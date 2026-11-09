1. FC Union Berlin: Hat Heldt den Kader für Lustrinelli falsch zusammengestellt?

Es ehrt Mauro Lustrinelli, dass er nach der 0:2-Niederlage beim SC Freiburg nach den positiven Dingen suchte. Denn im Prinzip musste der 1. FC Union Berlin froh sein, dass Torwart Frederik Rönnow einen großartigen Tag erwischte und das Spiel im Breisgau nicht noch deutlicher verloren ging.



Lustrinelli hätte nach dem Abpfiff allen Grund gehabt, in seiner Analyse noch deutlichere Worte in Richtung seiner Mannschaft zu finden. Stattdessen aber sagte der Union-Trainer das hier: „Was mir heute gefallen hat: Die Mannschaft hat nicht aufgegeben.“



Ist das aber nicht das, was man ohnehin von einer Fußballmannschaft, egal ob in der Bundes- oder Kreisliga, erwarten kann? Oder ist das schon die nüchterne Erkenntnis des Trainers, dass von diesem Team im Moment nicht einmal das in jedem Spiel zu erwarten ist?

Mauro Lustrinelli kommt mit Selbstvertrauen nach Köpenick

Es ist gerade einmal etwas mehr als vier Monate her, dass der Schweizer seinen Dienst bei den Eisernen angetreten hat. Als Meistertrainer vom FC Thun war er mit reichlich Selbstvertrauen in die Bundesliga gewechselt und sollte seine Spielidee, die in der Schweiz so herausragend funktionierte, auch auf das Team aus Köpenick übertragen.



Dass es etwas Zeit zur Entwicklung benötigen würde, dessen waren sich die sportlich Verantwortlichen bewusst. Wie schon an anderer Stelle geschrieben, ging es um eine komplett andere Philosophie. Offensiver und erfrischender sollte der Fußball werden. Dass das nicht so einfach werden würde, zeigten die ersten vier Spiele in der Bundesliga: ein Punkt und ein Torverhältnis von 4:17 vor der ersten Länderspielpause. Mit dem 0:7 beim FC Bayern München direkt davor als negativem Höhepunkt.



Die sechs Punkte bei vier Gegentoren in den vier Bundesliga-Spielen danach deuteten auf eine Besserung hin, waren aber einer Rückkehr zur defensiven Union-Ausrichtung der vergangenen Jahre zu verdanken.

Die Mannschaft weicht vom Lustrinelli-Plan ab

In Freiburg hat jetzt nicht einmal die zum Erfolg geführt. Denn sich ausschließlich auf die Verteidigung zu beschränken und gar keine offensiven Momente zu schaffen, kann in der Bundesliga nicht gut gehen. Teilweise zog sich eine Reihe von sieben Union-Spielern durch den eigenen Strafraum, die Offensivspieler waren komplett ohne Bindung zum Spiel und die Opfer dieses Systems.



Geplant aber war das offensichtlich nicht. „Es war nicht die Idee, dass wir mit so einem tiefen Block in den ersten 45 Minuten spielen. Da hat uns die Entlastung gefehlt“, sagte Lustrinelli nach dem Spiel auf der Pressekonferenz.

1. FC Union Berlin fehlt Qualität mit dem Ball

Jeweils sechs Ballkontakte spuckte die Statistik für Kastriot Imeri und Tim Skarke in der ersten Hälfte aus. Dass sie in der Kabine blieben, dürfte für die beiden Offensivkräfte eher eine Erlösung als eine Bestrafung gewesen sein. Denn: Auch die für sie eingewechselten Oliver Burke und Wooyeong Jeong scheiterten an der destruktiven Spielweise der gesamten Mannschaft.



Rani Khedira sprach nach der Partie davon, dass in der Offensive „ein Stück weit die Qualität fehlt – nicht an der Spielerqualität, sondern im Spiel mit dem Ball. Daran müssen wir arbeiten.“ Sieben Tore aus den nun ersten neun Spielen sind ein Bundesliga-Negativrekord der Unioner und belegen diese Einschätzung sehr eindrucksvoll.

Horst Heldts Kaderplanung rückt in den Mittelpunkt

Mittlerweile fehlt auch irgendwie die Fantasie, wie sich das schnellstmöglich ändern soll. Lustrinelli setzt Hoffnungen in die Rückkehr Andrej Ilics, der in Freiburg nach langer Ausfallzeit sein Comeback gegeben hat, und Oliver Burke, der am Sonntag die komplette zweite Hälfte absolvierte, aber sich noch immer nicht bei 100 Prozent befindet. Es ehrt ihn auch an dieser Stelle, dass er sich nicht öffentlich negativ zur Kaderzusammenstellung äußert.



Denn, und das wurde in den bisherigen neun Spielen noch einmal deutlich sichtbar, das Personal ist nicht für Lustrinelli-Fußball ausgelegt. Das sieht Geschäftsführer Horst Heldt, der für die Kaderplanung zuständig ist, allerdings anders: „Natürlich habe ich Vertrauen in den Kader, und wir werden auch die Liga halten. Aber wir gehören zu den Vereinen, die jedes Jahr darum kämpfen müssen, in der Liga zu bleiben“, sagte er auf Nachfrage bei Streaminganbieter Dazn.

Für Horst Heldt geht es nicht mehr um die neue Philosophie

Für dieses Saisonziel rückte er sogar erstmals von einer Änderung der Spielphilosophie ab. „Es geht darum, Punkte zu erzielen. Es ist immer natürlich eine Idee, wie man das Spiel verändern will, aber momentan haben wir andere Sorgen“, so Heldt. „Wir müssen sehen, dass wir da unten rauskommen und den Abstand nach oben nicht größer werden lassen. Am Ende müssen wir einen Mix finden zwischen der Spielweise, die erfolgreich ist, und gleichzeitig pragmatisch sein.“



Dafür aber hätte er sich in der vergangenen Saison nicht von Steffen Baumgart trennen müssen. Nicht mit der Begründung, dass man einen neuen Fußball spielen lassen möchte. Denn dafür ist es ihm in diesem Sommer mit seinen Transferaktivitäten wieder einmal nicht gelungen, dass ein neuer Trainer auch eine echte Chance hat, sich vom Union-Fußball, der unter Urs Fischer fünf Jahre herausragend funktionierte, zu lösen und seine eigene Philosophie zu installieren.

Mauro Lustrinelli hat Ideen für den Kader

In den vergangenen Wochen war immer wieder zu hören, dass sich die Mannschaft in einer Entwicklung befindet. Oder dass man für die Umsetzung der Ideen von Mauro Lustrinelli Zeit benötigt. Diese Zeit aber läuft den Eisernen jetzt davon. Und den passenden Kader dafür hat er ebenfalls nicht zur Verfügung gestellt bekommen.



Ob er sich für den Winter Verstärkungen wünscht, wurde der Schweizer am Sonntag noch abschließend gefragt und blieb abermals sehr loyal in seiner Antwort: „Wir sind da immer in Kontakt mit dem Sportchef. Wir haben eine klare Idee, was wir wollen.“



Nach dem Spiel und der Leistung in Freiburg aber stellt sich ein weiteres Mal die Frage, ob Mauro Lustrinelli diese Ideen für die Planungen im Wintertransferfenster überhaupt noch umsetzen darf. Die Gegner nach der zweiten Länderspielpause heißen RB Leipzig (21.11.) und FSV Mainz 05 (28.11.) und könnten schon über sein Schicksal entscheiden. Denn: In Köpenick geht es längst nicht mehr nur um eine neue Spielphilosophie, sondern nur noch um Punkte.

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