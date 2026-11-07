Archäologen haben im elsässischen Horbourg-Wihr bei Colmar Gräber von 14 Menschen und zwei Pferden aus der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts freigelegt. Unter den Funden sind Schwerter, Schilde sowie Schmuck aus Gold und Silber, wie das französische Archäologieinstitut Inrap mitteilte.
Waffen und kostbarer Schmuck
In elf Gräbern lagen Erwachsene oder ältere Jugendliche, in drei weiteren Kinder. Zwei Männergräber waren besonders reich ausgestattet. Darin fanden die Archäologen unter anderem Schwerter, einschneidige Langmesser, Schilde und Wurfspeere. Kleidung und Waffen waren mit Gold, Silber und roten Granatsteinen verziert.
In zwei weiteren Gräbern fanden die Forscher vergoldete Gewandspangen aus Silber, Broschen in Vogelform, Glasperlenketten und einen Knochenkamm. Die beiden Pferde waren mit Teilen ihres Geschirrs bestattet worden.
Hinweise auf Gewalteinwirkung
An mindestens zwei Skeletten stellten die Archäologen Spuren möglicher Verletzungen durch scharfe Waffen fest. Ob die Verletzungen zum Tod der Menschen beitrugen, ist bislang unklar. Die reichen Grabbeigaben deuten laut Inrap auf eine herausgehobene Stellung einzelner Bestatteter hin.
Im 5. Jahrhundert lebten am Oberrhein neben der römisch geprägten Bevölkerung auch germanische Gruppen wie die Alamannen. Germanische Krieger dienten zudem als Verbündete im römischen Heer. Nach Angaben von Inrap ähnelt die Waffenausstattung der beiden Männergräber jener germanischer Anführer oder mit Rom verbündeter Krieger. Die Herkunft der Bestatteten und eine mögliche Zugehörigkeit zum römischen Heer sind noch ungeklärt.
Gräber über römischer Siedlung
Die Ausgrabung fand auf einem Gelände statt, auf dem neue Wohnhäuser entstehen sollen. Dort bestand vom 1. bis zum 3. Jahrhundert eine römische Siedlung. Die Archäologen legten unter anderem Reste von Straßen und Gebäuden frei.
Horbourg-Wihr lag in der römischen Provinz Obergermanien nahe der Rheingrenze des Reiches. Dort kreuzten sich wichtige Verkehrswege. Im 4. Jahrhundert errichteten die Römer am Ort eine Festung, die zum Verteidigungssystem am Oberrhein gehörte, wie die Gemeinde Horbourg-Wihr in ihrer Ortsgeschichte schreibt.
Im 4. Jahrhundert ging die Besiedlung des Geländes zurück. In der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts wurde ein Teil davon als Begräbnisplatz genutzt.
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