1. FC Union Berlin: Welche Rolle Kovac bei der Baumgart-Entlassung spielte

Mittlerweile ist es ein halbes Jahr her, dass sich der 1. FC Union Berlin von Steffen Baumgart trennte. Der Ex-Trainer musste im April nach einer 1:3-Niederlage beim damaligen Tabellenletzten und späteren Absteiger 1. FC Heidenheim seine Koffer packen. Zu prekär war die sportliche Situation der Köpenicker seinerzeit, noch viel mehr allerdings sahen die Verantwortlichen innerhalb der Mannschaft keine Entwicklung mehr.

Union mit den eigenen Waffen geschlagen

Einige Tiefpunkte hatten sich in den Wochen und Monaten zuvor schon aneinandergereiht. Die 1:4-Niederlage gegen Werder Bremen vor heimischem Publikum fiel etwa in diese Kategorie und auch ein 0:3 gegen Borussia Dortmund im Januar ließ die Anhänger im Stadion An der Alten Försterei ungläubig bis desillusioniert zurück. „An diesem Tag“, erinnerte sich Manager Horst Heldt neulich in einer Medienrunde, „hat uns Niko Kovac mit unseren eigenen Waffen geschlagen.“



Der BVB, unter Kovacs Vorgängern nicht immer für Konsequenz und Kompromisslosigkeit bekannt, kaufte Union von der ersten Minute an den Schneid ab. Die Berliner stießen mit ihrer physischen Interpretation des Spiels schnell an ihre Grenzen und standen ohne erkennbaren Plan B da.



„Die Erkenntnis ist nach diesem Spiel gewachsen, dass wir etwas verändern müssen. Niko Kovac hatte unsere Art zu spielen eigentlich komplett entschlüsselt, und wir haben kein Gegenmittel gefunden“, erklärte Heldt. Baumgart hielt sich im Anschluss zwar noch mit zwei 1:0-Erfolgen gegen Leverkusen und in Freiburg über Wasser, im Hintergrund reiften aber schon die Pläne, sich vom einstigen Publikumsliebling zu trennen.

Am Sonnabend (15.30 Uhr) gastiert Borussia Dortmund erneut in Köpenick. Noch immer heißt der Trainer Niko Kovac, noch immer hat er mit seiner Art der Führung bei den Westfalen ganz offensichtlich Erfolg. Anfang der Woche verlängerte der BVB den Vertrag mit dem gebürtigen Berliner bis 2029. In diesem Jahrtausend hat im Verein nur Thomas Tuchel einen besseren Punkteschnitt in wettbewerbsübergreifenden Pflichtspielen geschafft. Ein klarer Beleg dafür, dass es zwischen Kovac und Dortmund herausragend passt.

Niko Kovac hat mit Borussia Dortmund aus den ersten fünf Saisonspielen 13 Punkte geholt. © IMAGO/Noah Wedel

Von einer solch stabilen Beziehung sind der 1. FC Union Berlin und Mauro Lustrinelli noch weit entfernt. Der Nachfolger von Baumgart auf der Trainerbank hat am vergangenen Wochenende aber zumindest einen ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Nach nur einem Punkt und 17 Gegentoren aus den ersten vier Spielen in der Bundesliga, bezwangen die Eisernen Aufsteiger Elversberg mit 1:0. Längst lief noch nicht alles so, wie sich das die Verantwortlichen um Heldt und Präsident Dirk Zingler bei der Verpflichtung des Schweizers im Sommer erhofft hatten, die Moral des Teams war allerdings mehr als intakt.

Union hat das Verteidigen nicht verlernt

Letztlich reichte das goldene Tor von Einwechselspieler Livan Burcu zu drei ganz wichtigen Punkten. Im Klassement bedeutete das zwar erst einmal nur den Sprung auf den Relegationsplatz, nach fünf Spieltagen ist die Tabelle aber ohnehin wenig aussagekräftig. Viel wichtiger war die Erkenntnis, dass Union das Verteidigen – einst die Paradedisziplin – doch nicht ganz verlernt hat.



Genau auf diese Qualität wird es vermehrt auch gegen den aktuell Tabellenzweiten ankommen. Der BVB hat vier seiner fünf ersten Ligaspiele gewonnen und dabei elf Tore erzielt. Das ist zwar kein absoluter Spitzenwert, in den zurückliegenden Vergleichen mit Union war der kommende Gegner allerdings immer torhungrig. In den vergangenen sechs Duellen kassierten die Berliner 19 Gegentore, verloren fünf dieser Spiele. Positive Ausnahme: Der 2:1-Heimsieg im Oktober 2024 unter Ex-Trainer Bo Svensson nach Toren von Kevin Vogt und Yorbe Vertessen.

Wer diesmal für Tore sorgen soll, ist noch offen. Gegen Elversberg probierte es Lustrinelli mit einem Offensiv-Trio, bestehend aus Tim Skarke, Wooyeong Jeong und Last-minute-Verpflichtung Kastriot Imeri. Der Schweizer deutete in einigen Szenen schon an, dass er eine Verstärkung sein kann, allerdings wird er sich an die Physis und das Tempo in der Fußball-Bundesliga erst noch gewöhnen müssen. Nach seinem Tor drängt auch Burcu in die Startelf und Oliver Burke, gegen Elversberg eingewechselt, könnte am Wochenende ebenfalls schon etwas länger zum Zug kommen.

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