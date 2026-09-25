Wirtschaft

13.000 Jobs in Gefahr: Bei Bosch brennt die Hütte – wer hat das Feuer gelegt?

Bosch streicht Tausende Stellen und der Betriebsrat bittet die Politik um Hilfe. Doch auch Management und Arbeitnehmervertreter tragen Verantwortung für die Krise. Ein Kommentar.

Foto von Autor/Autorin: Ralf M. Ruthardt
Ralf M. Ruthardt
5 Min
Boschs Mobilitätsgeschäft kämpft mit einer jährlichen Kostenlücke von rund 2,5 Milliarden Euro.

Boschs Mobilitätsgeschäft kämpft mit einer jährlichen Kostenlücke von rund 2,5 Milliarden Euro.

© Sebastian Gollnow

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„Die Hütte am Industriestandort Deutschland brennt“, sagt Mario Gutmann, Betriebsratschef am Bosch-Standort Bamberg. Und weil es brennt, fordert Frank Sell, Gesamtbetriebsratschef der Bosch-Mobilitätssparte, eine nationale Taskforce aus Arbeitgebern, Arbeitnehmern, Gewerkschaften und Politik. Das klingt zunächst vernünftig. Wer ein Feuer löschen will, sollte Kräfte bündeln. Nun rufen ausgerechnet jene nach dem nächsten Tisch, die seit Jahren an einem ähnlichen Tisch saßen.

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