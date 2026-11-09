1000 Euro weniger pro Unze: Was Gold-Besitzer vor Dienstag, 14.30 Uhr, wissen müssen

Goldpreis aktuell: Eine Unze Gold kostet rund 3680 Euro, fast 1000 Euro unter dem Rekord. Am Dienstag um 14.30 Uhr kommen die US-Inflationsdaten.

Goldbarren des Schweizer Herstellers Argor-Heraeus (Symbolbild): Ein 500-Gramm-Barren ist derzeit rund 59.000 Euro wert, beim Rekord im Januar waren es gut 75.000 Euro.

Wer Ende Januar am Rekordtag eine Unze Gold gekauft hat, liegt heute fast 1000 Euro im Minus. Wer zum Jahreswechsel eingestiegen ist, steht dagegen ziemlich genau bei null.



Wohin es von hier aus geht, entscheidet sich wohl am Dienstag um 14.30 Uhr deutscher Zeit. Dann veröffentlicht die US-Statistikbehörde die Verbraucherpreise für Oktober.



Fallen sie höher aus als erwartet, dürfte die US-Notenbank Fed im Dezember die Zinsen erneut anheben. Für den Goldpreis wäre das die schlechteste Nachricht des Jahres.

Goldpreis aktuell: 3680 Euro je Unze

Zum Wochenstart hat sich Gold kräftig erholt. Am Montagnachmittag kostete die Feinunze rund 4120 Dollar, gut ein Prozent mehr als am Freitag, wie die Kursdaten von finanzen.net zeigen.



In Euro sind das knapp 3680 Euro je Unze, ein Gramm Feingold liegt bei rund 118 Euro. Das Rekordhoch vom 28. Januar lag bei fast 5590 Dollar, berichtet CBS News, in Euro waren es rund 4670 Euro.

Wahl, KI-Panik und ein überraschend starker Arbeitsmarkt

Wie nervös der Markt ist, zeigte die vergangene Woche. Nach dem Wahlsieg der Demokraten bei den US-Midterms gaben Ölpreis und Dollar nach. Gold stieg vom Tief Ende Oktober bei rund 3870 Dollar bis Donnerstag auf knapp 4147 Dollar.



Am selben Donnerstag brach der S&P 500 um 4,4 Prozent ein, so stark wie seit den Trump-Zöllen im April 2025 nicht mehr, berichtete die Nachrichtenagentur AP. Anleger fürchten, dass der Bau neuer KI-Rechenzentren ins Stocken gerät.



Den Dämpfer für Gold brachte der Freitag. Im Oktober entstanden in den USA 165.000 neue Stellen, fast dreimal so viele wie erwartet (Morningstar). Der Dollar-Index sprang über 102 Punkte, Gold schloss bei rund 4070 Dollar im Minus.

Warum Zinserhöhungen den Goldpreis drücken

Gold wirft keine Zinsen ab. Steigen die Zinsen, werden Anleihen und Tagesgeld attraktiver, wer Gold hält, verzichtet auf Ertrag.



Dazu kommt der Dollar. Gold wird weltweit in Dollar gehandelt, ein starker Greenback macht es für Käufer außerhalb der USA teurer.



Die Fed hat ihren Leitzins im September erstmals seit 2023 angehoben, auf 3,75 bis 4,00 Prozent – gegen den lautstarken Protest von Präsident Trump. Nach dem Jobbericht sahen Händler laut CME-FedWatch eine Wahrscheinlichkeit von rund 77 Prozent für die nächste Erhöhung am 9. Dezember.

US-Inflation am Dienstag: Auf die Kernrate kommt es an

Im September lag die US-Inflationsrate bei 3,7 Prozent. Getrieben wurde sie vor allem von teurem Benzin infolge des Iran-Konflikts.



Für Oktober erwarten Volkswirte ein Plus von 0,3 Prozent zum Vormonat. Bei der Kernrate ohne Energie und Lebensmittel liegt der Konsens bei 0,2 Prozent, wie Discovery Alert zusammenfasst.



Die Kernrate ist die Zahl, auf die Händler schauen. Liegt sie darüber, steigt die Zinsangst, und für Gold rückt die Marke von 4000 Dollar in den Blick. Bricht sie, wären auch die 3870 Dollar vom Oktobertief wieder in Reichweite.



Bleibt die Kernrate im Rahmen, hätte Gold Luft nach oben. Charttechniker sehen den nächsten Widerstand knapp unter 4150 Dollar (FXEmpire). Am Freitag folgen um 14.30 Uhr noch die US-Erzeugerpreise.

Goldman Sachs senkt das Kursziel

Wie sehr sich die Stimmung gedreht hat, zeigt Goldman Sachs. Die US-Bank senkte vergangene Woche ihr Kursziel für Ende 2026 von 4650 auf 4150 Dollar, berichtete Reuters. Begründung: die harte Linie der Fed.



Für Ende 2027 erwartet Goldman 4800 Dollar. Das sind immer noch rund 16 Prozent mehr als heute.



Auch die Nachfrage ist nicht weggebrochen. Gold-ETFs verbuchten im Oktober laut World Gold Council weltweit Zuflüsse von 2,7 Milliarden Dollar. US-Anleger halten sich in diesem Jahr allerdings auffallend zurück.

Gold in Euro: Der unterschätzte Puffer für deutsche Anleger

In Dollar liegt Gold seit Jahresbeginn rund fünf Prozent im Minus. In Euro steht es praktisch auf dem Niveau vom Januar, wie die Marktübersicht von Goldreporter zeigt.



Der Grund ist der schwächere Euro. Was Gold an der Börse in Dollar verliert, fängt der Wechselkurs für deutsche Anleger zum großen Teil auf.



Hektik ist deshalb fehl am Platz. Wer Gold als Absicherung für viele Jahre hält, sollte wegen eines Datentags nichts verkaufen. Wer nachkaufen will, sollte den Dienstagnachmittag abwarten: Rund um 14.30 Uhr kann der Kurs binnen Minuten um mehrere Dutzend Dollar springen.



Die eigentliche Entscheidung fällt am 9. Dezember gegen 20 Uhr deutscher Zeit, wenn die Fed ihren Zinsbeschluss verkündet. Der Dienstag zeigt aber schon, in welche Richtung es geht.

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