Manuel Baum wusste ganz genau, dass es ein Moment von nicht allzu langer Dauer sein würde. Mit dem FC Augsburg hatte der Trainer nach einem 4:1-Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt am zweiten Spieltag die Spitze in der Fußball-Bundesliga übernommen. Nach der Partie – im Gefühl, die Konkurrenz zumindest für eine Woche von oben zu sehen – machte Baum mit seinem Handy einen Screenshot vom Tabellenbild, hängte den Ausdruck zuhause und im Trainerbüro auf.



„Wir Menschen leben ja alle von Momenten. Wenn wir uns in ein paar Jahren wiedersehen, werden wir uns alle erzählen, dass wir diejenigen waren, wo Augsburg mal Tabellenführer sein durfte. Und ich glaube, das darf man dann mal einen Tag genießen“, erklärte der Trainer hinterher.

Nach zwei Spieltagen, das wusste nicht nur Manuel Baum, hat eine Tabelle noch keinerlei Aussagekraft. Nach zehn Spieltagen und damit knapp einem gespielten Drittel der Saison dagegen umso mehr. Mit dem FC Augsburg steht er inzwischen bei zwölf Zählern im Mittelfeld des Klassements. Dazu hat vor allem der fabelhafte Start beigetragen. Dem 1. FC Union Berlin und Trainer Mauro Lustrinelli steht das Wasser dagegen schon früh bis zum Hals. Platz 17 würde am Ende der Saison den direkten Abstieg bedeuten.

Lustrinelli holt 0,7 Punkte pro Spiel

Sieben Punkte hat der Schweizer mit den Köpenickern aus seinen ersten zehn Ligaspielen als Trainer des Vereins geholt. Das entspricht einem Schnitt von 0,7 Punkten pro Partie. Seit der Rückkehr in den Profifußball mit der Qualifikation für die damals neu ins Leben gerufene 3. Liga vor 18 Jahren punktete kein Union-Coach in diesem Zeitraum schlechter.

Keine Erfolgsgeschichte: Norbert Düwel musste bei Union nach nur etwas mehr als einer Saison wieder gehen. © imago sportfotodienst

Der 50-Jährige hat mit seiner Zwischenbilanz Vorgänger Steffen Baumgart und Norbert Düwel noch unterboten. Baumgart holte nach seiner Amtsübernahme im Januar 2025 zehn Punkte, Düwel wies nach seinem Start im Juli 2014 in der 2. Liga ebenfalls den dürftigen Schnitt von nur einem Zähler pro Spiel auf. Beide durften trotzdem die Saison zu Ende coachen und auch den Start in die darauffolgende Spielzeit angehen.

Fischer startete in der Bundesliga mit zehn Punkten

Der langjährige Erfolgstrainer Urs Fischer startete als erster Bundesliga-Trainer der Eisernen ebenfalls mit zehn Punkten aus zehn Spielen, hatte bei seinem Amtsantritt ein Jahr zuvor noch in der 2. Liga allerdings 18 Zähler geholt und blieb gar in der kompletten Hinrunde ungeschlagen.

Blickt man auf die vergangenen 18 Jahre zurück, wurde Fischers 10-Spiele-Bilanz nur noch von Jens Keller übertroffen. Der gebürtige Stuttgarter, mit dem Union später ganz dicht dran am Bundesliga-Aufstieg war, holte 20 Zähler, also zwei Punkte im Schnitt. Am Saisonende stand trotzdem ein enttäuschender vierter Platz.

Nenad Bjelica war als Union-Trainer stets umstritten, holte allerdings gerade zu Beginn einige Punkte. © IMAGO/Michael Taeger

Den besten Schnitt in der Bundesliga hatte derweil Nenad Bjelica. Der Kroate, der das Traineramt im November 2023 von Fischer übernahm, feierte in den ersten zehn Spielen fünf Siege, legte damit den Grundstein für den späteren Klassenerhalt, den final das Interimsgespann Marco Grote und Marie-Louise Eta sicherte. Die 17 Punkte, die Bjelica holte, wurden allerdings von seiner Unsportlichkeit gegen Leroy Sané beim Gastspiel in München überschattet. In den folgenden drei Spielen stand Eta an der Seitenlinie. Der Chef musste von der Tribüne aus zusehen.



Rechnet man Lustrinellis Punkteschnitt auf eine ganze Saison hoch, würde Union nach 34 Spieltagen bei nicht einmal 24 Punkten stehen. Das reichte einem Verein in der gesamten Bundesliga-Historie noch nie zum Klassenverbleib.

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