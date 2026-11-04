15 Jahre nach NSU-Enttarnung: Ombudsfrau fordert Entschädigung für die Opfer

Rund 45 Hinterbliebene und 40 Sprengstoffopfer sind betroffen. Nur ein Bundesland hat bisher gezahlt. Barbara John nimmt Bund, Sachsen und Bayern in die Pflicht.

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Blumen liegen an einer Gedenkplatte für Mehmet Kubasik am Gedenkort für die Opfer des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) in Zwickau

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15 Jahre nach der Enttarnung des rechtsextremen Nationalsozialistischen Untergrunds hat die Ombudsfrau der Bundesregierung, Barbara John, eine finanzielle Entschädigung für die Opfer und ihre Angehörigen gefordert. Gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland verwies sie am Mittwoch auf die jahrelange falsche Verdächtigung der Familien und auf das Versagen der Ermittlungsbehörden.

Keine andere vom Terror betroffene Gruppe sei in Deutschland vom Staat so behandelt worden wie die Angehörigen der NSU-Mordopfer, sagte John. Mit dieser Begründung macht sie öffentlichen Druck für eine Zahlung, über deren Höhe sie sich bislang nicht festlegte.

Bund, Sachsen und Bayern in der Pflicht

Konkret schlägt John vor, dass der Bund oder die Länder Sachsen und Bayern für eine Entschädigung aufkommen. In Sachsen hielt sich das Terrortrio über Jahre im Untergrund versteckt, in Bayern verübte es fünf seiner Morde.

Bisher hat allein Thüringen reagiert und 1,5 Millionen Euro für die Betroffenen bereitgestellt. Aus diesem Bundesland kam die Gruppe um die verurteilte NSU-Terroristin Beate Zschäpe.

45 Hinterbliebene und 40 Sprengstoffopfer

Nach Johns Angaben geht es um rund 45 Hinterbliebene sowie etwa 40 Menschen, die bei Sprengstoffanschlägen verletzt wurden. Zu einer möglichen Summe äußerte sie sich nicht.

Die Opfer kämen aus ihrer Sicht seit Jahren zu kurz. Deshalb verweist sie auf die bislang ausgebliebene finanzielle Anerkennung durch den Bund und die beiden besonders betroffenen Länder.

Zehn Morde zwischen 2000 und 2007

Die Mordserie begann am 9. September 2000 mit dem Mord an dem Nürnberger Blumenhändler Enver Simsek. Bis 2007 tötete das Kerntrio insgesamt zehn Menschen, neun von ihnen hatten einen Migrationshintergrund.

Bis 2011 lebten die Mitglieder der Terrorzelle in Chemnitz und Zwickau weitgehend unbehelligt im Untergrund. Erst nach dem Auffliegen der Gruppe erkannten die Ermittler das rassistische und rechtsextreme Tatmotiv – zuvor hatten sie sich auf die Opferfamilien konzentriert. (mit EPD)

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