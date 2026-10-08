1. FC Union Berlin: Ein Ex-Hertha-Profi wird zur Gefahr

Maurice Krattenmacher spielte bei Hertha BSC nur eine Nebenrolle. Beim SV Elversberg, kommender Gegner des 1. FC Union Berlin, ist der Stürmer dagegen in aller Munde.

Die Länderspielpause dürfte beim 1. FC Union Berlin niemandem ungelegen gekommen sein. Nach den ersten Wochen der Saison gab es nach dem 0:7-Debakel beim FC Bayern München reichlich Gesprächsbedarf. Trainer Mauro Lustrinelli konnte die Zeit nutzen, um Abläufe zu schärfen, Fehler aufzuarbeiten und seine Vorstellungen vom Fußball weiter zu vermitteln. Viel Zeit zum Nachdenken bleibt den Eisernen nun allerdings nicht mehr. Gegen Elversberg zählen am Sonnabend (15.30 Uhr, Sky) vor allem Punkte.

Ex-Herthaner plötzlich im Bundesliga-Rampenlicht

Die Aufgabe dürfte dabei unangenehmer werden, als es der Name des Gegners vermuten lässt. Der Aufsteiger hat sich bereits in der Bundesliga behauptet und reist mit reichlich Selbstvertrauen nach Köpenick. Vor allem ein Spieler sorgt derzeit für Schlagzeilen: Maurice Krattenmacher.

Da staunen die Ex-Kollegen: Maurice Krattenmacher (l.) traf bereits dreimal in vier Spielen und ärgerte dabeei auch den FC Bayern München. © IMAGO/Heiko Blatterspiel

Der Name dürfte vielen Fußballfans in Berlin noch bekannt sein. In der vergangenen Saison lief der Offensivspieler als Leihgabe für Hertha BSC auf. Der große Durchbruch gelang ihm im Olympiastadion allerdings nicht. Zwar sammelte der 21-Jährige 22 Einsätze in der 2. Bundesliga, stand aber nur sechs Mal in der Startelf. Seine bevorzugte Position war von Fabian Reese besetzt. Krattenmacher musste sich meist mit der Rolle des Herausforderers begnügen.

Warum die Bayern weiter auf Krattenmacher setzen

Im Sommer zog er weiter. Bayern München verkaufte das Talent an Elversberg. Ein Transfer, der zunächst wie ein sinnvoller Schritt für alle Beteiligten wirkte. Ganz loslassen wollten die Münchner den Offensivspieler allerdings nicht. Deshalb sicherten sie sich beim Verkauf eine Rückkaufoption und machten deutlich, dass sie weiterhin an sein Potenzial glauben.

Aktuell liefert Krattenmacher die passenden Argumente. Drei Tore in seinen ersten vier Bundesliga-Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Beim Sieg in Mönchengladbach traf er doppelt, wenig später auch gegen seinen Ex-Klub Bayern München. Der Offensivmann gehört damit zu den auffälligsten Spielern der noch jungen Saison.

Union Berlin sucht die richtige Balance

Für Union ist das eine klare Warnung. Krattenmacher sucht konsequent das Eins-gegen-eins, verfügt über Tempo und bringt die Unbekümmertheit eines jungen Spielers mit, der gerade merkt, dass er auf diesem Niveau bestehen kann. Ob als Joker oder von Beginn an: Er besitzt die Fähigkeit, Spiele mit wenigen Aktionen zu verändern.

Bei Hertha BSC war für Maurice Krattenmacher in der vergangenen Saison auf der linken Außenbahn kein Vorbeikommen an Fabian Reese. © IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Doch Union darf den Fokus nicht allein auf einen Gegenspieler richten. Die größere Herausforderung wartet auf der eigenen Seite. Elversberg überzeugt bislang vor allem durch seine spielerische Qualität und seinen mutigen Fußball. Genau hier wird sich zeigen, wie weit Union unter Mauro Lustrinelli bereits ist.



Der Trainer will die Eisernen weiterentwickeln, mutiger am Ball und variabler im Offensivspiel machen. Doch bei allem Fortschritt darf nicht verloren gehen, was Union über Jahre stark gemacht hat. Zweikämpfe gewinnen. Räume eng machen. Gegnern den Zahn ziehen.

Gegen Elversberg sind die Eisernen Tugenden gefragt

Der Aufsteiger wird versuchen, das Spiel über Technik, Tempo und Kombinationen zu kontrollieren. Union muss dagegenhalten und die Partie zu dem machen, was Gegner in Köpenick jahrelang gefürchtet haben: unangenehm, intensiv und körperlich.



Denn am Ende zählen keine Entwicklungsschritte und keine guten Ansätze. Es zählen Punkte. Und davon haben die Eisernen in dieser noch jungen Saison bislang zu wenige gesammelt. Gegen Elversberg geht es deshalb nicht nur um das nächste Bundesligaspiel. Es geht darum, die spielerische Weiterentwicklung mit den eisernen Tugenden zu verbinden. Denn genau darauf wurde der Erfolg des Klubs gebaut.

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