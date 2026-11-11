Nur aufgewärmt: Kastriot Imeri vor dem Pokalspiel in Köln, in dem er ohne Einsatz blieb. Bei Union sucht der Schweizer noch seine Rolle.

Es ist kurz nach fünf am Nachmittag des 3. Mai, als Kastriot Imeri vor den Katakomben der Stockhorn-Arena einen Fan in den Arm nimmt. Der FC Thun ist gerade Schweizer Meister geworden, als Aufsteiger und zum ersten Mal in 128 Jahren.



Imeri erzählt, er sei nach Jahren voller Verletzungen nach Thun gekommen, um endlich zu spielen. „Gewonnen habe ich viel mehr als das.“ Am Abend feiert er mit roter Sonnenbrille und auffälligen Schuhen auf dem Rathausplatz, im Pyro-Rauch, umringt von singenden Fans.



Gut sechs Monate später nimmt ihn sein Meistertrainer zur Pause vom Platz. Der 1. FC Union Berlin verliert beim SC Freiburg 0:2 (0:0), und Imeri hat bis dahin kaum einen Ball gesehen. Von dem Spieler aus Thun ist in Berlin wenig übrig.

Kastriot Imeri beim 1. FC Union: Verletzt verpflichtet

Mauro Lustrinelli, seit dem Sommer Trainer in Köpenick, wollte ihn unbedingt. Union holte Imeri am letzten Transfertag für 2,4 Millionen Euro von den Young Boys Bern, die ihn nach Thun verliehen hatten.



Imeri kam mit einer Oberschenkelverletzung, die ihn seit Anfang August bremste. Die Spiele gegen Leverkusen und Schalke verpasste er, beim 0:7 in München blieb er auf der Bank.

Lustrinellis Wunschspieler: Ein kurzer Lichtblick gegen Elversberg

Dann schien sich die Thuner Geschichte fortzusetzen. Beim Debüt gegen Elversberg trat Imeri fast alle Standards, Union gewann zum ersten Mal in dieser Saison. Lustrinelli sagte danach, Imeri wisse genau, was er spielen möchte.



Es blieb bei diesem einen Spiel. Gegen Borussia Dortmund nahm ihn Lustrinelli zur Pause vom Feld, in Augsburg fehlte er wegen einer Blessur. Im Pokal in Köln blieb er auf der Bank, in der Liga gegen Köln war nach 61 Minuten Schluss.

SC Freiburg gegen Union Berlin: Sieben Ballkontakte in 45 Minuten

In Freiburg enttäuscht bis auf Torhüter Frederik Rönnow die ganze Mannschaft. Doch Imeris Statistik liest sich verheerend. Sein Spiel schrumpft auf sieben Ballkontakte. Einen Zweikampf führt er nicht, von vier Pässen landen drei beim Gegner. Zur Pause ist mal wieder Schluss.



Danach steht eine Bilanz, die zu einem Wunschspieler nicht passt: vier Bundesliga-Spiele, alle von Beginn an, 209 Minuten, kein Tor, keine Vorlage. Über die 61. Minute kam er nie hinaus.

Lustrinelli und Imeri: Ein Spieler ohne sein Spiel

Es wäre bequem, alles auf die Verletzungen zu schieben. Imeri trifft in Berlin aber auch auf einen Fußball, für den er nicht geholt wurde. Nach 17 Gegentoren in den ersten vier Spielen hat Lustrinelli seine Mannschaft auf Absicherung umgestellt.



In Thun war Imeri der Spieler zwischen den Linien, der den Ball forderte und verteilte. Sechs Tore und acht Vorlagen standen am Ende der Meistersaison. Union dagegen verteidigt mit sechs, sieben Spielern auf einer Linie, der Ball erreicht ihn selten.



Eine Entschuldigung ist das nicht. Zweikämpfe führen und den Ball zum Mitspieler bringen lässt sich auch in einem tiefen Block.

Abstiegskampf bei Union: Was Imeri jetzt braucht

Union steckt in der Abstiegszone und geht mit einer Niederlage in die Länderspielpause. Die zwei Wochen ohne Bundesliga geben Imeri, was ihm seit dem Wechsel fehlt: Zeit, ohne Spieldruck in Form zu kommen.



Nach Thun war er gekommen, um endlich zu spielen, und ging als Meister. In Berlin wäre ein Spiel über 90 Minuten schon ein Anfang.

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