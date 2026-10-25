13 Grad und Adrenalin: Saisonstart für Winterschwimmer

Die Temperaturen sinken und plötzlich haben kleine eingeschworene Gemeinschaften die Berliner Seen für sich. Was den Reiz von eiskaltem Wasser ausmacht.

Auf der Wasseroberfläche kondensiert der Atem. In kleinen Schwaden verharrt er für einen Moment oberhalb der spiegelnden Fläche, bevor sich das neblige Gebilde auflöst. Blätter treiben träge vorbei. Ein Haubentaucher beobachtet misstrauisch uns Eindringlinge in seine Welt.

13,4 Grad Celsius im Sacrower See

Es ist Ende Oktober, und das Wasser im See ist kalt. Genau 13,4 Grad. Das behauptet zumindest eine Internetseite für den Sacrower See am westlichen Berliner Stadtrand. Gleich nebenan im Glienicker See sind es angeblich nur 13,2 Grad, gestern waren es noch 13,7 und vor einer Woche 14,8.

Es geht jetzt rasant bergab mit den Temperaturen in den Berliner Gewässern. Ende Oktober ist das auch kein Wunder. Es sind eher es wir Schwimmer, die zu dieser Jahreszeit eine Ausnahme darstellen.

Dabei ist es eine tolle Erfahrung. Sobald man erst einmal im Wasser ist, bleibt alles andere zurück. Der Alltag, Probleme aller Art, Dinge, die noch zu organisieren sind. Die Sonne scheint durchs leuchtend bunte Laub an den Uferbäumen. Ein Schwan führt seinen Nachwuchs ans gegenüberliegende Ufer. Ein Angler gleitet mit einem Boot vorbei, den Daumen erhoben. Respekt, bei diesen Temperaturen, das soll es wohl ausdrücken.

Wir sind zu dritt. Zwei Frauen, ein Mann. Im Sommer haben wir pro Tour zwei Kilometer im Wasser zurückgelegt. Jetzt ist unsere Distanz zusammengeschrumpelt. „Mäßige Anstrengung“, vermeldet der Gesundheitstrecker nur noch. Eine Frechheit eigentlich. Es ist zu kalt für große Strecken. Man kühlt zu sehr aus. Trotz Neopren, mit dem wir uns ausgerüstet haben, mit Anzügen, die auch die Arme und die Beine bedecken, mit Handschuhen, Füßlingen.

Manchmal trifft man auf andere Schwimmer am Ufer oder im Wasser. Manche kennt man schon. Da ist zum Beispiel diese Frau, die immer auf einem umgefallenen Baumstamm sitzt und heißen Tee trinkt. Ein Mann, der seinen Hund ausführt, bevor er ins Wasser geht. Eine Frau war bisher immer da, die auf jegliche Kleidung verzichtet hat. Prustend sprang sie hinein und schoss dann in rasender Geschwindigkeit in Rückenlage über den See.

Wir haben uns manchmal Sorgen um sie gemacht. So ganz ohne Schutzkleidung waren längere Distanzen schon in den letzten Wochen nicht ganz ungefährlich. Wir haben Bojen dabei, bunte Kunststoffsäcke, in denen Luft eingesperrt ist und die man um den Bauch gurten kann, damit sie einem folgen. Im Notfall könnte man sich zumindest daran festhalten. Die Frau verzichtete darauf, und sie war allein. Sie ist zuletzt nicht mehr zu sehen gewesen. Hoffentlich hat sie bloß die Lust verlassen.

Von Oktober bis April ins kalte Wasser

In Berlin gibt es eine Menge Winterschwimmer. In vielen Teilen der Stadt. Man sieht sie im Orankesee wie im Schlachtensee, im Müggelsee und auch in der Havel. Manche haben sich in Vereinen organisiert und gehen den ganzen Winter über ins kalte Wasser, mit und auch ohne Neopren. Manch einem geht es nicht ums Schwimmen, sondern mehr um die Überwindung, die Durchblutung, das Adrenalin, den Push für die Abwehrkräfte gegen Infektionen.

Ums Atmen geht es aber auch. Ein und wieder aus. Ganz ruhig. Das ist wichtig. Und alles andere schon nicht mehr.

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