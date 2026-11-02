157 Lost Places in Berlin: In keiner anderen Stadt gibt es mehr verlassene Orte

Verlassene Krankenhäuser, alte Kinos, verfallene Freizeitparks: Berlin hat mehr Lost Places als jede andere deutsche Großstadt. Aber was reizt uns so an diesen Orten?

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Zerbrochene Fensterscheiben, rostige Tore, dicke Staubschichten auf zurückgelassenen Möbeln und Graffiti an den Wänden: Wo einst Menschen lebten, arbeiteten oder ihre Freizeit verbrachten, herrscht heute vielerorts gespenstische Stille.



Auf viele Menschen üben sogenannte Lost Places eine ganz besondere Faszination aus. Als Relikte vergangener Zeiten erzählen sie unzählige Geschichten von Aufstieg und Niedergang und bieten ungewöhnliche, mitunter schaurige Fotomotive. Besonders viele dieser verlassenen Orte finden sich offenbar in Berlin.

Über 8500 Lost Places in ganz Deutschland

Wie eine aktuelle Analyse des Unternehmens Luminar zeigt, sind in der Hauptstadt insgesamt 157 Lost Places verzeichnet. Damit belegt Berlin unter den 40 größten Städten Deutschlands den ersten Platz.



Für das Ranking wurden die auf der Plattform lostplace.club gelisteten Orte nach Anzahl, Kategorie und Verteilung ausgewertet. Bundesweit kommt die Datenbank auf rund 8500 Lost Places. Lediglich 1197 davon entfallen auf die 40 untersuchten Großstädte.

Elf Jahre lang wurde der Spreepark im Plänterwald betrieben – seit Anfang 2000 verfallen jedoch Karusells, Kulissen und Achterbahnen. © Imago

Unter den Berliner Einträgen finden sich auch einige bekannte Orte mit bewegter Geschichte. Dazu zählt etwa der ehemalige Spreepark im Plänterwald, der 2001 den Betrieb einstellte, nachdem der Betreiber Insolvenz anmelden musste. Jahrelang verfielen dort Karussells, Achterbahnen und Kulissen, während sich die Natur das Gelände zurückeroberte.



Das einstige Ausflugsziel entwickelte sich zu einem der bekanntesten Lost Places der Hauptstadt. Inzwischen wird das Areal schrittweise zu einem Kunst-, Kultur- und Naturpark umgestaltet.

Steht seit Ende 2007 leer: das frühere DDR-Premierenkino Sojus am Helene-Weigel-Platz © Jürgen Ritter/Imago

Ebenfalls in der untersuchten Datenbank vertreten sind das frühere DDR-Regierungskrankenhaus in Berlin-Buch und das Kino Sojus in Marzahn, das Ende 2007 schloss.



Zu DDR-Zeiten galt das Premierenkino am Helene-Weigel-Platz als eines der modernsten Filmtheater Ost-Berlins. Heute steht es leer. Wie bei den meisten Lost Places ist der Zutritt allerdings kaum möglich.

Hamburg und Duisburg landen hinter Berlin

Mit deutlichem Abstand hinter Berlin folgt Hamburg auf Platz zwei. In der Hansestadt sind 87 verlassene Orte verzeichnet. Duisburg kommt auf 86 und belegt damit Rang drei. Auf den weiteren Plätzen folgen Wuppertal mit 57 und Essen mit 51 Lost Places.

Bei der Dichte der verlassenen Orte ergibt sich ein anderes Bild: Hier liegt Duisburg mit 36,94 Lost Places pro 100 Quadratkilometer vorn. Es folgen Oberhausen mit 36,32 und Wuppertal mit 33,85. Berlin führt zwar bei der absoluten Zahl, gehört gemessen an seiner Fläche aber nicht zu den Spitzenreitern der Untersuchung.

Auch in Duisburg gibt es jede Menge Lost Places – etwa verlassene Fabrikhallen wie die Rhein-Emscher-Armaturenfabrik. © via imago-images.de

Am häufigsten handelt es sich bei den erfassten Lost Places um ehemalige Wohnhäuser. 408 solcher Gebäude finden sich in der Auswertung. Dahinter folgen Industriegelände mit 197 Einträgen und Bunker mit 110. Darüber hinaus umfasst die Datenbank stillgelegte Verkehrsanlagen wie Flughäfen, Tankstellen und Bahnhofsgebäude sowie ehemalige Diskotheken, Theater und Kinos.



Allerdings erhebt die Untersuchung keinen Anspruch auf Vollständigkeit: Grundlage sind ausschließlich die Einträge auf lostplace.club. Nicht jedes verlassene Gebäude und jede stillgelegte Anlage dürfte dort erfasst sein.

Worauf man beim Fotografieren achten sollte

Was genau die Faszination verlassener Orte ausmacht, lässt sich kaum pauschal beantworten. Sie ermöglichen einen Einblick in vergangene Zeiten, wecken die Neugier auf die Geschichten, die sich einst hinter ihren Mauern abgespielt haben, und bieten mit ihrer ungewöhnlichen Kulisse reizvolle Fotomotive. Welche Aspekte dabei besonders faszinieren, dürfte von Entdecker zu Entdecker unterschiedlich sein.

Doch wie lassen sich diese Orte fotografisch am besten in Szene setzen? Der Fotograf Robert Vanelli gibt in der begleitenden Mitteilung zur Analyse einige Tipps. Zunächst empfiehlt er, sich Zeit zu nehmen und die Umgebung auf sich wirken zu lassen.



Dabei sollte man nach ungewöhnlichen Perspektiven und interessanten Lichtverhältnissen Ausschau halten. Gerade kleine Details wie alte Schilder oder zurückgelassene Gegenstände können Geschichten erzählen und sich als lohnende Motive erweisen.

Beim Fotografieren selbst rät der Experte dazu, möglichst auf Blitz zu verzichten und stattdessen das natürliche Licht zu nutzen, das durch Fenster und Türen in die verlassenen Räume fällt. Ein bewusst gewählter Bildausschnitt sowie ein klares Hauptmotiv könnten zusätzlich für stärkere Aufnahmen sorgen.

Verlassen und verfallen: Seit Jahren steht auch das Sporthotel und Kongresszentrum des Sportforums Hohenschönhausen leer. © IMAGO/Bernd Friedel

Und auch bei der anschließenden Bildbearbeitung sei Zurückhaltung gefragt: Kontraste und Strukturen dürften durchaus hervorgehoben werden. Die typische düstere Atmosphäre eines Lost Places sollte dabei jedoch erhalten bleiben.

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