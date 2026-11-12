120 km/h und Orkan in der Höhe: Ab Sonntag rollen drei Sturmwellen über Deutschland

Über Deutschland ziehen in den kommenden fünf Tagen drei Sturmwellen hinweg, die erste erreicht den Westen schon am Sonntag. Die Meteorologen von The Weather Channel halten für Donnerstag selbst im Tiefland Böen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde für möglich. Die amtlichen Warnungen des Deutschen Wetterdienstes sind damit ab dem Wochenende für fast das ganze Land Pflichtlektüre.

Sonntagnacht: Erste Sturmböen von Aachen bis Kiel

Der Wind dreht zuerst im Westen auf. Am Sonntag (15. November) frischt er zwischen Rhein und Saar deutlich auf, in der Nacht zum Montag erfasst er die gesamte Westhälfte und den Norden.



Dort sind dann die ersten Sturmböen möglich, also Windstärke 8 bis 9 auf der Beaufort-Skala. Bei diesen Werten brechen Äste ab, im Wald und in Alleen wird es gefährlich.



Amtliche Warnungen für den eigenen Landkreis veröffentlicht der DWD auf seiner Warnkarte und in der kostenlosen Warnwetter-App. Gartenmöbel, Trampoline und Mülltonnen sollten bis Sonntagnachmittag gesichert sein. Wer abends noch fährt, muss auf Brücken und freien Strecken mit kräftigem Seitenwind rechnen.

Dienstag: Kurze Atempause, dann übernimmt der Jetstream

Am Dienstag (17. November) schiebt sich ein Zwischenhoch über das Land. Der Wind lässt nach, die Pause hält aber nur bis zum Abend. Dann rückt das nächste kräftige Sturmtief heran.



Angetrieben wird es vom Jetstream, einem Starkwindband in großer Höhe, das die Tiefs vom Atlantik nach Mitteleuropa schiebt. Nach den aktuellen Vorhersagen könnte in rund 1500 Metern Höhe ein Windfeld in Orkanstärke über Deutschland ziehen.



An der Nordsee drohen von Dienstagabend bis Mittwoch schwere Sturmböen, womöglich sogar orkanartige Böen. In den Mittelgebirgen und in den Alpen sind Orkanböen möglich.

120 km/h am Donnerstag: Orkanstärke mitten im Land

Der Donnerstag (19. November) könnte die beiden ersten Stürme noch übertreffen. Die Prognosen zeigen für das Tiefland Windspitzen zwischen 100 und 120 Kilometern pro Stunde, besonders in einem Streifen quer durch die Mitte Deutschlands.



Das wäre Orkanstärke. Auf der Beaufort-Skala beginnt Stufe 12, der Orkan, bei 118 Kilometern pro Stunde. Orkanartige Böen und Orkanböen lösen beim DWD eine Unwetterwarnung der Stufe 3 aus. Im Flachland gibt der Wetterdienst diese Stufe nur bei wenigen Stürmen im Jahr heraus.



Auf dem Brocken oder dem Feldberg kommen solche Böen in fast jedem Herbst vor. Zwischen Kassel und Halle stehen dagegen Wälder, Oberleitungen und Hausdächer im Wind, die darauf nicht ausgelegt sind.



Wer für Donnerstag eine längere Auto- oder Bahnfahrt plant, sollte sich bis Mittwoch flexibel halten. Bei früheren Orkanlagen hat die Deutsche Bahn den Fernverkehr in mehreren Bundesländern eingestellt.

Orkan in 1500 Metern: Kommt er unten an?

Der Orkan wird oben wehen. Ob er unten ankommt, ist offen.



Die Wettermodelle rechnen bislang mit einer vergleichsweise stabilen Luftschichtung. Sie wirkt wie ein Deckel und verhindert, dass der Höhenwind bis zum Boden durchgreift.



Schauer und Gewitter können diesen Deckel aufbrechen. Sie wirbeln die Luft durcheinander und reißen kräftige Böen aus der Höhe nach unten. Bei Herbststürmen sind es oft genau solche Schauerlinien hinter der Kaltfront, die an einzelnen Orten die höchsten Werte bringen.



Die Wende kommt überraschend. Nach den Stürmen Luise und Manja Ende Oktober hatten die Meteorologen von wetter.net ruhiges, mildes Wetter bis weit in den November erwartet. Was die Oktoberstürme angerichtet haben, lesen Sie hier.

Wie sicher ist der Orkan am Donnerstag?

Für eine belastbare Prognose liegt der Donnerstag noch zu weit entfernt. Die genaue Zugbahn der Tiefs kann sich bis dahin ebenso deutlich verschieben wie die Stärke der Böen.



Mit der Zugbahn wandert auch der Streifen, in dem der Wind am heftigsten bläst. Ob die Mitte Deutschlands die volle Wucht abbekommt oder der Norden, zeigt sich erst ab Dienstag. Bis dahin können sich die Modelle noch mehrfach widersprechen, der DWD gibt für so weit entfernte Tage keine Warnungen heraus.



Fest steht der Rahmen: drei Sturmphasen zwischen Sonntagabend und Donnerstag, die stärkste mit Böen bis 120 Kilometern pro Stunde.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema