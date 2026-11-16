CO₂-Kosten steigen um 140 Millionen Euro: Deutschlands Papierindustrie schlägt Alarm

Weniger kostenlose Zertifikate kosten die Branche 2026 zusätzlich 140 Millionen Euro. Der Verband warnt: Die Unternehmen stünden „mit dem Rücken zur Wand“.

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Auf die deutsche Papierindustrie kommen durch den europäischen Emissionshandel erhebliche zusätzliche Kosten zu. Allein von 2025 auf 2026 rechnet der Branchenverband Die Papierindustrie mit einer Mehrbelastung von rund 140 Millionen Euro, weil Unternehmen weniger kostenlose CO₂-Zertifikate erhalten. Das teilt der Verband auf Anfrage der Berliner Zeitung mit.



Industrieunternehmen müssen für ihren CO₂-Ausstoß entsprechende Zertifikate vorweisen: Einen Teil davon erhalten energieintensive Betriebe bislang kostenlos. Mit der schrittweisen Verringerung dieser Zuteilungen steigen jedoch die Kosten für Unternehmen, die zusätzliche Zertifikate kaufen müssen.

Papierindustrie fordert Änderungen beim EU-Emissionshandel

Der Branchenverband sieht in den steigenden Kosten eine Gefahr für die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Papierhersteller. „Die derzeitige Geschwindigkeit ist von der Industrie nicht tragbar“, heißt es auf Anfrage. Der Emissionshandel müsse sich an eine „realistische Transformationsgeschwindigkeit“ anpassen.

„Unsere Unternehmen stehen mit dem Rücken zur Wand“, erklärte Verbandspräsident Hans-Christoph Gallenkamp bereits im März. Ohne politische Gegenmaßnahmen werde sich der Strukturabbau beschleunigen – mit Folgen für Arbeitsplätze und Investitionen.

Zugleich fordert der Verband, die kostenlose Zuteilung von CO₂-Zertifikaten zu verbessern. Damit sollen Wettbewerbsnachteile gegenüber Herstellern in Ländern ohne vergleichbare CO₂-Bepreisung ausgeglichen werden.

Traditionsunternehmen Tullau Pappen muss nach fast 150 Jahren schließen

Der europäische Emissionshandel wurde 2005 eingeführt. Seitdem müssen auch Papierfabriken für ihren CO₂-Ausstoß Zertifikate abgeben. Während die Unternehmen anfangs nahezu alle Zertifikate kostenlos erhielten, gelten seit 2013 strengere Zuteilungsregeln. Für den Zeitraum von 2026 bis 2030 werden die Maßstäbe erneut verschärft.

Ende Oktober stellte die Unternehmensgruppe Tullau Pappen die Produktion an ihren beiden Standorten in Baden-Württemberg und Bayern endgültig ein. Rund 90 Beschäftigte verloren ihre Arbeitsplätze. Das Unternehmen hatte zuvor Insolvenz angemeldet.

Als Gründe für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten galten neben hohen Energiepreisen auch Verpflichtungen aus dem Emissionshandel. Nach Darstellung des Insolvenzverwalters scheiterte die geplante Rettung schließlich an ausstehenden CO₂-Zertifikaten. Für die Jahre 2025 und 2026 ging es um Verpflichtungen in einer Größenordnung von nahezu einer Million Euro. Potenzielle Investoren hätten das damit verbundene Haftungsrisiko nicht übernehmen wollen.

Auf europäischer Ebene wird inzwischen über Anpassungen bei der kostenlosen Zuteilung von Zertifikaten verhandelt. Wie stark mögliche Entlastungen die prognostizierten Mehrkosten der Papierindustrie verringern könnten, bleibt offen.

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