereits als Spielertrainer, Gießelmann bringt seine Erfahrung bei Hannovers U23 in die Entwicklung junger Spieler ein. Die beiden ehemaligen Unioner haben unterschiedliche Wege eingeschlagen – und beim DFB nun einen gemeinsamen Baustein für ihre Zukunft gefunden.

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