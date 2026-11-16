150 Liter Regen und Orkan bis 120 km/h: Ab heute Nacht rollt ein Tief nach dem anderen heran

Sturm über Deutschland: Der DWD warnt in dieser Woche vor Orkanböen bis 120 km/h auf den Gipfeln und vor Dauerregen in den Mittelgebirgen. (Symbolbild)

Nach Wochen mit Nebel und Frost beginnt in Deutschland eine Woche voller Sturm und Regen: Von Westen ziehen bis Freitag immer neue Tiefs heran. Der Deutsche Wetterdienst warnt auf den Gipfeln vor Orkanböen bis 120 km/h und im Schwarzwald vor bis zu 150 Litern Regen. Am Dienstag können schwere Sturmböen bis 100 km/h selbst im Flachland zwischen Rhein und Hessen auftreten.



Die Woche teilt das Land. Zwischen Eifel und Allgäu regnet es tagelang, auf dem Feldberg und in den Alpen tobt der Orkan. Der Nordosten kommt mit grauem, mildem Wetter weitgehend ohne Unwetter davon.

110 km/h auf dem Brocken: Heute ist nur der Auftakt

Der Montag begann im Südosten noch einmal frostig, im Bayerischen Wald und in den östlichen Mittelgebirgen war Glatteis durch gefrierenden Regen möglich. Im Tagesverlauf wird es rasch milder, die Höchstwerte liegen bei 8 bis 14 Grad.



Zugleich frischt der Wind kräftig auf. Von der nördlichen Mitte bis in den Süden und an den Küsten sind Böen von 55 bis 70 km/h zu erwarten, auf Feldberg und Brocken orkanartige Böen um 110 km/h. Im Westen, Südwesten und an der Nordsee können bis zum Nachmittag kurze Gewitter mit Sturmböen bis 80 km/h aufziehen.



In Berlin und Teilen Brandenburgs sind heute Mittag und Nachmittag vereinzelt Böen bis 55 km/h möglich. Am Abend lässt der Wind überall kurz nach, in der Nacht legt er im Westen und Südwesten erneut zu.



Die aktuellen Warnungen für den eigenen Landkreis zeigt die Warnwetter-App des DWD.

Dienstag wird zum Sturmtag: 100 km/h auch im Flachland

In Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz sind am Dienstag vor allem in Schauern Sturmböen bis 85 km/h wahrscheinlich, in kräftigen Gewittern schwere Sturmböen bis 100 km/h. In Baden-Württemberg sind bis Mittwochmorgen stürmische Böen bis 75 km/h möglich. Auf dem Feldberg und den hohen Alpengipfeln erwartet der DWD Orkanböen bis 120 km/h.



Dazu regnet es kräftig: Im Schwarzwald fallen bis Dienstagmittag 25 bis 40 Liter, im Bayerischen Wald 30 bis 50 Liter. Im Süden Brandenburgs können sich am Nachmittag einzelne Gewitter bilden.



Kurios ist das Temperaturgefälle. Im Norden bleibt es bei 4 bis 8 Grad, am Oberrhein werden lokal bis zu 18 Grad erreicht.



Die milde Luft ist dabei kein Trost. Sie bringt die Feuchtigkeit mit, die an den Bergen als Dauerregen herunterkommt.

150 Liter in vier Tagen: Mehr als zwei deutsche Novembermonate

In den Staulagen des Schwarzwalds erwartet der DWD bis Freitag 100 bis 150 Liter pro Quadratmeter und hat eine Unwetterwarnung ausgesprochen.



Zum Vergleich: Im bundesweiten Durchschnitt fallen im ganzen November laut DWD rund 63 Liter pro Quadratmeter, bezogen auf die Jahre 1991 bis 2020. Im Schwarzwald kommt damit in gut vier Tagen mehr als das Doppelte herunter.

Auch andere Regionen bekommen bis Freitag viel Wasser ab: Odenwald bis Ostalb und Allgäu: 60 bis 90 Liter

Eifel, Bergisches Land, Sauerland, Rhön, Vogelsberg, Rothaargebirge: 60 bis 90 Liter, vereinzelt um 100

Westerwald, Hunsrück, Saar-Nahe-Bergland: 60 bis 100 Liter

Harz und Thüringer Wald: 40 bis 60 Liter bis Donnerstagmorgen

Warum sich der Regen an den Bergen festsetzt

Kommen die Tiefs wie jetzt in Serie von Westen, sprechen Meteorologen von einer Westwetterlage. Die feuchte Luft wird an den Mittelgebirgen nach oben gedrückt, kühlt ab und regnet sich an den Westhängen aus. Deshalb trifft es die Staulagen deutlich härter als die Täler davor.



Regnet es tagelang auf dieselben Hänge, reagieren zuerst kleine Flüsse und Bäche. Pegelstände und Hochwasserwarnungen der Länder bündelt das Länderübergreifende Hochwasserportal.

Kommt jetzt der Winter? Erster Frost im Norden

Ruhiger wird es zur Wochenmitte nicht. Am Mittwoch gibt es wiederholt Schauer und Regen, einzelne Gewitter mit Sturmböen sind möglich. Im Norden werden um 7 Grad erreicht, sonst 10 bis 15 Grad, auf den Bergen im Süden stürmt es teils schwer.



Am Donnerstag regnet es gebietsweise noch einmal kräftig, die Höchstwerte sinken auf 6 bis 14 Grad. Wie es danach weitergehen könnte, zeigt unser Winter-Ausblick für Deutschland.



In der Nacht zum Freitag ist im äußersten Norden lokal leichter Frost möglich.

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