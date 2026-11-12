Höhere E-Auto-Prämie frisst Fördergeld für 120.000 Autos auf: Dudenhöffer warnt vor „Lotteriespiel“

Die Prämie kostet je E-Auto mehr als geplant. Eine neue Rechnung zeigt, wann der Topf leer sein könnte. Dudenhöffer warnt vor „Steuerverschwendung“.

Der Fördertopf für die E-Auto-Prämie leert sich schneller als erwartet. Vom Start der Antragstellung am 19. Mai bis zum 1. Oktober hat das zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 97.790 Anträge bewilligt und dafür 432 Millionen Euro zugesagt.



Im Schnitt sind das 4418 Euro pro Fahrzeug – deutlich mehr als die ursprünglich kalkulierten rund 3700 Euro. Die Bundesregierung will deshalb für 2027 laut einer Haushaltsvorlage, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, 917 Millionen Euro mehr einplanen. Für das gesamte Programm bleibt es aber bei drei Milliarden Euro.

Eine Berechnung der Berliner Zeitung auf Basis der BAFA-Zahlen ergibt: Hält das bisherige Bewilligungstempo an, ist der Fördertopf im Dezember 2028 leer. Bleibt die Prämie im Schnitt so hoch wie bisher, reicht das Budget für rund 120.000 Autos weniger als geplant.

Wer monatelang auf seinen Neuwagen wartet, weiß bei der Bestellung noch nicht, ob bei der Zulassung genug Fördergeld übrig ist. „Damit wird die Prämie zum Lotteriespiel“, warnt Ferdinand Dudenhöffer, Gründer des Center for Automotive Research (CAR) in Bochum, auf Anfrage der Berliner Zeitung. Auch den Nutzen des Zuschusses stellt er infrage. „Wir hätten das Staatsgeld nicht gebraucht.“

E-Auto-Prämie reicht für 679.000 statt 800.000 Autos

Über den höheren Ansatz für 2027 berät der Haushaltsausschuss des Bundestages ab Donnerstag. Nach der Vorlage des Bundesfinanzministeriums soll die Summe für das kommende Jahr von 803 Millionen auf 1,72 Milliarden Euro steigen. Das Geld soll aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen. Wie lange die drei Milliarden Euro insgesamt reichen, hängt davon ab, wie schnell das BAFA weitere Zuschüsse bewilligt.

In den 135 Tagen vom Start der Antragstellung bis zum 1. Oktober bewilligte das BAFA im Schnitt 3,2 Millionen Euro pro Tag. Bei diesem Tempo würden die am Stichtag rechnerisch verbleibenden 2,568 Milliarden Euro für weitere rund 803 Tage reichen. Legen die Bewilligungen zu, geht das Geld entsprechend früher aus.

Stefan Reindl, Direktor des Instituts für Automobilwirtschaft (IfA), kommt auf Anfrage zum selben Ergebnis. Er hat auch berechnet, wie viele Fahrzeuge der Bund mit dem Geld fördern kann: Bei der bisherigen Durchschnittsprämie von rund 4418 Euro reicht das Budget für etwa 679.000 Fahrzeuge. Ursprünglich waren rund 800.000 veranschlagt.

Die Wirtschaftswoche hält eine Ausschöpfung bereits Ende 2027 oder Anfang 2028 für möglich. Im Oktober wurden dem Blatt zufolge fast 100.000 reine Batterieautos neu zugelassen. Darunter sind auch Firmenwagen, für die es keine Prämie gibt. Reindl hat berechnet, wie stark die Bewilligungen für ein Förderende bis Ende 2027 zulegen müssten: Ab Oktober 2026 wären dafür im Schnitt rund 171 Millionen Euro im Monat nötig. Seit dem Start waren es nach seiner Rechnung etwa 97 Millionen Euro. Somit bleibt offen, wann der Fördertopf tatsächlich leer sein könnte.

Das E-Auto kommt – die Prämie vielleicht nicht

Bei einzelnen Modellen warten Käufer inzwischen viele Monate. Wer beispielsweise jetzt einen VW ID. Polo bestellt, muss laut CAR-Institut mit bis zu zwei Jahren Wartezeit rechnen. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) räumt auf Anfrage längere Lieferzeiten bei einzelnen Modellen ein und verweist auf Anpassungen in der Produktion. Bei den deutschen Herstellern seien die inländischen Bestellungen reiner Elektroautos seit Jahresbeginn um 64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen, erklärt ein Sprecher.

Keine Garantie auf die E-Auto-Prämie: Wer heute einen VW ID. Polo (siehe Bild) bestellt, muss laut einer Erhebung des CAR-Instituts mit bis zu zwei Jahren Wartezeit rechnen. © Arnaud Journois/Le Parisien/imago

Wer heute bestellt, kann jedoch erst nach der Erstzulassung einen Antrag stellen. Das BAFA erklärt auf Anfrage: „Die Förderung ist ab Erteilung des Zuwendungsbescheids gesichert.“ Wer die Prämie fest in die Finanzierung einrechnet, bindet sich also unter Umständen Monate vor der Förderzusage. Fällt der Zuschuss aus, können mehrere Tausend Euro fehlen. Reindl schlägt deshalb vor, nach Prüfung der Förderberechtigung und Vorlage einer Bestellung Mittel verbindlich und befristet zu reservieren.

Frank Schwope, Lehrbeauftragter für Automotive Management an der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) in Berlin, verweist auf die Abwrackprämie von 2009. Kaufanreize könnten Kaufentscheidungen stark beeinflussen, sagt er. Für die Zeit nach dem Auslaufen der Prämie warnt der Experte: „Dann bricht der Markt wieder stark ein.“

Experten kritisieren Zuschüsse für ohnehin geplante Käufe

Dudenhöffer führt den E-Auto-Boom in Europa vor allem auf hohe Spritpreise, ein breiteres Angebot auch bei Kleinwagen und den geringeren Preisabstand zum Verbrenner zurück. „Die Prämien sind daher überwiegend Mitnahmeeffekte.“ Staatliches Geld würde er lieber in bessere Stromnetze und öffentliche Ladeplätze stecken. Schwope geht in seiner Kritik am Förderprogramm noch weiter: „Die Prämie ist Steuerverschwendung und sollte in dieser Form abgeschafft werden!“

Reindl hält einen spürbaren Beitrag der Prämie dagegen für plausibel. Wie viele Menschen sich erst durch den Zuschuss für ein Elektroauto entschieden, lasse sich bislang aber nicht belastbar beziffern. Der VDA verweist auf die geplante Evaluation des Programms. Für eine dauerhaft höhere Nachfrage brauche es allerdings mehr Lademöglichkeiten und günstigeren Ladestrom, so der Sprecher.

Die Staffelung nach Einkommen hält Reindl für einen Fortschritt. Etwa die Hälfte der Bewilligungen sei auf Haushalte mit höchstens 45.000 Euro zu versteuerndem Jahreseinkommen entfallen. Für viele Haushalte blieben Kaufpreis oder Leasingraten dennoch zu hoch. „Die Prämie wird innerhalb des Neuwagenmarkts sozialer verteilt. Finanziell schwache Haushalte erreicht sie bislang in unzureichendem Ausmaß.“

Reindl schlägt daher eine Preisobergrenze für geförderte Fahrzeuge sowie Hilfen für den Kauf gebrauchter E-Autos oder Sozialleasing vor. Zusätzliches Fördergeld hält er allenfalls für einen geordneten Übergang für vertretbar. „Gezielt fördern, Zusagen früh absichern und planbar aussteigen wäre überzeugender als unbegrenztes Nachlegen oder ein abrupter Förderstopp.“

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