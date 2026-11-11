1 statt 100 km/h über der Arktis: Zum ersten Advent kann die Polarluft Deutschland erreichen

Polarwirbel so schwach wie nie im November: Wann die Polarluft Deutschland erreichen kann und was DWD und Wettermodelle zum ersten Advent erwarten.

Weihnachtsmarkt in München im Schneetreiben: Ob die Polarluft Deutschland zum ersten Advent erreicht, entscheidet sich in den nächsten Wochen. (Archivbild)

Dreißig Kilometer über der Arktis ist der Wind fast eingeschlafen. Der Polarwirbel war Anfang November so schwach wie noch nie um diese Jahreszeit, bestätigt der Deutsche Wetterdienst.



Ob daraus Kälte für Deutschland wird, entscheidet sich in den nächsten Wochen, und die Frist läuft im Advent ab.

Polarwirbel: Von 80 km/h auf 1 km/h in elf Tagen

Der Polarwirbel ist ein Band aus Westwinden, das im Winter um den Nordpol kreist. Er wirkt wie ein Zaun: Solange er schnell dreht, bleibt die eisige Luft in der Arktis. Wird er langsam, bekommt der Zaun Lücken.



Gemessen wird er in rund 30 Kilometern Höhe. Am 25. Oktober wehte der Wind dort mit gut 22 Metern pro Sekunde, etwa 80 km/h. Am 5. November waren es 0,3 Meter pro Sekunde. Das ist gut 1 km/h, langsamer als ein Spaziergänger.



Üblich wären um diese Zeit 90 bis 100 km/h. Die Werte stammen aus Analysedaten der Nasa, die das Portal wetter.net ausgewertet hat.



Seit dem 1. November liegt demnach jeder Tageswert unter dem bisherigen Tiefstwert für das jeweilige Datum. Für diese Tage berechnen die Modelle sogar eine kurze Umkehr auf Ostwind. Vor einer Woche war das noch eine Prognose, jetzt ist es gemessen.

Wetter am Wochenende: Kalt, aber nicht wegen der Arktis

Wer in diesen Tagen friert, sollte das nicht auf den Polarwirbel schieben. Die Polarluft, die bis Freitag einströmt, kommt mit einer gewöhnlichen Nordwestlage. Am Wochenende erwartet der DWD nur 4 bis 9 Grad, dazu Nachtfrost.



Mit der Störung in der Höhe hat das nichts zu tun, wie der Meteorologe Jan Schenk in einem aktuellen Wettervideo erklärt. Ein früher Wintereinbruch drohe vorerst nicht.



Danach wird es sogar milder. Ab dem 18. November sieht der amtliche Trend Regen und Sturm bei vergleichsweise milder Luft. Die aktuellen Warnungen stehen auf der Warnkarte des Wetterdienstes.

Ein bis drei Wochen: Das Zeitfenster für die Kälte

Die entscheidende Zahl nennt DWD-Meteorologe Helge Tuschy. Die Störung müsse sich erst nach unten durchsetzen, in jene Luftschicht, in der das Wetter entsteht. Das könne in ein bis drei Wochen passieren, es müsse aber nicht, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.



Gerechnet ab heute ist das die Spanne vom 18. November bis zum 2. Dezember. Der britische Wetterdienst Met Office setzt den Rahmen weiter und spricht von zwei bis sechs Wochen. Dann reicht das Fenster bis kurz vor Heiligabend.



In der Höhe ist die Schwächephase bald vorbei. Ab Mitte November soll sich der Wirbel wieder verstärken, da sind sich die Modelle laut Tuschy einig. Der Wirbel erholt sich also. Die Rechnung für seine Schwäche kann trotzdem noch kommen.

Winter 2026/27: Warum die Modelle trotzdem mild rechnen

Gegen den großen Kälteeinbruch spricht einiges. Das amerikanische und das europäische Langfristmodell berechnen den Winter in Deutschland ein bis zwei Grad zu warm, zeigt eine Auswertung von wetter.com. Den Dezember erwartet das Portal weitgehend normal.



Das Met Office stuft die Störung zudem als eher schwach und kurzlebig ein. Und nicht jede schlägt bis zum Boden durch: 2019 blieb eine solche Erwärmung über der Arktis in Nordwesteuropa fast folgenlos, wie die britischen Meteorologen festhalten.



Raphael Köhler vom Alfred-Wegener-Institut nennt den Vorgang wissenschaftlich bemerkenswert. Einen besonders kalten Winter daraus abzuleiten, hält er für nicht gerechtfertigt.

Schnee im Advent? Diese Daten zählen jetzt

Für Winterfans bleibt eine Hintertür. Die saisonalen Prognosen zeigen laut Tuschy in der zweiten Winterhälfte eine Abkühlung Richtung Skandinavien. Von dort könnte Kaltluft nach Mitteleuropa gelangen.



Auch das Fachportal Severe Weather Europe rechnet für die Wintermitte mit einer zweiten, stärkeren Störung. Belastbar ist das noch nicht.



Näher liegt der 18. November. Bleibt die milde Westströmung danach stabil, ist die Störung in der Höhe verpufft. Bricht sie ab, bekommt Deutschland seine erste Chance auf Winter. Der erste Advent fällt in diesem Jahr auf den 29. November.

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