100 Reerdigungen in Schleswig-Holstein: Wer sich bislang in Erde verwandeln ließ

Den Körper auf natürliche Weise zu Erde werden lassen: Seit gut vier Monaten ist die Reerdigung in Schleswig-Holstein erstmals dauerhaft erlaubt. Wer nutzt das Angebot?

Als erstes Bundesland überhaupt hat Schleswig-Holstein vor rund vier Monaten die sogenannte Reerdigung dauerhaft zugelassen und neben Erd- und Feuerbestattung als dritte Bestattungsart gesetzlich verankert.



Bei dem Verfahren wird ein verstorbener Mensch innerhalb von rund 40 Tagen mithilfe natürlicher Mikroorganismen – unter anderem durch Heu, Stroh, Blumen, Aktivkohle – in humusartige Erde umgewandelt. Diese wird anschließend auf einem Friedhof beigesetzt.



Nun zieht ein auf Reerdigungen spezialisierter Anbieter eine erste Bilanz. Das Unternehmen gibt Einblicke in die Lebensgeschichten der ersten 100 Menschen, die sich für diese Bestattungsform entschieden haben. Um die Möglichkeit zu nutzen, wurden Verstorbene sogar aus anderen Bundesländern nach Schleswig-Holstein überführt.

Die älteste reerdigte Person wurde 99 Jahre alt

„Pastoren, Lehrerinnen, Förster – und ein Kneipier aus Itzehoe. Die Menschen, die sich für eine Reerdigung entschieden haben, könnten unterschiedlicher kaum sein“, schreibt das Bestattungsunternehmen Meine Erde in einer Mitteilung. Sie alle seien Pioniere der neuen Bestattungsart gewesen, begleitet von ihren Angehörigen.



Fast drei Viertel der Verstorbenen (74 Prozent) waren demnach Frauen. Das Durchschnittsalter lag bei 72 Jahren, die älteste Person soll 99 Jahre alt gewesen sein.

Reerdigung: Mithilfe natürlicher Mikroorganismen werden die Körper der Verstorbenen in humusartige Erde umgewandelt. © Luca Alvarium/Meine Erde

Die Verstorbenen stammten insgesamt aus 14 verschiedenen Bundesländern. Lediglich ein Drittel hatte seinen letzten Wohnsitz in Schleswig-Holstein. Rund 15 Prozent kamen aus Nordrhein-Westfalen, 13 Prozent aus Hamburg und jeweils sechs Prozent aus Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Hessen. Sogar eine Person aus Belgien habe sich für die neue Bestattungsform entschieden.

So ist die Reerdigung selbst nämlich neben der klassischen Erd- und Feuerbestattung bislang nur in Schleswig-Holstein gesetzlich erlaubt. Die dabei entstehende Erde darf unter bestimmten Voraussetzungen jedoch auch in anderen Bundesländern beigesetzt werden. Derzeit ist das zumindest in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern möglich.

Doch warum haben sich die 100 Menschen überhaupt gegen eine klassische Bestattungsmethode und für eine Reerdigung entschieden? Und weshalb nehmen Angehörige dafür teilweise sogar den Aufwand auf sich, Verstorbene aus anderen Bundesländern nach Schleswig-Holstein überführen zu lassen?



Ein wichtiges Argument ist für viele die Hoffnung auf eine umweltschonendere Alternative zu herkömmlichen Bestattungen.

Angehörige: „Die Reerdigung passt zu meinem Vater“

Bevor die Methode im Juni dauerhaft zugelassen wurde, war sie in Schleswig-Holstein bereits vier Jahre lang erprobt worden. Nach Angaben der Befürworter benötigt eine Reerdigung weniger Energie und setzt weniger CO₂ frei als beispielsweise eine Feuerbestattung. Kritiker stellen diese Umweltvorteile allerdings infrage.



Hinzu kommt, dass die Bestattungsart gesellschaftlich bislang wenig etabliert ist. Auch widerspricht sie den religiösen oder persönlichen Vorstellungen mancher Verstorbener und ihrer Angehörigen.

Laut Befürwortern ist die Reerdigung umweltschonender als andere Bestattungsmethoden. © Luca Alvarium/Meine Erde

Unter den 100 reerdigten Menschen ist auch Gruntram „Atze“ Horst. Laut Meine Erde ist er die 100. Person in Europa, die auf diese Weise bestattet wurde. In Itzehoe war der Kneipier eine lokale Berühmtheit: Jahrzehntelang hatte er das Nachtleben der schleswig-holsteinischen Stadt geprägt. „Die Reerdigung passt zu meinem Vater. Dass er der 100. ist, hätte ihm gefallen“, so die Tochter laut Meine Erde.



Für sie ging es bei der Entscheidung offenbar um mehr als die Wahl einer Bestattungsmethode. Die Reerdigung sollte auch dem Leben und der Persönlichkeit ihres Vaters gerecht werden.

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