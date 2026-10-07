12.102-mal Nein: Warum die Kriegsdienstverweigerung die eigentliche Abstimmung über Merz’ Sicherheitspolitik ist

Zahl der Kriegsdienstverweigerer steigt, Schüler gehen auf die Straße: Während Kanzler Merz in Kiew Waffen zusagt, stimmt eine Generation per Antrag gegen die Wehrpflicht ab. Eine Analyse.

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Anti-Kriegs-Skulptur bei Kundgebung „Unzwingbar – Kein Bock auf Krieg und Wehrpflicht“ am 2. Oktober am Brandenburger Tor, Berlin.

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12.102. So viele Anträge auf Kriegsdienstverweigerung gingen von Januar bis Ende August nach Angaben des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben ein.

Im gesamten Jahr 2025 waren es 3.879, im Jahr 2024 lediglich 2.249. Und die Kurve wird steiler: Ende Juni waren erst 5.862 Anträge eingegangen. Innerhalb von zwei Monaten, also Juli und August, hat sich die Zahl mit 6.240 Anträgen mehr als verdoppelt.

Was die Statistik wirklich zeigt – und welche

Es handelt sich – das muss man dazu sagen – um eingegangene Anträge und nicht um ebenso viele bereits anerkannte Kriegsdienstverweigerer. Und auch aktive Soldaten und Reservisten beantragen eine Anerkennung.

Aus der Gesamtzahl lässt sich deshalb nicht ablesen, wie viele junge Männer vorsorglich den Dienst mit der Waffe ablehnen.

Keine Verwaltungsstatistik, sondern ein Votum

Aber gerade deshalb ist sie so bemerkenswert: In einem Land, in dem offiziell niemand zum Dienst gezwungen wird, erklären Zehntausende Menschen vorsorglich ihr Gewissen. Beratungsstellen berichten von einem wachsenden Zulauf. Das ist keine Verwaltungsstatistik. Das ist ein Votum.

Denn über die sicherheitspolitische Wende – Sondervermögen, Aufwuchs auf 260.000 Soldaten, Wehrerfassung, 24 Musterungszentren – hat nie jemand die Betroffenen gefragt.

Jahrgänge ab 2008: Nicht wahlberechtigt, aber wehrerfasst

Die Jahrgänge ab 2008 waren bei der Bundestagswahl 2025 nicht wahlberechtigt. Ihr erster Kontakt mit dem Staat als Erwachsene ist ein Brief mit QR‑Code.

Die Verweigerungsanträge sind die Antwort auf eine Frage, die nie gestellt wurde. Wer ihnen die Legitimität abspricht, muss erklären, welche andere Abstimmung es gegeben hätte.

Kiew und Brandenburger Tor: Zwei Deutschlands an einem Wochenende

Der Kontrast könnte kaum schärfer sein. Kurz nach sechs Uhr am Sonntagmorgen kam der Sonderzug in Kiew an: An Bord waren Bundeskanzler Friedrich Merz, Wirtschaftsministerin Katherina Reiche und zehn Unternehmer aus Rüstung und Energie.

Im Gepäck: der Ausbau der gemeinsamen Produktion weitreichender Waffen, rund eine Milliarde Euro aus bereits bewilligten Haushaltsmitteln sowie weitere 350 Millionen Euro für die Reparatur beschädigter ukrainischer Kraftwerke.

Zustimmung wird geprüft...

„Wenn Russland nicht gestoppt wird, richtet sich seine Kriegsmaschinerie früher oder später gegen uns“, sagte Merz bei seiner Ankunft am Bahnsteig.

„Unzwingbar – Kein Bock auf Krieg und Wehrpflicht“: Protest am Brandenburger Tor in Berlin

Zwei Tage zuvor standen am Brandenburger Tor junge Leute unter dem Motto „Unzwingbar – Kein Bock auf Krieg und Wehrpflicht“: 3.000 laut Polizei, über 20.000 laut Veranstaltern.

Am 3. Oktober demonstrierten in Berlin und Stuttgart erneut Tausende gegen Hochrüstung und Wehrpflicht. Die Berliner Zeitung kommentierte spitz, Merz reise „in die einzige Hauptstadt, in der er noch Mehrheiten hat“.

Bedrohungslage gegen eigenen Körper: Wer wird gehört?

Beides ist dieselbe Politik, nur von zwei Enden betrachtet: Der Kanzler spricht von Bedrohung und europäischer Stabilität, die Jugendlichen von ihrem eigenen Körper.

Wer hat recht? Vielleicht die falsche Frage. Die richtige lautet: Wer wird gehört?

Bundesweite Schulstreiks, mehr als 140.000 Teilnehmer

Vier bundesweite Schulstreiks seit Dezember 2025. Am 5. März über 50.000 in rund 150 Städten, am 8. Mai etwa 45.000, am 25. September über 45.000 in rund 100 Städten.

Zusammen mehr als 140.000 Teilnahmen – Veranstalterangaben, keine Polizeizählungen, und die Lücken sind erheblich: In Berlin zählte die Polizei am 8. Mai 1.200, die Veranstalter 5.000. Wer diese Bewegung ernst nimmt, muss ehrlich rechnen.

Ostermarsch, Nachrüstung 1983, Irakkrieg 2003: Der historische Vergleich

Aber selbst ehrlich gerechnet bleibt der Befund stark. Die klassische Friedensbewegung mobilisierte zu Ostern 2025 nach eigener Bilanz gut 40.000 Menschen – an einem langen Wochenende, bundesweit, mit jahrzehntelanger Infrastruktur.

Die Schülerinitiative erreicht nach eigenen Angaben an einem einzigen Schulvormittag mehr. Natürlich ist das weit entfernt von 1983, als 780.000 zu Ostern marschierten und im Oktober 1,3 Millionen gegen die Nachrüstung auf die Straße gingen.

Es ist auch keine halbe Million wie 2003 gegen den Irakkrieg. Aber es ist die erste Jugendmobilisierung zur Sicherheitspolitik seit vier Jahrzehnten, die aus eigener Betroffenheit entsteht – nicht aus Solidarität mit anderen.

Warum das keine Friedensbewegung alter Schule ist

Die Ostermarschierer von 1983 protestierten gegen Pershing II – gegen eine Waffe, die sie nie anfassen würden. Die Schüler von 2026 protestieren gegen einen Fragebogen, den sie ausfüllen müssen, gegen eine Musterung, zu der sie vorgeführt werden können, gegen § 3 Absatz 2 Wehrpflichtgesetz, der das Auslandssemester zur Genehmigungssache macht.

Das ist nicht ideologisch, das ist biografisch. Es geht um das Jahr nach dem Abitur, um die Ausbildung, die unterbrochen werden könnte, um die Frage, ob der Staat über den eigenen Körper verfügen darf.

Wehrgerechtigkeit statt Friedenstauben

Genau das macht diese Bewegung schwer angreifbar. Man kann ihr keine Naivität vorwerfen – sie ist mit dem Ukraine-Krieg aufgewachsen.

Man kann ihr keine Moskau-Nähe vorwerfen – sie trägt keine Friedenstauben, sie fragt nach Wehrgerechtigkeit und Verhältnismäßigkeit, denselben Begriffen, mit denen der Unionspolitiker Thomas Röwekamp die Musterung ganzer Jahrgänge kritisierte.

Nicht Pazifismusideologie, sondern Vorsorge

Sie ist konkret, pragmatisch, rechtlich informiert. Sie beantragt Verweigerung, bevor es eine Pflicht gibt. Das ist nicht Pazifismus. Das ist Vorsorge.

Hinter jedem der 12.102 Anträge steht ein Küchentisch. Eine Mutter, die 2011 erleichtert registrierte, dass ihr Sohn nie gemustert würde – und jetzt den Brief der Bundeswehr öffnet. Ein Vater, der selbst verweigert hat und erklären muss, warum das heute komplizierter sein soll.

Großeltern, die 1983 im Bonner Hofgarten standen und ihre Enkel nun auf denselben Plätzen sehen. Eine Schwester, die den Fragebogen freiwillig erhält, während ihr Bruder zur Antwort verpflichtet ist – und ein Haushalt, in dem man zum ersten Mal spürt, was Ungleichbehandlung durch den Staat in Krisenzeiten bedeutet.

Die Aufrüstung war vier Jahre lang abstrakt: Haushaltsposten, Beschaffungslisten, Fregatten. Jetzt hat sie einen Körper, und dieser Körper sitzt beim Abendessen. Das verändert Familien. Es erzeugt Gespräche, die es eine Generation lang nicht gab: über Gewissen, Pflicht, Angst.

Bedarfswehrpflicht per einfacher Mehrheit: Die neue Zukunftsunsicherheit

Es erzeugt Risse zwischen Eltern, die die Bedrohung ernst nehmen, und Kindern, die fragen, warum ausgerechnet sie die Rechnung zahlen sollen.

Und es erzeugt eine neue Zukunftsunsicherheit: Welche Lebensplanung trägt noch, wenn der Bundestag mit einfacher Mehrheit die Bedarfswehrpflicht beschließen kann?

Wer die Wehrpflicht-Debatte führt

Wer führt diese Debatte? Auf der einen Seite Verteidigungsminister Pistorius, der stets betont, verpflichtend sei nur der Fragebogen, nicht der Dienst. Die Bundeswehr, die mit 2.600 Euro brutto und Führerscheinzuschuss wirbt und 96 Prozent Rücklauf als Zustimmung verbucht. Der Kanzler, der in Kiew die Stabilität Europas beschwört.

Auf der anderen Seite eine Schülerinitiative ohne Parteibuch, die DFG-VK mit ihrer Beratungsstruktur, Linke und BSW, die das Thema besetzen – und am Rand die AfD, die versucht, es zu kapern.

Kampf um Begriffe und Zahlen: „Freiwilligkeit“ gegen „Pflicht durch die Hintertür“

Es ist ein Kampf um Begriffe: „Freiwilligkeit“ gegen „Pflicht durch die Hintertür“, „Wehrerfassung“ gegen „Mobilmachungslogik“, „Assessment“ gegen „Musterung“.

Und ein Kampf um Zahlen: 96 Prozent Rücklauf gegen 12.102 Verweigerer, 47.300 Bewerbungen gegen 140.000 Streikteilnahmen, 3.000 gegen 20.000 am Brandenburger Tor. Jede Seite hat ihre Statistik, jede Statistik erzählt eine andere Geschichte.

Die Bedeutung von Artikel 4 Absatz 3 Grundgesetz

Die Regierung hat die Institutionen. Die Jugendlichen haben die Straße – und das Grundgesetz: Das Recht, den Kriegsdienst mit der Waffe aus Gewissensgründen nach Artikel 4 Absatz 3 zu verweigern, gilt unabhängig von der Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht und vom neuen Wehrdienst.

Wer diesen Konflikt gewinnt, entscheidet sich nicht in Kiew und nicht in Talkshows.

Er entscheidet sich daran, ob die Politik die 12.102 als Problem behandelt – oder als demokratische Antwort.

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