Während die Kritik wächst, hält Union zu Horst Heldt

Die Diskussionen um den Sportgeschäftsführer nehmen zu. Beim 1. FC Union Berlin genießt der Manager intern jedoch weiterhin Vertrauen.

Die Kritik an Horst Heldt rund um den 1. FC Union Berlin wurde zuletzt immer lauter. Nach dem schwachen Saisonstart richtet sich der Blick vieler Anhänger nicht nur auf die Mannschaft, sondern vielmehr auf den Sportgeschäftsführer. Innerhalb des Klubs scheint die Bewertung jedoch deutlich anders auszufallen.

Kaderplanung von Horst Heldt in der Kritik

Ein Teil der Diskussion dreht sich um die Zusammensetzung des Kaders. Kritiker bemängeln ein Überangebot im zentralen Mittelfeld und sehen auf den Außenbahnen Lücken. Hinzu kommen Heldts Trainerentscheidungen, die rückblickend nicht den erhofften Ertrag brachten. Weder Bo Svensson noch Steffen Baumgart konnten den Klub nachhaltig stabilisieren. Mit Mauro Lustrinelli hat Union inzwischen den nächsten Anlauf unternommen.

Alle guten Dinge sollen drei sein: Mit Maruo Lustrinelli verpflichtete Union-Manager Horst Heldt betreits den dritten Trainer in zwei Jahren Amtszeit. © IMAGO/O.Behrendt

Der schwache Start in die Saison verstärkte die Zweifel an Heldts Arbeit zusätzlich. Mit jedem ausbleibenden Erfolg wurde auch die Frage lauter, welche Verantwortung die sportliche Leitung trägt.

Warum Union weiter auf Heldt setzt

Öffentlich beantwortet Präsident Dirk Zingler diese Frage bislang eindeutig. Noch vor dem 1:0-Erfolg gegen die SV Elversberg stellte er klar, dass weder die Position des Sportgeschäftsführers noch die des Trainers zur Debatte stehe. Heldt sei ein „dufter Typ und ein guter Fachmann“, sagte Zingler im Gespräch mit Sky.



Zugleich machte der Präsident keinen Hehl daraus, dass die sportliche Situation ernst ist. „Nervös sind wir noch nicht, aber wir sind natürlich alle erwachsen genug und nicht naiv, dass wir in die Punkte kommen müssen“, sagte Zingler. An seinem Vertrauen in die sportliche Führung änderte das jedoch nichts. „Bei uns redet keiner über Personal, und schon gar nicht nach dem 4. Spieltag.“

Union-Präsident Zingler bezieht Position

Damit setzt Zingler ein öffentliches Signal in einer Phase, in der die Diskussion über Heldts Rolle an Schärfe gewonnen hat. Während die Ergebnisse Anlass für Kritik liefern, hält die Vereinsführung am eingeschlagenen Weg fest. Der Präsident ließ keinen Zweifel daran, dass Stimmungen im Umfeld keinen Einfluss auf die personellen Entscheidungen im Klub haben sollen.

Symbolisch: Union-Manager Horst Heldt wird von Torschütze Livan Burcu und der gesamten Mannschaft nach dem Siegtreffer gegen Elversberg umarmt. © IMAGO/Matthias Koch

Dass Heldt innerhalb des Vereins weiterhin Anerkennung genießt, zeigte sich auch nach dem Sieg gegen Elversberg. Nach seinem entscheidenden Treffer lief Livan Burcu nicht zu den Fans oder zur Trainerbank, sondern direkt zum Sportgeschäftsführer. Es war ein kurzer Moment, aber einer, der viel über Heldts Rolle innerhalb der Mannschaft verriet.

Großer Rückhalt für Heldt in der Kabine

Burcu beschrieb Heldt anschließend als engen Ansprechpartner innerhalb des Vereins. „Horst ist einer, der zur Mannschaft sehr eng steht und sehr viel mit uns redet. Er motiviert mich natürlich jeden Tag und gibt mir immer Selbstbewusstsein, das Gefühl, dass ich sehr gut bin“, sagte der Offensivspieler.

Der Sieg gegen Elversberg dürfte die Diskussionen über die Kaderplanung nicht verstummen lassen. Vielmehr werden die Fragen nach der Kaderplanung und der sportlichen Entwicklung Union weiter begleiten. Dennoch zeichnet sich derzeit ein bemerkenswerter Kontrast ab: Während die Diskussionen im Umfeld des Klubs zunehmen, genießt der Sportgeschäftsführer innerhalb des Vereins offenbar weiterhin erhebliches Vertrauen.



Ob dieses Vertrauen langfristig Bestand haben wird, dürfte vor allem von den Ergebnissen abhängen. Im Moment aber vermittelt der Klub ein klares Bild: Während draußen über Horst Heldt diskutiert wird, steht seine Position bei Union nicht zur Debatte.

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