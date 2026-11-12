14 Kinder in Klinik – Polizei ermittelt nach Muffin-Zwischenfall in Sachsen-Anhalt

An einer Grundschüler in Coswig ist es zu einem größeren Rettungseinsatz gekommen. Kinder sollen möglicherweise Muffins mit Batterien gegessen haben. Jetzt ermittelt die Polizei.

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Mehrere Kinder einer Grundschule in Coswig sollen Muffins mit Batterien gegessen haben.

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An der Fröbel-Grundschule im sachsen-anhaltinischen Coswig ist am Donnerstagmorgen ein größerer Rettungseinsatz ausgelöst worden. Nach Angaben von Landkreissprecher Alexander Baumbach gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung (MZ) meldete der Rettungsdienst einen sogenannten Massenanfall an Verletzten. Hintergrund ist der Verdacht, dass 14 Kinder Muffins gegessen haben könnten, in denen Knopfzellen – also kleine, runde Batterien – versteckt waren.

Alle betroffenen Kinder seien in Krankenhäuser in Dessau und Wittenberg gebracht worden, so Baumbach. Die Schnelleinsatzgruppe der Johanniter sowie mehrere Feuerwehreinheiten wurden zunächst in Alarmbereitschaft versetzt, dann aber wieder abgezogen. Nach ersten Informationen vom Einsatzort sollen zwei Kinder die Zellen wieder ausgespuckt haben.

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau ermittelt wegen des Anfangsverdachts der gefährlichen Körperverletzung. Ob tatsächlich eines oder mehrere der Kinder die als giftig geltenden Batteriezellen verschluckt haben, sei bislang unklar. Ein Polizeisprecher sagte der MZ, es sei nicht einmal gesichert, dass es sich bei den Objekten überhaupt um Knopfzellen handele. Die Lage vor Ort sei weiterhin unübersichtlich.

Drei Kinder hätten über Beschwerden geklagt. Ob diese auf die mutmaßlichen Batteriezellen oder auf psychischen Stress durch den Vorfall zurückzuführen seien, lasse sich derzeit nicht beurteilen. Nach ersten Ermittlungen soll es sich bei dem möglicherweise präparierten Gebäck um selbstgebackene Muffins gehandelt haben.

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