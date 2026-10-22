150 Jahre Rätsel in London: Wer wirklich im Römergrab von Westminster Abbey liegt

Westminster Abbey: Im römischen Sarkophag des Valerius Amandinus liegt das Skelett eines Abts aus dem 11. Jahrhundert. Was die neue Studie zeigt.

Der Name auf dem Sarg gehört einem Römer. Der Mann darin lebte rund 600 Jahre später. Seit 1869 steht dieser Steinsarg in Westminster Abbey in London, und genauso lange rätseln Archäologen, wer in ihm liegt.



Jetzt legt der Berater-Archäologe der Abtei, Warwick Rodwell, eine Antwort vor. Laut seiner Studie im Journal of the British Archaeological Association war der Tote „fast sicher ein Abt“. Zwei Namen kommen infrage.

Römischer Sarkophag für Valerius Amandinus

Arbeiter stießen 1869 auf den Sarkophag, als sie die Wiese an der Nordseite der Abtei absenkten. Die lateinische Inschrift ist bis heute lesbar. Sie widmet den Sarg laut der Datenbank Roman Inscriptions of Britain einem Valerius Amandinus, aufgestellt von seinen Söhnen Superventor und Marcellus.



Der gut zwei Meter lange Sarg stammt aus dem vierten Jahrhundert und besteht aus Kalkstein aus Oxfordshire. Auf dem Deckel aber prangt ein wuchtiges Kreuz im Stil des 10. oder 11. Jahrhunderts. Jemand hatte den antiken Sarg also wiederverwendet.

Skelett in Westminster Abbey: 150 Jahre übersehen

Kurz nach dem Fund untersuchte ein Arzt die Überreste und beschrieb einen kräftig gebauten Mann, wie das Fachblatt London Archaeologist festhält. Trotzdem erklärte der berühmte Abtei-Architekt George Gilbert Scott den Sarkophag 1870 für leer.



Dabei blieb es fast 150 Jahre. Erst als Restauratoren den Sarg 2016 öffneten, lag das Skelett wieder vor ihnen. Die Knochen waren durcheinandergeraten, den beschädigten Schädel hatte irgendwann jemand mit Draht und Klebstoff geflickt.

Radiokarbon-Datierung: Tod um das Jahr 1000

Der Bioarchäologe James Langthorne von Pre-Construct Archaeology bestimmte einen Mann mittleren Alters und durchschnittlicher Größe. Er litt an Arthrose und Gicht, zwei Rippenbrüche waren verheilt.



Die Radiokarbon-Datierung setzt seinen Tod zwischen 987 und 1052, berichtet das Wissenschaftsportal Live Science. Der Mann war in einem Holzsarg in den Steinsarkophag gelegt worden.

Abt Ælfwig oder Abt Wulfnoth?

Grabbeigaben fehlen, vermutlich haben Diebe sie im frühen 19. Jahrhundert mitgenommen. Für Rodwell spricht dennoch die Bestattung selbst: Ein Steinsarg mit großem Kreuz war keine Ehre für einen einfachen Mönch.



Er glich die Datierung mit den Amtszeiten der Äbte von Westminster ab. Wulfsige, Abt von 988 bis 993, schied aus, weil er später anderswo Bischof wurde. Übrig bleiben Ælfwig, Abt von 993 bis 1020, und sein Nachfolger Wulfnoth, der bis 1049 amtierte.



Rodwell neigt zu Ælfwig, weil dieser schon vorher Mönch in Westminster war. Beweisen lässt sich das ohne Inschrift oder DNA-Abgleich nicht.

Warum liegt ein Abt im Römergrab?

Die eigentliche Pointe bleibt ungeklärt. Römische Särge wiederzuverwenden war laut Rodwell äußerst ungewöhnlich, ein vergleichbarer Fall ist nicht bekannt. Einen Hinweis liefert das erste Wort der Inschrift, „memoriae“: Es könnte bedeuten, dass Valerius Amandinus selbst schon Christ war.



Woher der Sarg kommt, weiß niemand. Vielleicht stand er in einem römischen Mausoleum. Rodwell hält es auch für möglich, dass nahe der Abtei noch eine römische Villa samt Friedhof unentdeckt im Boden liegt.



Zu sehen ist der Sarkophag in den Queen's Diamond Jubilee Galleries, 16 Meter über dem Kirchenboden. Wer davorsteht, liest den Namen eines Römers und blickt womöglich auf das Grab von Abt Ælfwig.

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