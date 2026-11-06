Lustrinelli wollte Union verändern – jetzt verändert Union Lustrinelli

Mauro Lustrinelli musste bei Union Berlin umdenken. Inzwischen setzt der Trainer wieder auf die alte Köpenicker Stärke – und plant bereits den nächsten Schritt.

Zehn Pflichtspiele hat Mauro Lustrinelli nun beim 1. FC Union Berlin erlebt. Das elfte steht am kommenden Sonntag (17:30 Uhr) beim SC Freiburg an. So richtig in Köpenick angekommen ist er bisher nicht. Aber irgendwie ist er es doch.



Wie das sein kann? Nun, der Fußball, für den der Schweizer Trainer eigentlich stehen sollte, ist in Köpenick bisher nicht zu sehen gewesen. Und wenn doch, war er erfolglos.

17 Gegentore: Unions Fehlstart unter Lustrinelli

Beim Versuch, offensiv spielen zu lassen, kassierten die Eisernen in den ersten vier Spielen der Saison mehr Gegentore als je ein Bundesligist zuvor, 17 waren es insgesamt. Lustrinelli nennt diese Zeit die erste Phase in dem Prozess, den seine Mannschaft durchlaufen müsse.



Die erste Länderspielpause der Saison erlöste ihn und Union und die zweite Phase begann. Lustrinelli änderte etwas an seiner Herangehensweise. Er lässt nun Fußball spielen, der für Union typisch ist. Eine sichere Defensive, eine eklige Spielweise. Intensität!



Es sei eben doch leichter, sich erst einmal um die Abwehr zu kümmern. „Das Defensivspiel ist einfacher zu vermitteln: Es geht um Organisation, es geht um Duelle.“



Diese Veränderung hatte nach der ersten Länderspielpause der Saison zur Folge, dass die Eisernen den ersten Saisonsieg einfuhren und dreimal in Folge nicht verloren.



„Wir haben aus vier Spielen sechs Punkte gemacht. In den letzten vier Spielen haben wir die wenigsten Tore bekommen. Das heißt, da haben wir eine gewisse Solidität gefunden“, sagte Lustrinelli am Freitag im Rahmen der Spieltagspressekonferenz vor Freiburg.

Desaster im DFB-Pokal gegen Köln

Mut gefasst, versuchte es Lustrinelli im DFB-Pokal, in der vergangenen Woche, wieder auf seine Art. Union spielte nach vorne, sah gegen den 1. FC Köln anfangs sogar aus wie die spielstärkere Mannschaft – doch fing sich dann fünf Gegentore und schied krachend aus.



Also doch wieder das Altbewährte. Das ganz Altbewährte. Das galt beim Wiedersehen mit Köln in der Bundesliga noch stärker als bisher in der ganzen Saison.

Erfahrung und Fünferkette

Die jungen Spieler, die im Pokal noch in der Startelf standen, Mekhi Gray, Tom Rothe, Leopold Querfeld, blieben beim erneuten Duell mit Köln auf der Bank.



Marvin Friedrich hatte zwar seit März dieses Jahres kein Bundesligaspiel gemacht, doch er kam in die Mannschaft. Mehr als vier Jahre Union hinter sich, ein Aufstiegsheld, 30 Jahre alt.



Und klar, der Fokus lag wieder auf dem Verteidigen des eigenen Tores. Das Resultat: immerhin ein Unentschieden statt einer Niederlage.



Khedira, den Lustrinelli Anfang der Saison noch offensiv ausprobierte, ließ sich dabei phasenweise in die Fünferkette fallen. Ja, die Fünferkette! Die Abwehrlinie, die sich bei Union früher oder später bei jedem Trainer etablierte. Zumindest seit der Klub in der Bundesliga spielt.



Er habe die Mannschaft eben kennenlernen müssen, erklärte der Coach. „Je mehr Zeit vergeht, desto besser verstehe ich, welche Spieler uns helfen können. Das ist natürlich auch Teil des Prozesses.“ Seine Erkenntnis zu Khedira: „Er ist eigentlich der wichtigste Spieler für unser Team. Er ist ein Leader.“

Wird aus Union-Fußball jetzt Lustrinelli-Ball?

Wenn also der Lustrinelli-Fußball nicht bei Union ankommt, dann kommt eben der Union-Fußball bei Lustrinelli an. Ist der Trainer damit angekommen? Irgendwie nein, und irgendwie doch.



Der nächste Schritt im Prozess soll nun aber bevorstehen. Klar, es ist ja auch wieder Länderspielpause. Der Plan danach? Phase drei? „Die Solidität behalten – und das nicht nur zu Hause, auch auswärts. Gleichzeitig auch im Offensivspiel etwas mehr machen. In der Länderspielpause werden wir in diese Richtung gehen.“

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