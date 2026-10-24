Die Union-Stimmen: Kritik an Uduokhai? „Lieber Gegentor als Rot“

Der 1. FC Union Berlin holte im Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg den nächsten Punkt und bleibt nach dem 1:1 (0:0) im dritten Spiel nacheinander ungeschlagen. Und das, obwohl die Köpenicker nach einer frühen Roten Karte gegen Felix Uduokhai über 40 Minuten lang in Unterzahl spielten. Die Szene sorgte nach dem Spiel für Diskussionen. Die Stimmen zum Spiel!



Michel Aebischer: Wir wollten tief stehen oder Mann gegen Mann pressen. Wenn du einer weniger bist, kannst du schlecht Mann gegen Mann pressen. Das heißt, wir mussten tief stehen, kompakte Linien haben, wenig zulassen, gut verteidigen. Natürlich wollten wir mit dem Ball mehr machen, aber mit einem Mann weniger ist das nicht einfach. Deshalb hat das unseren ganzen Matchplan auf den Kopf gestellt. Ich sage immer: „Lass ihn lieber das Tor schießen, als eine Rote Karte zu machen.“ Es geht schlussendlich so schnell. Vielleicht hätte man es nachher anders gemacht. Aber das ist Fußball, das passiert allen. Wir haben es als Mannschaft wieder geradegebogen, und dafür sind wir hier.

Janik Haberer: Ich glaube, wir haben keine guten 20 Minuten gespielt bis zum Platzverweis. Wir haben den Ball unsauber gespielt, Räume angespielt, die wir nicht anspielen wollten. Dort kommt Augsburg dann in Kontersituationen. Dann kriegst du auch die Rote Karte, wo auch nicht sauber gespielt wurde, dann war es offen. Dann haben wir sehr gut wegverteidigt mit einem Mann weniger. Dann dachte man: Wer das erste Tor schießt, gewinnt auch. Das war dann nicht so, wir sind sehr gut zurückgekommen. Dann haben wir noch ein, zwei Konteraktionen. Augsburg hat aber auch noch ein, zwei Halbchancen. Deshalb ist der Punkt heute in Ordnung und auch gut für uns.



Mauro Lustrinelli (auf der Pressekonferenz): Es ist nicht so, dass ich heute so ein Wow-Gefühl habe, aber ich bleibe positiv. Wir sind lange in Unterzahl geblieben und deswegen habe ich unsere Mentalität sehr geschätzt. Wir haben sehr solidarisch verteidigt und hatten einen guten Zusammenhalt. Auch die Reaktionen nach dem Gegentor: In dieser Situation haben wir wirklich Charakter gezeigt. In dieser Phase hat mir das wirklich gefallen. Am Schluss wollte Augsburg das Spiel gewinnen und konnte ein Tor schießen. Im Gegenzug haben wir auch ein paar gute, interessante Situationen gehabt. Am Schluss muss ich mit diesem Punkt zufrieden sein.

Manuel Baum (auf der Pressekonferenz): Ich finde, die ersten 19 Minuten bis zur Roten Karte sind wir ganz gut reingekommen. Da war das Spiel so, wie wir es uns erwartet haben. Dann passiert die Rote Karte. Das verändert natürlich dann das ganze Spiel. Man hat dann schon gemerkt: Wenn es 0:0 steht, hat eine Mannschaft, die einen Mann weniger hat, wenig zu verlieren. Da hat man dann die DNA der Unioner gesehen, die sie in den letzten Jahren mit aufgebaut haben, mit allem, was sie haben, zu verteidigen.

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