Zwei Gruppen geraten auf einem Supermaktparkplatz in einen Streit. Ein 18-Jähriger wird dabei mit einem Messer verletzt.

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Ein 18-Jähriger ist am Samstagnachmittag in Mitte mit einem Messer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 18-Jährige gegen 16.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Karl-Liebknecht-Straße gemeinsam mit zwei Begleitern mit einer mehrköpfigen Personengruppe in einen Streit.

Dabei soll einer aus dieser Gruppe mehrfach mit einem Messer auf den 18-Jährigen eingestochen haben. Anschließend flüchtete er mit seinen Begleitern.

Der 18-Jährige erlitt Stichverletzungen am Oberkörper sowie am Arm und wurde durch Zeugen bis zum Eintreffen von Polizei und Rettungskräften erstversorgt. Er kam für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte ein 13-Jähriger als Tatverdächtiger identifiziert werden. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an.

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