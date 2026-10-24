118 km/h und 70 Liter Regen: In der 25-Stunden-Nacht rollt Sturm „Manja“ heran

Orkantief Manja bringt in der Nacht der Zeitumstellung Orkanböen ab 118 km/h und bis zu 70 Liter Regen. Wo der DWD warnt und was am Sonntag droht.

Eine Frau stemmt sich mit ihrem Schirm gegen Wind und Regen, die Haare wehen zur Seite. Orkantief „Manja“ bringt in der Nacht zum Sonntag Sturm und kräftigen Regen nach Deutschland. (Symbolbild)

Sturmtief „Luise“ ist kaum abgezogen, da rollt schon das nächste heran. In der Nacht zum Sonntag erreicht Orkantief „Manja“ den Westen, der Deutsche Wetterdienst warnt vor Orkanböen auf den Bergen, schwerem Sturm an der Nordsee und unwetterartigem Dauerregen im Schwarzwald.



Wer in der 25-Stunden-Nacht der Zeitumstellung unterwegs ist, kann auf umgestürzte Bäume und gesperrte Strecken treffen.

Heute Nacht: Orkan auf den Gipfeln, Unwetter auf Helgoland

Von der Eifel bis in den Harz frischt der Süd- bis Südwestwind in der Nacht kräftig auf. In Böen erreicht er Stärke 7 bis 8, das sind bis zu 74 km/h. Nur der Südosten bleibt weitgehend verschont.



In den Berglagen erwartet der DWD je nach Höhe vollen Sturm bis Orkan, Windstärke 9 bis 12. Orkan heißt: Böen ab 118 km/h.



In der Deutschen Bucht tobt schwerer Sturm der Stärke 10, auf Helgoland erreicht er mit Stärke 11 Unwetterniveau. An der Ostsee legt der Südwind nach Mitternacht auf Sturmböen der Stärke 9 zu, also bis 88 km/h.



Schon am Abend können über der Deutschen Bucht und in Küstennähe einzelne kräftige Gewitter durchziehen. Sie bringen Sturmböen der Stärke 8 bis 9, vereinzelt schweren Sturm der Stärke 10, also bis gut 100 km/h.



Welche Landkreise betroffen sind, zeigt die Warnkarte des DWD und die WarnWetter-App. Die Warnungen werden laufend angepasst, der nächste Lagebericht erscheint gegen 20.30 Uhr.

Sonntag: Auch tagsüber Orkanböen an Küste und Bergen

Mit dem Morgen ist der Sturm nicht vorbei. Verbreitet sind steife bis stürmische Böen aus Südwest bis West möglich, einzelne erreichen Sturmstärke 9. An der See und im Bergland bleibt es bei Sturm mit einzelnen Böen der Stärke 10 bis 12.



Im Norden ziehen kurze Gewitter mit Sturmböen durch. „Der Sonntag ist dann, abgesehen vom Südosten, ein windiger bis stürmischer Tag“, sagte DWD-Meteorologe Thore Hansen der Deutschen Presse-Agentur.



Dafür bringt „Manja“ milde Luft mit. In Berlin und Brandenburg bleibt es nass mit teils stürmischen Böen, zum Wochenstart sind dort 12 bis 14 Grad drin.

70 Liter in 24 Stunden: Im Schwarzwald droht Unwetter-Regen

Die heftigste Zahl dieses Wochenendes kommt aus dem Südwesten. Von der Nacht bis in den Sonntag hinein regnet es in den westlichen und zentralen Mittelgebirgen 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter.



Im Hochschwarzwald rechnet der DWD vereinzelt mit rund 70 Litern. Das sind sieben randvolle Zehn-Liter-Eimer auf jedem Quadratmeter Boden.



Der Grund sind die sogenannten Staulagen: Die feuchte Atlantikluft wird an den Westhängen der Berge nach oben gedrückt, kühlt ab und regnet dort ab. Bäche und kleine Flüsse im Schwarzwald können dann binnen Stunden deutlich anschwellen.

Nach „Luise“: Jetzt droht die Sturmflut an Nordsee und Elbe

„Manja“ trifft auf ein Land, das gerade erst aufgeräumt hat. Sturmtief „Luise“, international „Austen“ genannt, verletzte am Freitag mehrere Menschen und brachte den Bahnverkehr durcheinander. Auf einem Oktobermarkt riss eine Böe ein Gerüst um, zwei Menschen wurden schwer verletzt.



Am Freitagabend galten in mehr als 260 Kreisen amtliche Warnungen. Meteorologen hatten „Luise“ als Bombenzyklon eingestuft, weil der Druck im Kern des Tiefs binnen eines Tages außergewöhnlich stark fiel.



Jetzt rückt die Küste in den Fokus. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie erwartet von Sonntag bis Montag deutlich erhöhte Wasserstände, auch in Hamburg ist eine Sturmflut möglich.



Dazu kommt die Zeitumstellung. Um 3 Uhr springen die Uhren zurück auf 2 Uhr, die Deutsche Bahn stellt dafür rund 120.000 Uhren um. Die Nacht schenkt eine Stunde mehr Schlaf. Ruhe schenkt sie nicht.

Kommt danach der goldene Herbst zurück?

Am Montag zieht „Manja“ nach Nordosten ab, und von Süden schiebt sich Hochdruck heran. Der Wind lässt nach, nur nördlich einer Linie vom Saarland bis Berlin fällt noch etwas Regen.



Am Dienstag steigen die Temperaturen auf 16 bis 19 Grad, im Westen und Südwesten örtlich bis 21 Grad. Die Modelle rechnen danach bis Anfang November mit überwiegend trockenem Wetter.



Früher dunkel wird es trotzdem: In Berlin geht die Sonne am Sonntag schon um 16.50 Uhr unter.

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