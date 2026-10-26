1. FC Union Berlin: Rotation oder Kontinuität in Köln?

Tief im Archiv muss man nicht wühlen, um in Reihen des 1. FC Union Berlin einen Pokalsieger ausfindig zu machen. Während sich die Köpenicker im DFB-Pokal seit vielen Jahren mit nur wenigen Ausnahmen ziemlich schwertun, hat Michel Aebischer in der Saison 2024/25 mit dem FC Bologna in Italien das erlebt, was im Union-Aufgebot nur wenige seiner Teamkollegen von sich behaupten können.

Aebischer und Bologna: Sieg gegen Milan im Finale

Im Endspiel der Coppa Italia, dem prestigeträchtigen Pokalwettbewerb im Land der Tifosi, traf Bologna auf den AC Mailand. Eineinhalb Jahre ist das gerade her. In der Saison zuvor hatte sich die Mannschaft als Fünfter der Serie A sensationell für die Champions League qualifiziert, mit der anschließenden Doppelbelastung hatte Bologna aber zu kämpfen. Rang neun in der Abschlusstabelle war respektabel, reichte aber nicht für eine erneute Teilnahme am internationalen Geschäft. Gegen das favorisierte Milan trumpfte der Außenseiter im Finale allerdings auf, siegte mit 1:0 und bescherte dem Klub neben dem Einzug in die Europa League den ersten nationalen Titel nach mehr als 50 Jahren.

Triumphaler Moment: Michel Aebischer (l.) feiert mit Torhüter Lukasz Skorupski den Pokalsieg des FC Bologna 2025. © IMAGO/Giuseppe Maffia

Aebischer stand im Aufgebot, kam im Endspiel allerdings nicht zum Einsatz. Das wird am Dienstag (20.45 Uhr) im Zweitrunden-Spiel des DFB-Pokals beim 1. FC Köln vermutlich anders sein. Aktuell ist der Schweizer beim 1. FC Union Berlin gesetzt. Im Mittelfeldzentrum räumt er an der Seite von András Schäfer alles ab, was sich ihm in den Weg stellt. Die Dienste des 29-Jährigen, der im Sommer aus Pisa an die Alte Försterei gewechselt war, stehen unter Mauro Lustrinelli nicht zur Debatte.

Spieler und Trainer kennen sich aus der gemeinsamen Zeit bei der Schweizer U21-Nationalmannschaft. „Wir haben eine gute Beziehung zueinander, sprechen und diskutieren viel über Fußball, sind dabei aber nicht immer derselben Meinung“, verriet Aebischer nach dem 1:1 in der Bundesliga in Augsburg, wo er mit seinem weiten Ball den Ausgleichstreffer eingeleitet hatte. Lustrinelli schätzt an Aebischer dessen strategische Fähigkeiten und die Mentalität, die er in jedes Spiel aufs Neue einbringt.

Profitiert Kemlein von möglicher Rotation?

Leidtragender ist in diesen Wochen vor allem Aljoscha Kemlein. Das Eigengewächs war knapp zwei Jahre an der Seite von Rani Khedira gesetzt. Kemlein ist die Symbolfigur im Verein, die jungen Spielern im Nachwuchs gezeigt hat, dass sie es bei Union in die Bundesliga schaffen können. Weil Aebischer sich aber von Woche zu Woche besser zurechtfindet und gerade keinen Anlass liefert, ihn aus der Startformation zu nehmen, muss sich der gebürtige Berliner hinten anstellen.



Kemleins einzige Hoffnung ist vor dem Duell in der Domstadt das Rotationsprinzip. Lustrinelli kündigte auf der Pressekonferenz am Montag zwar an, dass Kontinuität innerhalb des Teams weiterhin oberstes Gebot sei, allerdings würden er und seine Assistenten in der Vorbereitung auf das Pokalspiel ganz genau hinschauen, wer eventuell eine Pause benötigt. Klar ist, dass Andrej Ilic, Stanley Nsoki und Josip Juranovic auch weiterhin nicht zur Verfügung stehen. Hinter dem Einsatz von Felix Uduokhai steht noch ein Fragezeichen.

Ob Felix Uduokhai Union beim Pokalspiel in Köln zur Verfügung stehen wird, ließ Mauro Lustrinelli am Montag offen. © IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Unabhängig von den elf Spielern, die starten werden, ist das Ziel der Eisernen klar formuliert. Der Sprung ins Achtelfinale soll gelingen, um den Traum vom Einzug ins Endspiel am 29. Mai 2027 im Berliner Olympiastadion weiter aufrechtzuerhalten. Zuletzt gelang ein solch großer Coup in der Saison 2000/01, damals noch als Regionalligist. Gegen den FC Schalke 04 unterlagen die Köpenicker nach zwei Toren von Jörg Böhme mit 0:2.

Beim Gegner steht Trainer Wagner unter Druck

Dass die Chancen auf ein Weiterkommen gar nicht schlecht stehen, zeigt derweil nicht nur der Blick auf die eigene Serie in der Bundesliga mit drei Spielen ohne Niederlage, sondern auch die Gemengelage beim Gegner. Dort steht Trainer René Wagner, der bei Union einst Assistent von Steffen Baumgart war, heftig in der Kritik. Am Wochenende forderten Teile der Fans beim enttäuschenden 0:0 gegen Schalke lautstark die Entlassung des 38-Jährigen.

Dem gebürtigen Dresdner gelang in der Vorsaison nach der Trennung von Lukas Kwasniok gemeinsam mit dem Team zwar der Klassenerhalt, wegen mehrerer enttäuschender Leistungen und Resultate im Schlussspurt war Wagner aber schon in der Sommer-Vorbereitung nicht ganz unumstritten. „Direkt nach dem Spiel und am Tag danach haben einen die Reaktionen schon persönlich getroffen. Wir müssen aber damit umgehen“, erklärte der Trainer vor dem Spiel gegen Union, das auch seine Zukunft im Verein beeinflussen dürfte. „Wir haben es gegen Schalke einfach nicht geschafft, gefährlich zu werden. Das wollen wir morgen besser machen und Tore schießen“, gab Wagner die Marschrichtung vor.

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