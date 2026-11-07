An mindestens zwei Skeletten fanden die Forscher Spuren möglicher Verletzungen durch scharfe Waffen. Die Grabbeigaben deuten auf die herausgehobene Stellung einzelner Bestatteter hin.

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Archäologen untersuchten im März 2025 im französischen Le Bourget-du-Lac ein Gelände, auf dem mehr als 50 antike Gräber entdeckt wurden.

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Archäologen haben im elsässischen Horbourg-Wihr bei Colmar Gräber von 14 Menschen und zwei Pferden aus der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts freigelegt. Unter den Funden sind Schwerter, Schilde sowie Schmuck aus Gold und Silber, wie das französische Archäologieinstitut Inrap mitteilte.

Waffen und kostbarer Schmuck

In elf Gräbern lagen Erwachsene oder ältere Jugendliche, in drei weiteren Kinder. Zwei Männergräber waren besonders reich ausgestattet. Darin fanden die Archäologen unter anderem Schwerter, einschneidige Langmesser, Schilde und Wurfspeere. Kleidung und Waffen waren mit Gold, Silber und roten Granatsteinen verziert.

In zwei weiteren Gräbern fanden die Forscher vergoldete Gewandspangen aus Silber, Broschen in Vogelform, Glasperlenketten und einen Knochenkamm. Die beiden Pferde waren mit Teilen ihres Geschirrs bestattet worden.

Hinweise auf Gewalteinwirkung

An mindestens zwei Skeletten stellten die Archäologen Spuren möglicher Verletzungen durch scharfe Waffen fest. Ob die Verletzungen zum Tod der Menschen beitrugen, ist bislang unklar. Die reichen Grabbeigaben deuten laut Inrap auf eine herausgehobene Stellung einzelner Bestatteter hin.

À Horbourg-Wihr (Haut-Rhin), une fouille de l'@Inrap a notamment révélé les vestiges d'un vicus (petite agglomération rurale romaine) du Ier au IIIe siècle. Mais la découverte la plus remarquable est un ensemble funéraire du Vᵉ siècle, éclairant la période de transition encore mal connue entre la fin de l’Empire romain et l'époque mérovingienne en Alsace.Cette petite nécropole regroupe onze sépultures d’adultes ou de grands adolescents, trois sépultures d’immatures ainsi que deux sépultures équines.Deux sépultures masculines se distinguent particulièrement par des dépôts de grande qualité associant une épée préservée en partie dans son fourreau en bois, un scramasaxe, un bouclier et un angon (javelot), caractéristiques des sépultures de chefs d'origine germanique ou de fédérés intégrés à l’armée romaine au Ve siècle.Des éléments décoratifs de l’habillement et de l’armement, façonnés en or et en argent cloisonné de grenats, confirment le caractère privilégié de ces défunts. Deux autres sépultures se démarquent par des dépôts funéraires à caractère féminin. Le mobilier associe notamment des paires de fibules ansées en argent doré, des fibules aviformes (oiseaux) en argent, des colliers de perles en verre, des boucles de ceinture et un peigne en os. Les équidés, quant à eux, ont été inhumés au sein même de l’ensemble funéraire, avec leurs éléments d’harnachement.Cerrains individus masculins sont marqués de blessures à l'arme blanche.https://t.co/fpqwrDqZSe — Lucius Gellius Publicola 🏺 (@Lucius_Gellius) November 6, 2026

Im 5. Jahrhundert lebten am Oberrhein neben der römisch geprägten Bevölkerung auch germanische Gruppen wie die Alamannen. Germanische Krieger dienten zudem als Verbündete im römischen Heer. Nach Angaben von Inrap ähnelt die Waffenausstattung der beiden Männergräber jener germanischer Anführer oder mit Rom verbündeter Krieger. Die Herkunft der Bestatteten und eine mögliche Zugehörigkeit zum römischen Heer sind noch ungeklärt.

Gräber über römischer Siedlung

Die Ausgrabung fand auf einem Gelände statt, auf dem neue Wohnhäuser entstehen sollen. Dort bestand vom 1. bis zum 3. Jahrhundert eine römische Siedlung. Die Archäologen legten unter anderem Reste von Straßen und Gebäuden frei.

Horbourg-Wihr lag in der römischen Provinz Obergermanien nahe der Rheingrenze des Reiches. Dort kreuzten sich wichtige Verkehrswege. Im 4. Jahrhundert errichteten die Römer am Ort eine Festung, die zum Verteidigungssystem am Oberrhein gehörte, wie die Gemeinde Horbourg-Wihr in ihrer Ortsgeschichte schreibt.

Im 4. Jahrhundert ging die Besiedlung des Geländes zurück. In der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts wurde ein Teil davon als Begräbnisplatz genutzt.

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