10 Jahre nach dem Brexit: Merz will England zurück in den EU-Strommarkt holen

Großbritannien nähert sich wieder der Union an. Merz und vier weitere wollen die Briten zurück in den Strommarkt holen. Welche Bedingungen sie stellen.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) setzt sich gemeinsam mit vier europäischen Regierungschefs für eine Rückkehr Großbritanniens in den europäischen Strombinnenmarkt ein.

In einem Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa fordern die Regierungschefs von Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Dänemark, die Verhandlungen mit London zu beschleunigen. Das berichtet die britische Zeitung The Guardian am Samstag, der das besagte Schreiben vorliegt.

Von der Leyen und Costa werden sich am 20. November mit dem britischen Premier Andy Burnham treffen, um eine Verständigung über gemeinsame Handelserleichterungen bei Lebensmitteln und dem Jugendaustausch zu treffen. Jetzt pochen die Regierungschefs offenbar aber auch auf weitreichende Erleichterungen für Großbritanniens Integration in den EU-Strombinnenmarkt.

Die fünf Regierungschefs sehen Großbritannien als „wichtigen Partner bei der Energiewende“, vor allem, was den Ausbau der Windenergie in der Nordsee anbelangt. Eine Wiedereingliederung in den europäischen Strombinnenmarkt sei notwendig, um das volle Potenzial der Region auszuschöpfen und sie zum weltweit größten Zentrum für saubere Energie zu entwickeln, heißt es laut Guardian in dem Schreiben.

Brexit sorgt für Milliardenkosten beim Stromhandel

Seit dem Brexit gehört Großbritannien nicht mehr zum EU-Strombinnenmarkt. Der grenzüberschreitende Stromhandel ist dadurch komplizierter geworden. Nach Berechnungen des britischen Branchenverbands Energy UK könnten die bestehenden Handelshemmnisse Großbritannien zwischen 2024 und 2029 rund zehn Milliarden Pfund kosten. In der Schätzung sind höhere Stromkosten und geringere Staatseinnahmen berücksichtigt.

Eine Rückkehr dürfte allerdings nicht kostenlos sein. Die Europäer erwarten ein Entgegenkommen bei den Studiengebühren. Brüssel fordere, dass EU-Bürger an britischen Universitäten künftig dieselben Gebühren zahlten wie einheimische Studierende. Außerdem wird von London ein finanzieller Beitrag zum EU-Haushalt erwartet, insbesondere zu den sogenannten Kohäsionsfonds, mit denen wirtschaftlich schwächere Regionen unterstützt werden.

Diese Forderung könnte zum Streitpunkt werden. Bereits frühere Verhandlungen über eine britische Beteiligung an einem europäischen Verteidigungsfonds Safe etwa waren an unterschiedlichen Vorstellungen über die Höhe einer möglichen finanziellen Beteiligung Großbritanniens gescheitert. Auch die Strommarktverhandlungen könnte ein ähnliches Schicksal treffen.

Der britische Premierminister Andy Burnham hat grundsätzlich Bereitschaft signalisiert, die Beziehungen zur EU wieder zu vertiefen. Eine Rückkehr zum Strombinnenmarkt wäre kein Wiedereintritt Großbritanniens in die Europäische Union. Sie würde aber einen wichtigen Teil der wirtschaftlichen Trennung nach dem Brexit rückgängig machen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema