100 Milliarden Ukraine-Hilfe im Vergleich: So viel gab Deutschland für den Golfkrieg, die Eurokrise oder Corona aus

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Europa um mindestens 70 Milliarden Euro zusätzlich für das kommende Jahr gebeten. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will die Hilfe aufstocken und verweist darauf, wie viel Deutschland schon leistet.



Rund 100 Milliarden Euro sind es nach Angaben der Bundesregierung seit 2022. Die AfD, größte Oppositionspartei im Bundestag, will die Unterstützung dagegen beenden. Legt man frühere Kriege und Krisen daneben, wirkt die Summe pro Jahr allerdings kleiner, als sie klingt.



Für solche Vergleiche taugt die Regierungszahl nur bedingt. In ihr stecken Zusagen für kommende Jahre und Leistungen für ukrainische Geflüchtete in Deutschland, allein 27,45 Milliarden Euro Bürgergeld. Das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) rechnet diese und weitere Posten heraus und kommt auf rund 41,7 Milliarden Euro, die tatsächlich als bilaterale Hilfe an die Ukraine gingen. Auf dieser Grundlage stellen Forscher auch die historischen Vergleiche an.

Golfkrieg: Insgesamt mehr, pro Jahr weniger

Der naheliegendste Vergleich ist der mit dem Golfkrieg 1990/91. Deutschland beteiligte sich nicht an den Kämpfen, unterstützte die Befreiung Kuwaits aber finanziell. Das IfW beziffert den deutschen Beitrag auf etwas mehr als ein halbes Prozent des damaligen Bruttoinlandsprodukts (BIP), der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesfinanzministerium auf rund 0,5 Prozent. Der Krieg dauerte nur wenige Monate.



Für die Ukraine hat Deutschland seit 2022 nach IfW-Daten bilaterale Hilfe im Wert von 0,86 Prozent seines BIP von 2021 bereitgestellt, insgesamt also mehr als damals für Kuwait. Pro Jahr blieb der Aufwand aber deutlich darunter. Selbst 2025 lag die bilaterale Hilfe bei etwa 0,26 Prozent des BIP und damit bei rund der Hälfte des Kuwait-Beitrags, wie Federico Mellace vom Ukraine Support Tracker des IfW auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte. Von Januar bis August 2026 kamen weitere 0,15 Prozent hinzu.



Rechnet man den Teil der EU-Hilfen hinzu, der Deutschland nach seinem Beitrag zum EU-Haushalt zuzuordnen ist, steigt der Wert auf 1,49 Prozent. Dieser Anteil werde allerdings nur rechnerisch zugeordnet, Deutschland zahle ihn nicht selbst an die Ukraine, schrieb Mellace. Ein Großteil der EU-Hilfe besteht zudem aus Krediten.

Eurokrise und Corona: Andere Größenordnungen

Noch deutlicher fällt der Vergleich mit europäischen Krisen aus. Die EU-Staaten haben der Ukraine bis Juni 2025 nach Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) rund 141 Milliarden Euro zugewiesen. Das ist weniger als die Hälfte dessen, was Europa in der Eurokrise 2010 bis 2012 für angeschlagene Mitgliedstaaten mobilisierte, und weniger als ein Fünftel der grenzüberschreitenden Corona-Hilfen.

Absolut vorn, relativ im Mittelfeld

In absoluten Zahlen ist Deutschland inzwischen der größte Unterstützer der Ukraine. Seit die USA ihre Hilfe unter Präsident Donald Trump weitgehend eingestellt haben, hat kein Land mehr zugewiesen, 2025 ebenso wie in den ersten acht Monaten dieses Jahres. Nur die EU-Institutionen zusammen gaben nach Daten des Kiel Instituts mehr, vor allem in Form von Krediten.



Gemessen an der Wirtschaftskraft sieht das Bild anders aus. Die baltischen Staaten haben seit 2022 im Schnitt bilaterale Hilfe im Wert von 2,63 Prozent ihres BIP bereitgestellt, die skandinavischen Länder 2,48 Prozent. Auch Polen liegt mit 1,02 Prozent vor Deutschland, Großbritannien gleichauf bei 0,86 Prozent. Deutlich dahinter folgen Frankreich mit 0,32 und Italien mit 0,24 Prozent.

Was der Beirat empfiehlt

„Auch im historischen Vergleich ist die deutsche Ukraine-Hilfe vergleichsweise gering“, schreibt der Beirat beim Finanzministerium. Er empfiehlt, sie mehrjährig, transparent und sichtbar in der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes zu verankern. Geplante Summen, Kosten und Hilfskategorien solle die Regierung an einer zentralen Stelle nachvollziehbar darstellen. Erhöhe Deutschland seine Hilfe deutlich, solle es auf eine breitere Lastenteilung unter den großen europäischen Partnern dringen.



Die Bundesregierung habe die Stellungnahme des Beirats „zur Kenntnis genommen“, teilte ein Regierungssprecher auf Anfrage dieser Zeitung mit. Ob sie die Empfehlungen umsetzen will, ließ er offen. Einzelheiten der Unterstützung kommuniziert die Regierung seit Mai 2025 nicht mehr in der bisherigen Form. Regierungssprecher Stefan Kornelius begründete das damals mit einer „strategischen Ambiguität“, die der Ukraine helfe. Es ergebe wenig Sinn, dass die gegnerische Kriegsseite die Details der europäischen oder der deutschen Unterstützung erfahre.



Wie belastbar die 100 Milliarden der Regierung sind, prüft derzeit der Bundesrechnungshof.

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