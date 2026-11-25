Der 1. FC Union Berlin erlebt seinen sportlichen Tiefpunkt in der Bundesliga. Ein Sieg aus zehn Spielen, sieben Punkte, 8:26 Tore: So harmlos im Angriff und so anfällig in der Abwehr war Union nach zehn Spieltagen noch nie. Das 1:5 gegen RB Leipzig vor eigenem Publikum hat die Angst vor dem Abstieg noch einmal verschärft. Für viele Fans ist klar, wer dafür verantwortlich ist: nicht Trainer Mauro Lustrinelli, sondern Horst Heldt, der Geschäftsführer Profifußball der Eisernen.



In der Fanszene gilt der Schweizer eher als Opfer einer verfehlten Kaderzusammenstellung. Heldt dagegen soll nach dem Willen vieler Anhänger sofort ausgetauscht werden. Daran haben auch seine Antworten in einer Medienrunde in der vergangenen Woche nichts geändert, in der er sich den Fragen zur Krise stellte. Nach dem Leipzig-Spiel ist die Kritik sogar noch lauter geworden.

Zurück an der Alten Försterei: Oliver Ruhnert (Mitte) beim Heimspiel des 1. FC Union gegen den 1. FC Köln auf der Tribüne. © DeFodi.de/Imago

Rücktrittsforderungen der Union-Fans an Heldt

„Heldt muss endlich raus. Langsam müsst ihr mal begreifen, dass es nicht am Trainer liegen kann.“ oder „Wann Heldt-Entlassung?“ war nach der 1:5-Heimpleite auf Instagram in den Kommentaren zum Spiel zu lesen. Immer wieder wird angeführt, dass der 56-Jährige auch bei seinen bisherigen Stationen nicht überzeugt habe.



Zwischen den Rücktrittsforderungen taucht vereinzelt ein alter Name auf: „Oliver Ruhnert muss zurückkommen“, fordert ein Anhänger. Auch in den Medien machen bereits Gerüchte über ein Comeback die Runde. Befeuert werden sie durch Ruhnerts Stadionbesuche: Beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln saß er auf der Tribüne an der Alten Försterei, und auch in Freiburg soll er Medienberichten zufolge im Stadion gewesen sein.



Wenn es sportlich schlecht läuft, denkt man gern an die Menschen, unter denen es besser lief. Beim 1. FC Union Berlin sind das vor allem zwei: Urs Fischer und Oliver Ruhnert. Gemeinsam führten sie den Klub von der 2. Bundesliga bis in die Champions League.



Doch zur Wahrheit gehört auch, dass am Ende beider Amtszeiten sportliche Probleme standen, die bis heute nachwirken. Fischer musste im November 2023 nach elf Spieltagen und einer langen Niederlagenserie gehen, Ruhnert zog sich im Sommer 2024 nach einer Saison im Abstiegskampf auf den Posten des Chefscouts zurück. Warum also jemanden zurückholen, unter dem es schon vor seinem Abschied sportlich nicht mehr lief?

Ruhnerts Erfolgsrezept bei Union: Spieler, die anderswo keiner wollte

Unbestritten ist: In seinen besten Jahren zauberte Ruhnert Spieler aus dem Hut, die an anderen Standorten nicht mehr funktionierten oder noch am Anfang ihrer Karriere standen. Niko Gießelmann, Kevin Behrens, Janik Haberer, Taiwo Awoniyi, Sheraldo Becker, Andreas Voglsammer – sie alle kosteten wenig und brachten viel.



Dazu kamen kluge Leihgeschäfte wie die mit den Schlotterbeck-Brüdern Keven und Nico aus Freiburg. Doch schon damals war nicht jeder Transfer ein Treffer. Jamie Leweling etwa wurde in Köpenick eher gebremst als entwickelt, auch weil Trainer Urs Fischer kaum auf ihn setzte.

Isco, Bonucci, Volland: Wie Ruhnert sein Gespür verlor

Je höher Union kletterte, desto höher wurden die Fächer im Regal, aus denen Ruhnert sich bedienen wollte. Den ersten öffentlichen Dämpfer gab es mit der Posse um Isco, dessen Wechsel nach Köpenick im Winter 2023 auf den letzten Metern platzte.



Der Sommer vor der Champions-League-Saison wurde dann zum Wendepunkt. Benedikt Hollerbach, geholt vom Drittligisten Wehen Wiesbaden, entpuppte sich erst mit zeitlichem Abstand als Transfer, wie ihn der Ruhnert der frühen Jahre getätigt hätte. Für die große Bühne setzte der Manager aber auf große Namen: Leonardo Bonucci, Kevin Volland, David Datro Fofana.



Bonucci und Fofana waren schon im Winter wieder weg. Volland blieb seinen sportlichen Wert bis zu seinem Abschied im Sommer 2025 komplett schuldig.

Union im Rekordtief: Nur in der Champions-League-Saison gab es weniger Punkte

Wie schwer diese Fehlgriffe wogen, zeigt der Vergleich mit früheren Spielzeiten. Selbst in der ersten Bundesliga-Saison 2019/20 stand Union nach zehn Spieltagen mit 10:15 Toren besser da als heute. Damals leitete das 1:0 im Stadtderby gegen Hertha BSC die Wende ein.



Bei den Punkten lief es nur einmal noch schlechter, ausgerechnet im Champions-League-Jahr: Nach sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen verlor Union alles, stand nach zehn Spieltagen mit sechs Zählern und 11:22 Toren da und punktete erst am zwölften Spieltag beim 1:1 in Augsburg wieder – im ersten Spiel nach Fischers Abschied. Auch dieser Absturz fällt in Ruhnerts Zeit.



Und doch war die Lage damals eine andere. Trotz aller Fehlgriffe steckte in diesem Kader deutlich mehr Qualität als in dem von heute. Die Angst vor dem Abstieg war auch damals groß, die Hoffnung auf den Klassenerhalt aber ebenfalls. Genau diese Hoffnung fehlt in Köpenick gerade.



Im Winter 2023/24 steckte Union im Abstiegskampf, seit dem 13. Spieltag trainierte Nenad Bjelica die Mannschaft. Ruhnert holte Yorbe Vertessen, der im Sturm halbwegs funktionierte, und Chris Bedia für zwei Millionen Euro aus der Schweiz, bei dem man sich bis heute fragt, was er in diesem Stürmer gesehen hat.



Der einzige für den Moment wirklich sinnvolle Transfer war der von Kevin Vogt: Er stabilisierte die Abwehr und hatte großen Anteil am Klassenerhalt. Der Routinier ließ sich das Engagement allerdings auch sehr gut bezahlen und wurde ein Jahr später schon nicht mehr gebraucht.

Horst Heldt (l.) steht in der Kritik, Oliver Ruhnert wird als Retter gehandelt: Bis November 2025 arbeiteten beide bei Union eng zusammen. © Matthias Koch/Imago

Ruhnert, Heldt und der schwache Kader von heute

Ruhnert hatte seinen Zauber verloren und offenbar auch die Leidenschaft. Zum Sommer 2024 kehrte er auf eigenen Wunsch auf die Position des Chefscouts zurück. Bei der Wahl seines Nachfolgers Horst Heldt, den er aus gemeinsamen Zeiten beim FC Schalke 04 kennt, dürfte er ein Wörtchen mitgeredet haben.



Genau dieser Heldt muss sich heute für den Kader rechtfertigen. Wie groß Ruhnerts Einfluss auf die Transfers danach noch war, lässt sich von außen nicht sagen. Klar ist aber: Der Kader, der heute als zu schwach für die Bundesliga gilt, entstand nicht ohne ihn. Mit kurzer Unterbrechung saß Ruhnert bis November 2025 als Chefscout mit im Boot.

Ruhnert und das BSW: Zweimal entschied er sich gegen Union

Dann ist da noch die Politik. Ende Mai 2024 wechselte Ruhnert von der Linken zum Bündnis Sahra Wagenknecht, im Dezember 2024 wurde er Berliner Spitzenkandidat für die Bundestagswahl. Das BSW verpasste im Februar 2025 knapp den Einzug in den Bundestag, und Ruhnert kehrte als Chefscout nach Köpenick zurück.



Im November 2025 verließ er Union erneut, diesmal endgültig. Am 6. Dezember 2025 wählte ihn der BSW-Parteitag zum Generalsekretär. Sahra Wagenknecht sprach von einem „Königstransfer“. In Köpenick werden die nun bei den Frauen gelandet.



Bei den Anhängern kam Ruhnerts Handeln nicht gut an. Viele reagierten schon damals mit Wut und Unverständnis. Sie kritisierten das Hin und Her und dass der Name Union für Parteipolitik herhalten musste.

Was eine Ruhnert-Rückkehr für die Union-Fans bedeuten würde

Man muss sich nur eine Frage ehrlich stellen: Was wäre, wenn Ruhnert heute im Bundestag säße? Dann würde in Köpenick niemand über ein Comeback reden. Er hat sich für die Politik und gegen Union entschieden, und zwar zweimal.



Und er hat sich bis heute nicht umentschieden: Ruhnert ist weiterhin Generalsekretär des BSW. Eine Rückkehr nach Köpenick wäre also der dritte Seitenwechsel innerhalb von zwei Jahren.



Dass er nun, wo es für das BSW alles andere als rund läuft, als Retter für Union gehandelt wird, werden viele Fans als Zumutung empfinden. Dabei braucht Union gerade Ruhe und Rückhalt von den Rängen. Heldt ist angezählt, für ihn und Trainer Lustrinelli werden die Spiele gegen Mainz und den HSV zu Endspielen.

Zinglers Dilemma: Warum der Blick zurück nicht hilft

Das Argument für Ruhnert liegt auf der Hand. Nach den Investitionen in Stadion, Trainingszentrum und Nachwuchs sind die Kassen knapp, und Union braucht im Winter günstige Verstärkungen. Doch Ruhnerts Gespür für Schnäppchen gehört in eine Zeit, in der Union der Außenseiter war und Spieler aus unteren Ligen hier die Chance in der Bundesliga bekamen. Seine letzten Transferfenster als Manager sprechen eine andere Sprache.



Präsident Dirk Zingler muss in den kommenden Wochen schwierige Entscheidungen treffen. Eines darf er dabei nicht vergessen: Ruhnert hat Union einst groß gemacht, aber er hat Union auch zweimal verlassen. Die Fans wissen das. Zingler sollte es auch nicht vergessen.

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