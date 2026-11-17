Wetter in Deutschland: Der DWD warnt bis Freitag vor Sturm bis 100 km/h und Dauerregen, im Schwarzwald bis zu 120 Liter. Alle Warnungen im Überblick.

Eine Frau mit gelbem Schal kämpft gegen eine Sturmböe, ihr Regenschirm ist umgeschlagen. Der DWD warnt bis Freitag vor Böen bis 100 km/h und Dauerregen. (Symbolbild)

Über Deutschland zieht eine Kette atlantischer Tiefausläufer, und sie reißt bis Freitag nicht ab. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen, einzelnen Gewittern und im Schwarzwald vor Unwetter durch Dauerregen. Wer in den Mittelgebirgen wohnt oder diese Woche viel unterwegs ist, muss sich auf vier nasse und stürmische Tage einstellen.



Am härtesten trifft es den Südwesten und die Mitte. Von der Eifel über das Sauerland bis zum Schwarzwald hängen die Regenwolken an den Bergen fest. Der Norden kommt ab Mittwoch dran, dort vor allem mit Wind.

Bis 100 km/h und Gewitter: So stürmisch wird der Abend

Bis zum Abend weht im Süden, Westen und in der Mitte ein frischer Südwestwind. In Schauernähe und an exponierten Stellen sind Sturmböen bis knapp 90 km/h drin, vereinzelt auch schwere Sturmböen bis 100 km/h.



Bis in den Mittwoch hinein können sich im Westen, Süden und in der Mitte zudem einzelne Gewitter bilden. Auch dabei schließt der DWD Böen bis 100 km/h nicht aus.



Auf den Bergen wird es noch heftiger. Im höheren Bergland toben häufiger Sturmböen um 90 bis 100 km/h, auf exponierten Schwarzwaldgipfeln Orkanböen mit mehr als 118 km/h.



Schon bis heute Abend kommen in den Staulagen der Mittelgebirge 25 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter zusammen, innerhalb von 12 bis 18 Stunden.



Welche Warnungen im eigenen Landkreis gelten, zeigt die Warnkarte des DWD. Die kostenlose WarnWetter-App meldet neue Warnungen direkt aufs Handy.

Mittwoch: Jetzt erwischt der Sturm auch den Norden

In der Nacht lässt der Wind nur kurz nach. Danach frischt er über der Südhälfte wieder auf, im Alpenvorland mit einzelnen Sturmböen um 80 km/h, im Bayerischen Wald mit bis zu 100 km/h.



Am Mittwoch greift die Windlage über die Mitte bis in den Norden aus. Verbreitet muss mit Böen von 50 bis 75 km/h gerechnet werden, bei Schauern mit bis zu 88 km/h. An der Nordsee sind einzelne schwere Sturmböen um 100 km/h möglich.



Der Regen macht dabei keine Pause. Bis über die Wochenmitte hinaus summiert er sich gebietsweise auf 40 bis 60 Liter pro Quadratmeter in 24 bis 48 Stunden. Wie sich die Lage aufgebaut hat, steht in unserem letzten Wetterbericht.

120 Liter bis Freitag: Der Schwarzwald bekommt einen doppelten November

Die stärkste Zahl dieser Woche kommt aus dem Südwesten. Im Schwarzwald sind bis Freitag 80 bis 120 Liter Regen pro Quadratmeter möglich, der DWD stuft das als Unwetter ein.



In einem durchschnittlichen November fallen in ganz Deutschland rund 63 Liter pro Quadratmeter, so der Mittelwert der Jahre 1991 bis 2020 aus der Novemberbilanz 2025. Im Schwarzwald kann in vier Tagen also fast das Doppelte zusammenkommen.



Berlin sieht im November im langjährigen Mittel knapp 50 Liter. Dort wäre diese Menge mehr als der Regen von zwei Monaten.

Warum es nicht schneit – und wo jetzt Bäche steigen

Hinter dem Wetter steckt eine klassische Westlage. Die Strömung schiebt ein Frontensystem nach dem anderen vom Atlantik heran, mit ihnen kommt feuchtmilde Meeresluft. Deshalb fällt Regen statt Schnee.



An den Westhängen der Berge wird die feuchte Luft zum Aufsteigen gezwungen und regnet sich ab, immer wieder an denselben Stellen. Gefährlich wird damit nicht der einzelne Schauer, sondern die Summe über Tage auf dieselben Hänge.



Gerade im Schwarzwald können kleinere Flüsse und Bäche dann schnell anschwellen. Aktuelle Pegelstände und Warnungen veröffentlicht die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg.



Wer in den Bergen unterwegs ist, sollte Gipfel und Waldwege in den nächsten Tagen meiden. Bei Orkanböen brechen Äste, umgestürzte Bäume können Wege und Straßen blockieren.

Wann hört der Regen endlich auf?

Für den Schwarzwald rechnet der DWD bis Freitag mit Dauerregen. In den übrigen Mittelgebirgen ziehen die Regengebiete ebenfalls immer wieder durch, mit kurzen Pausen dazwischen.



Ob die Unwetterwarnungen verlängert oder aufgehoben werden, legt der DWD mit jeder neuen Ausgabe des Warnlageberichts fest.

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