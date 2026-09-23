10 Stunden am Pfandautomaten: Pole bringt 11.000 Flaschen und Dosen an einem Tag zurück

Mehr als 11.000 Pfandflaschen und Dosen hat ein Mann in Polen an einem einzigen Tag zurückgebracht. Für die ungewöhnliche Aktion sammelte er monatelang.

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Ein Mann in Polen hat laut einem Bericht des polnischen Senders TVP World an einem Tag 11.218 Flaschen und Dosen über das polnische Pfandsystem zurückgegeben. Damit stellte er nach Angaben des polnischen Business Insider wahrscheinlich einen Rekord für die Zahl der von einer einzelnen Person an einem Tag zurückgegebenen Pfandverpackungen auf.

Paweł Mej, der nach Angaben von TVP World in sozialen Medien als „Bosy Biegacz“ („Barfußläufer“) bekannt ist, hatte die Verpackungen seit März gesammelt. Wie Business Insider berichtet, fuhr er dafür mit dem Fahrrad durch Orte im nördlichen Teil des Landkreises Bochnia und sammelte dort Flaschen und Dosen ein. Ende Juli waren nach Angaben des Magazins bereits fast 8000 Verpackungen zusammengekommen.

Die Rückgabe erfolgte am Donnerstag, dem 17. September, in Bochnia. Laut Onet dauerte das Einwerfen der gesammelten Verpackungen nahezu den gesamten Tag. Bereits vor 10 Uhr seien rund 2000 Stück zurückgegeben worden. TVP World berichtet, Mej habe insgesamt etwa zehn Stunden damit verbracht, die Verpackungen in den Automaten einzulegen. Auch der polnische Radiosender Radio ZET berichtete, dass die Aktion mehr als zehn Stunden dauerte – mit Pausen zum Essen und Trinken.

Geld für lokale Projekte

Das zurückerhaltene Pfand will Mej nach Angaben von TVP World für lokale Projekte verwenden. Dazu gehören Sportausrüstung für eine Grundschule, Unterstützung für eine freiwillige Feuerwehr sowie für einen örtlichen Frauenverein. Onet berichtet konkreter, dass die Schule in Baczków 18 Gymnastikbälle erhalten soll. Für die örtliche freiwillige Feuerwehr seien 600 Złoty (rund 138 Euro) und für den Frauenverein 300 Złoty (rund 69 Euro) vorgesehen.

Wie TVP World berichtete, war die genaue Gesamtsumme des zurückerhaltenen Pfands zunächst nicht bekannt. Mej kündigte dem Bericht zufolge an, seine Sammelaktion fortzusetzen. „Jetzt sammle ich Geld für ein Feuerwehrauto“, schrieb er demnach in einem Beitrag in den sozialen Medien.

Polen hatte im Oktober 2025 ein neues Pfandsystem für bestimmte Getränkeverpackungen eingeführt. Nach Angaben von TVP World beträgt das Pfand 1 Złoty (0,23 Euro) für wiederverwendbare Glasflaschen sowie 0,50 Złoty für Plastikflaschen und Dosen.

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