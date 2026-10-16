1. FC Union Berlin gegen Dortmund: Das erste Fernduell gibt's schon vor Anpfiff

Für die Köpenicker und Borussia Dortmund steht im direkten Aufeinandertreffen der sechste Spieltag an. Ein Fernduell zwischen beiden Klubs gibt es auch noch.

Beim letzten Duell zwischen dem 1. FC Union Berlin (l., Rani Khedira) und Borussia Dortmund behielt Felix Nmecha mit den Gästen beim 3:0 die Oberhand.

War es ein Seitfallzieher? Oder sogar schon ein astreiner Fallrückzieher? Ganz einig waren sich Zuschauer und Experten beim Treffer von Felix Nmecha gegen den SC Paderborn nicht ganz. Konsens bestand jedoch hinsichtlich der Tatsache, dass es ein absolutes Traumtor war, das dem Profi von Borussia Dortmund am 12. September gelungen war.

Nmecha darf sich Hoffnungen machen

Beim 3:0-Heimsieg gegen den Aufsteiger setzte der deutsche Nationalspieler mit seinem Kunststück den Schlusspunkt. Man brauchte keine großartige Seherkraft, um zu erahnen, dass die Sequenz einige Wochen später immer und immer wieder zu sehen sein würde – bei der Wahl zum Tor des Monats. Nmecha, der seinerzeit seinen 15. Treffer in der Bundesliga erzielte, darf sich berechtigte Hoffnungen machen, die Trophäe in ein paar Wochen in Empfang zu nehmen. Der letzte Dortmunder dem diese Ehre zuteil wurde, war Jamie Gittens im Dezember 2024.

Kampflos wird Nmecha, der am Sonnabend (15.30, Alte Försterei) mit dem BVB beim 1. FC Union Berlin antritt, die Wahl allerdings nicht gewinnen. Younes Derbali (Bonner SC), Julian Ulbricht (Waldhof Mannheim) und Robin Meißner (VfL Osnabrück) haben mit ihren ebenfalls sehenswerten Bewerbungen etwas dagegen.

Samantha Steuerwald wäre die erste Spielerin im Trikot von Union, die das Tor des Monats erzielt. © IMAGO/Matthias Koch

Und auch die Köpenicker haben ein Eisen im Feuer. Samantha Steuerwald steht als einzige Frau zur Wahl, hat mit ihrem Tor beim 3:2-Heimsieg gegen RB Leipzig für mindestens genauso viel Aufsehen gesorgt. Die Abwehrspielerin hatte sich in der Schlussphase beim zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand aus der Distanz ein Herz gefasst und traumhaft in den rechten oberen Torwinkel getroffen. Die 28-Jährige wäre die erste Spielerin im Trikot von Union, die mit dem Tor des Monats ausgezeichnet werden würde.

Mitspielerin Sophie Weidauer, die vor etwas mehr als einem Jahr von Werder Bremen zu Union wechselte, könnte Steuerwald davon erzählen, wie es sich anfühlt als Siegerin dieser Kategorie gelistet zu werden. Im Oktober 2024 setzte sie sich noch im Trikot ihres ehemaligen Arbeitgebers gegen vier männliche Kollegen durch. Ihr herrlicher Distanzschuss im Spiel gegen Eintracht Frankfurt erhielt mehr als ein Drittel aller Stimmen.



Abstimmen können alle Fans noch bis zum 24. Oktober. Sollte Steuerwald leer ausgehen, besteht allerdings die Chance, dass sie in ein paar Wochen auch in der Auswahl zum Tor des Monats Oktober aufgeführt werden wird. Ihr Hammer beim Sieg in Stuttgart (4:0) war fast noch sehenswerter als ihr Treffer gegen Leipzig.

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