1560 Euro kalt im Berliner Umland: „Zu diesen Mieten können und wollen wir nicht vermieten“

Im Berliner Umland brechen Neubauinvestitionen um 40 Prozent ein. Laut BBU wären ohne weitere Förderung 24 Euro Kaltmiete je Quadratmeter nötig.

1560 Euro Kaltmiete für eine 65-Quadratmeter-Wohnung im Berliner Umland: So viel müssten Wohnungsunternehmen laut einer Modellrechnung des Verbands Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) verlangen, damit sich Neubau ohne zusätzliche staatliche Förderung rechnet. Das entspricht 24 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. Heizkosten und andere Nebenkosten kämen noch hinzu.



„Zu diesen Mieten können und wollen wir letztendlich nicht vermieten“, sagte BBU-Vorständin Maren Kern am Dienstag bei der Jahrespressekonferenz des Verbands.

Während Wohnungssuchende auch außerhalb Berlins kaum bezahlbare Angebote finden, haben die BBU-Unternehmen mit Sitz im Umland ihre Neubauinvestitionen 2025 um 40,1 Prozent auf rund 60 Millionen Euro gesenkt.

Dabei stehen in ihren Beständen im Berliner Umland lediglich 1,8 Prozent der Wohnungen leer. In Bernau ist es sogar nur jede 200. Wohnung. Wer bei der Wohnungssuche auf Teltow, Erkner oder Strausberg ausweicht, trifft ebenfalls auf einen angespannten Markt.

Neubau im Berliner Umland: Finanzierung kostet mehr als doppelt so viel

Es seien vor allem die gestiegenen Baukosten und hohen Bauzinsen, die die Finanzierung von Neubauprojekten in die Höhe trieben, erklärte BBU-Vorständin Maren Kern. Für eine 65 Quadratmeter große Neubauwohnung veranschlagt der Verband Baukosten von rund 305.000 Euro. Anfang 2022 wären bei einer Kreditfinanzierung von 80 Prozent monatlich 611 Euro für Zins und Tilgung fällig geworden. Heute sind es rund 1308 Euro und damit fast 700 Euro mehr im Monat, allein wegen der gestiegenen Zinsen. Die Finanzierungslast hat sich damit mehr als verdoppelt. Und das, obwohl die zwischenzeitlich gestiegenen Baukosten in der Rechnung noch gar nicht berücksichtigt sind.

Die 24 Euro seien keine Miete, die die Unternehmen anstrebten. Sie zeigten vielmehr, welche Einnahmen rechnerisch notwendig wären, um einen Neubau ohne zusätzliche staatliche Förderung wirtschaftlich zu betreiben. Sie wären aber für das Gros der Haushalte unerschwinglich und deshalb nicht nachhaltig zu erzielen, erklärt Maren Kern weiter.

Bei den Potsdamer BBU-Unternehmen lag die durchschnittliche Kaltmiete neu vermieteter, nicht preisgebundener Wohnungen 2024/2025 bei 13,48 Euro pro Quadratmeter. Allerdings wurden diese Wohnungen in der Regel bereits vor mehreren Jahren geplant und finanziert.

Steigende Finanzierungskosten und unsichere Förderbedingungen veranlassen die Unternehmen dazu, ihre Projekte zu verschieben und ihre Investitionen über längere Zeiträume zu verteilen.

Das belastet inzwischen auch die Sanierung bestehender Wohnungen. Laut einer BBU-Befragung stellen 53 Prozent der antwortenden Brandenburger Mitgliedsunternehmen energetische Sanierungsmaßnahmen teilweise oder überwiegend zurück. Dabei müssen viele Gebäude, die nach der Wiedervereinigung modernisiert wurden, inzwischen erneut umfassend erneuert werden.

Potsdam plant den Baustart für 607 Wohnungen

Bei den geplanten Baubeginnen zeichnet sich allerdings eine Gegenbewegung ab. Für 2026 haben die Brandenburger BBU-Unternehmen im Berliner Umland den Baustart für 784 Wohnungen eingeplant, nachdem im Vorjahr lediglich 173 Baubeginne verzeichnet wurden. Allein 607 davon entfallen auf Potsdam. „Die Planungen für dieses Jahr sind gut belastbar“, sagt BBU-Vorständin Maren Kern. Die Projekte würden in der Regel mit zwei bis drei Jahren Vorlauf geplant, daher könne man sich auf die Zusage verlassen. Ob auch künftig genügend neue Projekte auf den Weg gebracht werden, sei angesichts der deutlich gestiegenen Kosten allerdings eine andere Frage.

Damit der Wohnungsbau wieder in Schwung kommt, fordert Kern langfristige Förderzusagen und höhere Zuschüsse, die mit den Baukosten steigen. Skeptisch sieht sie allerdings den geplanten Wohnungsbaufonds des Bundes. Dort ist eine Mietobergrenze von 15 Euro pro Quadratmeter im Gespräch. Angesichts der hohen Baukosten und strengen energetischen Vorgaben hält Kern diese Zielmarke nicht für realistisch.

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