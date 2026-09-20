1. FC Union schlägt Leipzig und holt den ersten Bundesligasieg der Saison

Es geht also doch: Der 1. FC Union Berlin kann doch noch Bundesligaspiele gewinnen. Zwei Tage nach dem Debakel der Männer in München gelang Marie-Louise Eta mit der Frauenmannschaft beim 3:2 (1:0) gegen RB Leipzig der erste Ligasieg der Eisernen in der laufenden Saison.

Frühe Führung trotz Stimmungsboykott

Trotz der großen Sehnsucht nach den ersten Punkten hielten die Fans im Stadion An der Alten Försterei, mit Ausnahme ein paar weniger Gästefans, den Stimmungsboykott ein, mit dem sie gegen die Teilnahme von RB Leipzig an der Bundesliga protestieren.



Die Stille im Stadion aber hinderte die Unionerinnen nicht daran, furios ins Spiel zu starten. Sie wollten immerhin den letzten Platz der Frauen-Bundesliga verlassen. Union spielte also vom Anpfiff an direkt nach vorn und kam durch Lina Hausicke zur ersten Chance des Spiels. Elvira Herzog im Tor von Leipzig hatte mit ihrem Kopfball keine Probleme.



Als Herzog dann jedoch den Ball wieder ins Spiel bringen wollte, legte sie den Ball direkt in die Füße von Eileen Campbell. Den Schuss der Union-Stürmerin konnte Herzog zwar noch abwehren, dem Nachschuss von Lia Kamber aber konnte sie nicht mehr standhalten. Union ging bereits in der 2. Minute zum ersten Mal in dieser Saison in Führung.

Union-Jubel nach dem Tor zum 1:0 durch Lia Kamber (2. v. r.) © Matthias Koch/IMAGO

Union lässt große Chancen liegen

Im Laufe der 1. Halbzeit konnten die Eisernen diese verteidigen, ließen Leipzig kaum vors Tor kommen. Sie selbst vergaben allerdings beste Chancen. Lisa Heiseler hatte aus kurzer Distanz nach einer Flanke von Naika Reissner die beste Möglichkeit auf das 2:0, traf allerdings aus kurzer Distanz den Ball nicht richtig (24.).



Reissner selbst vergab nur wenige Momente später selbst, als sie nach der folgenden Ecke aus der Bedrängnis heraus, aber eben nur wenige Meter vor dem Tor, in die Arme von Herzog schoss.

Leipzig-Bogenlampe führt zum Ausgleich

Die 2. Hälfte begann beinahe wie die erste: Wieder landete ein Herzog-Abspiel bei Union. Diesmal aber traf Lia Kamber aus etwa 18 Metern nur die Latte (48.). Kurz danach kam auch Leipzig erstmals gefährlich vors Tor: Emilia Asgeirsdottir traf aus kurzer Distanz nach einer Ecke nur neben das Tor (51.).

Der Weg nach vorne hatte sich für die Leipzigerinnen damit aber aufgezeigt. Nur eine Minute nach der ersten RB-Chance nahm Alieke Tuin aus der zweiten Reihe Maß. Etwas abgefälscht verfolgte der Schuss eine Flugkurve, gegen die Union-Torfrau Nadine Böhi nichts ausrichten konnte, und der Ball flog über sie hinweg ins Tor ein (53.). Und dann kam es für Union noch schlimmer. Delice Boboy traf nach einem Konter zum 2:1 für Leipzig (71.).

Doppelte Wende

Wieder lagen die Eisernen zurück. Die 5. Niederlage im 5. Spiel drohte. Doch Union stemmte sich dieses Mal entschieden dagegen. Vize-Kapitänin Samantha Steuerald nahm aus 25 Metern Maß, traf in den Winkel und erlöste ihr Team. Ein Traumtor (84.).



Und das Eta-Team gab sich mit dem ersten Punkt der Saison nicht zufrieden. Eileen Campbell kam nach einer Ecke zum Abschluss und traf mit ihrem Kopfball zum 3:2 (89.).



Leipzig erholte sich von diesem Doppelschlag binnen fünf Minuten nicht mehr. Die Unionerinnen konnten den ersten Sieg der Saison über die Zeit bringen.

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