1300 Euro für Mallorca-Klassenfahrt: Eltern laufen Sturm – in Berlin wäre bei 300 Euro Schluss

Fünf Tage Mallorca, Vier-Sterne-Hotel mit Vollpension, Bootsausflug und ein Tag im Wasserpark. Wer so etwas bucht, hat sich meist ein ganzes Jahr darauf gefreut.



Im südspanischen Jerez de la Frontera bucht es eine Grundschule – für ihre Elf- und Zwölfjährigen. Preis: 1300 Euro pro Kind, also 260 Euro am Tag.



Jetzt sammeln Eltern Unterschriften gegen die Reise, wie die andalusische Zeitung La Voz del Sur berichtet.

Klassenfahrt nach Mallorca: Das bekommen die Kinder für 1300 Euro

Es geht um das Colegio San José, in der Stadt nur „die Josefinas“ genannt, eine vom Staat mitfinanzierte Privatschule. Die sechsten Klassen sollen vom 31. Mai bis 4. Juni 2027 per Flug ab Sevilla an die Playa de Palma reisen.



Auf dem Programm stehen Aquarium, Burg Bellver, eine Bootstour zur Insel Cabrera und der Western Water Park. Der liegt ausgerechnet in Magaluf, das sonst vor allem mit Partytourismus Schlagzeilen macht.



Geschlafen wird im Mehrbettzimmer. Mitglieder der schulnahen Stiftung Xafer zahlen 1075 Euro.



Fairerweise muss man sagen: Laut der Zeitung kostet das Hotel im Reisezeitraum auf Buchungsportalen über 150 Euro pro Person und Nacht. Billig wäre Mallorca im Frühsommer also ohnehin nicht.

Erste Rate schon nächste Woche fällig

Die Hälfte des Preises soll bis zum 5. November 2026 überwiesen sein. Der Rest ist am 15. Februar fällig, mitten in der „cuesta de enero“.



So nennen Spanier den Januar-Anstieg, wenn das Konto nach Weihnachten leer ist und die Rechnungen trotzdem kommen.



Die Schule plant mit mindestens 25 Plätzen, vergeben nach Reihenfolge der Anmeldung. Im Jahrgang sind aber mehr als 40 Kinder.



Die Eltern fürchten, dass manche Kinder bis zum Sommer zuhören müssen, wie die anderen von Mallorca schwärmen. Mitfahren könnten sie nicht.

Elternbrief: Teilnahme soll nicht vom Einkommen abhängen

In ihrem Brief an die Schulleitung betonen die Familien, dass sie den Wert von Reisen nicht infrage stellen. Ziel und Preis müssten aber zum Alter der Kinder passen.



„Die Teilnahme an einer schulischen Abschlussfahrt sollte nicht von der finanziellen Lage des jeweiligen Haushalts abhängen“, heißt es in dem Schreiben, das der Zeitung vorliegt.



Kuchenbasare und Spendenaktionen halten die Eltern für keinen Ausweg. Nicht jede Familie habe dafür Zeit oder flexible Arbeitszeiten. Manche haben zudem ältere Kinder an der Schule, für die parallel eine Abschlussfahrt nach Teneriffa ansteht.



Auch die Insel selbst macht ihnen Sorgen. „Es muss keine Tragödie passieren, damit auf einer Insel aus einer Kleinigkeit ein Notfall wird“, schreiben sie. Wer zahlt den Rückflug, wenn ein Kind krank wird?



Beim Infoabend hatten manche Eltern den Eindruck, alles sei längst beschlossen. Andere kamen nach einem Blick auf den Preis gar nicht erst.

Früher kostete die Mallorca-Fahrt 600 Euro

Nach Angaben der Eltern kostete dieselbe Reise in früheren Jahrgängen rund 600 Euro. Das wäre weniger als die Hälfte.



Sie schlagen deshalb ein Ziel in Andalusien oder etwa Madrid vor, für 300 bis 400 Euro pro Kind. In dieser Größenordnung planen laut den Eltern auch andere Schulen in Jerez.



Sollte Mallorca an ein Treffen der Xafer-Stiftung gebunden sein, könne die Insel warten, bis die Kinder 15 oder 16 sind.

Klassenfahrt-Kosten in Berlin: Obergrenze von 300 Euro bis Klasse 6

In Berlin würde die Reise aus Jerez schon an der Genehmigung scheitern. Auch hier geht die Grundschule bis Klasse 6, die Kinder wären also genauso alt.



Laut den Ausführungsvorschriften der Bildungsverwaltung darf eine Schülerfahrt in den Klassen 1 bis 6 höchstens 300 Euro pro Kind kosten. Teurere Fahrten sind in der Regel nicht genehmigungsfähig.



Ausnahmen gibt es nur, wenn das pädagogische Ziel anders nicht erreichbar ist, wie aus einer Senatsantwort von 2023 hervorgeht. Ein Tag im Wasserpark dürfte da schwer zu begründen sein.



Fünf Tage in einem Berliner Schullandheim auf Föhr oder Amrum kosteten laut derselben Antwort damals 270 bis 280 Euro. Für den Preis aus Jerez könnte eine Berliner Klasse also gut viermal an die Nordsee fahren.



Die Eltern aus Andalusien haben es in ihrem Brief selbst auf den Punkt gebracht: Woran sich Kinder erinnern, hängt nicht an Flugkilometern, sondern an der gemeinsamen Zeit.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema