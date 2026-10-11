1. FC Union Berlin: Wie die Köpenicker die Krise bekämpfen

Der tonnenschwere Stein, der den Spielern, Verantwortlichen und Fans des 1. FC Union Berlin am Sonnabend vom Herzen fiel, war bis ans andere Ende der Stadt zu hören. Riesengroß war die Erleichterung, als Schiedsrichter Tobias Reichel ein letztes Mal an diesem Nachmittag in seine Pfeife blies und damit den ersten Saisonsieg der Köpenicker amtlich machte.



„Es ist gerade eine Mischung aus Freude, Erleichterung und einer Menge abfallendem Druck“, versuchte Livan Burcu seine Gefühlswelt etwa eine Dreiviertelstunde später in den Katakomben im Stadion An der Alten Försterei zu ordnen.

Der 22-Jährige hatte sich beim 1:0 (0:0) gegen die SV Elversberg mit seinem entscheidenden Treffer nach 81 Minuten zum Matchwinner aufgeschwungen. Ein Eckball von der rechten Seite wurde von der Defensive des Aufsteigers zu kurz geklärt. Burcu fasste sich knapp hinter der Strafraumgrenze ein Herz und traf noch entscheidend abgefälscht ins Netz. Torhüter Nicolas Kristof, der zuvor zahlreiche gute Paraden gezeigt hatte, war in diesem einen Moment machtlos.



„Wir hatten nach der 0:7-Niederlage in München sehr viel Wut und Enttäuschung in uns. Die drei Wochen danach haben wir dazu genutzt, um hart an uns zu arbeiten. Ich finde, heute hat man eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz gesehen“, lobte Burcu seine Mitspieler, die in der Tat vor allem defensiv eine viel bessere Figur als in den ersten Wochen der Saison abgaben.

Frederik Rönnow muss nur selten eingreifen

Die talentierte Offensive der Saarländer, die nicht nur vier Tore in Mönchengladbach, sondern auch drei gegen Bayer Leverkusen erzielt hatte, kam über 90 Minuten kaum zur Geltung. Torhüter Frederik Rönnow, der vor der Länderspielpause noch regelmäßig unter Dauerbeschuss stand, musste kaum einmal ernsthaft eingreifen. Wenn doch etwas auf seinen Kasten kam, war der Däne gewohnt zuverlässig zur Stelle.

Union-Torhüter Frederik Rönnow (l.) war im Vergleich zu den ersten Saisonwochen gegen Elversberg nur selten gefordert. © IMAGO/Nordphoto / Engler

Trainer Mauro Lustrinelli hatte es in der XXL-Länderspielpause offenbar geschafft, seinem Team eine neue Widerstandsfähigkeit einzuimpfen. Felix Uduokhai und vor allem Zeno Van Den Bosch verteidigten zentral in der Viererkette kompromisslos. Im defensiven Zentrum spulten Rani Khedira, Michel Aebischer und András Schäfer Kilometer um Kilometer ab. Besonders Schäfer kam wie beflügelt von der ungarischen Nationalmannschaft zurück, bei der er im Nations-League-Spiel gegen Georgien eine Woche zuvor erstmals die Kapitänsbinde tragen durfte.



Lustrinelli sprach hinterher von einer „reifen Leistung“ und davon, dass sich seine Mannschaft „in vielen Bereichen verbessert“ habe. Der Schweizer, der bei einer weiteren Niederlage arg unter Druck geraten wäre, hatte bei seiner Aufstellung nicht vor unpopulären Entscheidungen zurückgeschreckt. Obwohl Josip Juranovic fehlte, beorderte er Kapitän Christopher Trimmel auf die Bank. Auch Aljoscha Kemlein und Leopold Querfeld, vor einigen Wochen noch unumstrittene Stammspieler, kamen nicht zum Zug. Das Resultat gab Lustrinelli am Ende recht.

Wie er den Sieg, seinen ersten in der Bundesliga, im Nachgang selbst feiern wollte, behielt Lustrinelli für sich. In der Abendplanung sei er „spontan“, lächelte der 50-Jährige. Nach all der Kritik der vergangenen Wochen konnte man allerdings davon ausgehen, dass ihm die drei Punkte, die Union zumindest für eine Woche auf Relegationsplatz 16 hieven, besonders gut schmeckten.



Im allgemeinen Freudentaumel ging in der Schlussphase fast unter, dass Mekhi Gray zu seinem Bundesliga-Debüt kam. Der 19-jährige Angreifer, der im Juni dieses Jahres seinen ersten Profivertrag unterschrieben hatte, könnte in den kommenden Wochen und Monaten immer mal wieder als bullige Alternative im Sturmzentrum infrage kommen.

Borussia Dortmund ist der nächste Gegner

Ob seine Dienste schon am Sonnabend (15.30 Uhr) im nächsten Heimspiel gegen Borussia Dortmund gefragt sein werden, bleibt abzuwarten. Der BVB, gegen den Union vor inzwischen sieben Jahren den ersten Sieg in der Bundesliga-Geschichte feierte, kommt nach einem starken Saisonstart mit großem Selbstvertrauen in den Berliner Südosten. Andererseits steht die Mannschaft von Trainer Niko Kovac zwischen zwei kräftezehrenden Auswärtsreisen nach Norwegen und Aserbaidschan in der Champions League. Die Chance für Union?



„Heute“, sagte Burcu, „können wir uns erst einmal über den Sieg freuen.“ Der unmittelbar nächste Gedanke kreiste dann aber doch schon um Dortmund. „Der nächste starke Gegner, das nächste schwere Spiel. Aber wir sind jetzt auch in der Saison angekommen.“

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