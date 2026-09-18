Die Stimmen zur Union-Klatsche: „Wir sind nicht gefestigt“

Der 1. FC Union Berlin erfährt gegen den FC Bayern die größte Niederlage in der Bundesliga-Geschichte des Vereins. Trotz gutem Beginn entgleiste den Eisernen in München das Spiel komplett. Die Stimmen zum 0:7!

Tom Rothe: Ja, es ist sehr bitter. Wir sind natürlich hergefahren, um etwas mitzunehmen und hier eine gute Leistung zu bringen. Ich denke, wir sind auch gut gestartet. Aber die Bayern machen es einem eben nicht leicht. Sie haben uns sehr weit hinten reingedrückt und ihre Abläufe durchgespielt. Wir haben versucht, gegenzuhalten, die Dinger rauszukämpfen und zu verteidigen. Wenn wir die Bälle gewonnen haben, haben wir sie allerdings sehr schnell wieder verloren. Das war ein bisschen ärgerlich, weil wir dadurch kaum Entlastung bekommen haben.

Christopher Trimmel (bei Sky): Ich könnte jetzt eine lange Analyse machen, aber am Ende haben sie auch gegen gefestigte Mannschaften wie Stuttgart oder Bodø/Glimt in der Champions League fünf Hütten geschossen. Und wir sind nicht gefestigt, das muss man so ehrlich sagen. Wir haben schon unsere Probleme, wir sind noch ein bisschen in der Findungsphase. Ich habe es vor dem Spiel gesagt: In der Bundesliga hast du nicht viel Zeit, aber in München bist du einfach chancenlos.

Mauro Lustrinelli (auf der Pressekonferenz): Das Spiel hat verschiedene Phasen gehabt. Ich glaube, wir waren gut im Spiel. Wir haben sehr wenige Räume gelassen. Im Ganzen war es dann die Qualität von Bayern. Das erste Tor war ein Weitschuss. Das zweite Tor war ein bisschen unmöglich. Es war ein toller Schuss. Obwohl wir sehr diszipliniert waren in der ersten Halbzeit, waren wir 0:3 hinten. Wir kamen nicht so aus dem Gegenpressing von Bayern, wie wir es uns gewünscht hatten. Wir mussten es vorsichtig machen. In der zweiten Halbzeit hatten wir nach der guten Phase die Chance, das Spiel interessanter zu machen. Dann haben wir dort die Disziplin und den Fokus verloren und das Resultat ist so gekommen, wie es kam.

Vincent Kompany (auf der Pressekonferenz): Ich glaube, dass wir mit ganz viel Respekt dieses Spiel vorbereitet haben. Wir haben die Energie gezeigt, Fußball gespielt und den Ball schnell laufen lassen. Wir hatten eine gute Reaktion zu dieser vielleicht nicht so guten ersten Halbzeit in Elversberg. Heute haben wir gezeigt, dass wir gut sind und immer das Beste leisten.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema