1600 Unterschriften gegen Eralp: Warum SPD-Chef Klingbeil im Berlin-Streit lieber schweigt

Der Aufruf „Nicht um jeden Preis“ findet Zulauf. In einem offenen Brief wenden sich SPD-Mitglieder an die eigene Partei, unterschreiben können Genossen aus ganz Deutschland. Ihr Ziel ist es, ein Bündnis der Berliner SPD mit Linken und Grünen unter Elif Eralp zu verhindern. Seit Samstag haben sich mehr als 1600 Mitglieder angeschlossen, darunter sogar Verteidigungsminister Boris Pistorius.



Nur einer hat sich bisher nicht offiziell geäußert: Parteichef Lars Klingbeil. Fürchtet er den Parteitag in Bremen, auf dem ihn im Januar jene Genossen abstrafen könnten, die den Brief ablehnen?

Pistorius, Gabriel, Lauterbach: Die prominenten Unterzeichner

Die Unterzeichner stören sich vor allem am Umgang der Berliner Linken mit Antisemitismus. Neuen Zündstoff lieferte der Spiegel: Laut dem Magazin sieht Eralp in internen Notizen ihre Familie gefährdet, wenn sie sich ausdrücklich zu einem Palästina-Aktivisten äußert, den der Verfassungsschutz dem Umfeld der Terrororganisation PFLP zuordnet.



Der Brief leitet daraus eine „massive Befangenheit“ ab. Eralp selbst sagt, sie folge dem Rat der Sicherheitsbehörden, keine Einzelpersonen zu nennen.



Dass der SPD-Aufruf so schnell Aufmerksamkeit bekam, liegt an den Namen darunter. Neben Ex-Parteichef Sigmar Gabriel und Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach haben auch die frühere Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und mehrere Bundestagsabgeordnete unterschrieben.



Das größte Gewicht hat Pistorius. In der ZDF-Sendung „Berlin direkt“ sagte der Verteidigungsminister, eine Koalition mit der Linken in Berlin sei „nicht das, was die SPD unterstützen sollte“.

Stegner: Aufrufe sind „in hohem Maße unsolidarisch“

So prominent die Unterzeichner sind, so laut ist der Widerspruch. Am ausführlichsten antwortete der Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner auf die Anfrage der Berliner Zeitung. Zunächst erinnert er an das Wahlergebnis. Die Wähler hätten klar erwartet, „dass sich die Politik ändert“ und der neue Senat vor allem das bezahlbare Wohnen „mit Entschlossenheit“ angeht.



Mit der Berliner Linken geht Stegner trotzdem hart ins Gericht. Er sieht dort „offenkundige Probleme“ mit Sympathien für Antisemitismus und mit personellen Verbindungen zur Clankriminalität. Eine Koalition sei nur möglich, wenn sich die Linkspartei „glasklar von Leuten trennt, für die das zutrifft“.



Papier allein genügt ihm nicht. „Da reichen wohlfeile schriftliche Erklärungen in Sondierungsvereinbarungen nicht!“ Regierungsverantwortung und Antisemitismus schlössen sich ebenso aus „wie auch nur der Anschein von Nähe zur organisierten Kriminalität“. Das sei „eine unverzichtbare Messlatte“ für das Ergebnis der Verhandlungen, sagt Stegner. „Andernfalls kann es keine Koalition mit der Berliner Linkspartei geben!“



In der Sache klingt er damit kaum milder als die Unterzeichner. Ihren Brief lehnt er dennoch scharf ab. Öffentliche Aufrufe aus der Bundespartei oder von ehemaligen Führungskräften brauche es „überhaupt nicht“. Sie erschwerten nur die Verhandlungen und seien „in hohem Maße unsolidarisch“.



Als langjähriger Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein hätte er sich solche Interventionen verbeten. Sie betrieben „nur das Geschäft der politischen Gegner“ und von Kampagnen, die sich gegen die SPD richteten.

Der linke Flügel hält dagegen

Noch grundsätzlicher argumentiert Erik von Malottki, Ko-Vorsitzender des Forums Demokratische Linke 21, in dem sich der linke Flügel der SPD organisiert. „Koalitionsentscheidungen müssen durch die Mitglieder vor Ort getroffen werden“, sagte er der Berliner Zeitung. Eine „Einmischung von außen“ lehne die DL21 deshalb strikt ab.



Für Malottki bietet Rot-Grün-Rot die Chance, „an eine gemeinsame politische Geschichte anzuknüpfen und Berlin sozial und demokratisch weiterzuentwickeln“. Entscheidend seien die Ergebnisse der Verhandlungen und wie die Berliner Mitglieder sie beurteilen.



Den Antisemitismus-Vorwurf weist er zurück, ohne das Thema kleinreden zu wollen. Antisemitismus sei für die DL21 „nicht verhandelbar und klar zu verurteilen“, die Berliner Linke müsse sich wie alle Parteien ihrer Verantwortung stellen. Weder der Landesverband noch Eralp seien aber antisemitisch, und Eralp stehe auch keinen kriminellen Organisationen nahe.



Mit Pistorius geht Malottki hart ins Gericht. „Ich halte diese Einmischung für falsch“, sagt er. Die Koalitionsbildung sei Sache des Berliner Landesverbandes, das sei „gelebte innerparteiliche Demokratie“.

1600 von 348.451: Eine magere Ausbeute

Dazu kommt eine nüchterne Rechnung. Die SPD zählte zuletzt 348.451 Mitglieder, die Unterzeichner kommen damit auf weniger als ein halbes Prozent. Für einen Aufruf mit so prominenten Namen ist das eine magere Ausbeute.



Auch die Friedenspolitiker der Partei wenden sich ab, und sie tun es am schärfsten. Axel Fersen, Koordinator des Erhard-Eppler-Kreises, wirft den Unterzeichnern „Aufrüstungspatriotismus“ vor, mit dem sie das Berliner Wahlergebnis mitverursacht hätten. „Jetzt fallen sie ihrer eigenen Partei zusätzlich in den Rücken.“



Das alles weiß auch Klingbeil, und er hält sich auffällig zurück.

Ausflüchte aus dem Willy-Brandt-Haus

Die Berliner Zeitung wollte von Klingbeil wissen, ob er die Bedenken der Unterzeichner teilt. Der Parteichef antwortete nicht selbst, und zur Unterschrift von Pistorius schwieg auch die Parteizentrale.



Stattdessen schickte das Willy-Brandt-Haus der Berliner Zeitung eine Warnung an die Linke. Die Positionen der SPD seien „der Maßstab für die Gespräche des Berliner Landesverbandes mit der Linken“. Die Linke müsse „die verabredeten Konsequenzen in ihren eigenen Reihen gegen Antisemitismus und Clankriminalität ziehen“.



Basis jeder Zusammenarbeit sei, „dass auf Bekenntnisse verlässlich Konsequenzen folgen. Diese Konsequenzen fordern wir ein.“ Das klingt streng, legt die Parteispitze aber auf nichts fest.

Fürchtet sich Klingbeil vor dem Parteitag in Bremen?

Ein Grund für die Zurückhaltung könnte im Kalender liegen. Seit dem Rücktritt von Bärbel Bas führt Klingbeil die SPD allein, am 16. und 17. Januar wählt der Bundesparteitag in Bremen die komplette Führung neu. Ob er wieder antritt, lässt er offen.



Innerhalb der Partei hat er ohnehin keinen leichten Stand. Bei seiner Wiederwahl im Juni 2025 kam er auf 64,9 Prozent, das schlechteste Ergebnis, das je ein SPD-Vorsitzender ohne Gegenkandidat bekommen hat. Nur Oskar Lafontaine schnitt 1995 noch schwächer ab, damals allerdings im Duell mit Rudolf Scharping.



Seitdem ist der Unmut in der Partei eher gewachsen, nach einer Serie teils katastrophaler Landtagswahlen. In Rheinland-Pfalz verlor die SPD im März die Staatskanzlei, in Baden-Württemberg wäre sie fast aus dem Landtag geflogen. In Sachsen-Anhalt blieb sie im September einstellig, in Berlin fuhr sie das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte ein.



Einziger Lichtblick war Mecklenburg-Vorpommern. Dort holte Manuela Schwesig 35,5 Prozent, auch wenn die AfD mit 38,2 Prozent vorn lag. In dieser Lage könnte eine Intervention gegen den Berliner Landesverband, und sei sie nur verbal, Klingbeil gerade beim linken Flügel zusätzlich beschädigen.

Das letzte Wort hat der Berliner Landesverband

Am Ende entscheidet ohnehin Berlin. Wie viele Unterschriften auch zusammenkommen und wie viele prominente Stimmen sich noch melden, Landeschef Steffen Krach muss die Entscheidung mit seinen Genossen in der Hauptstadt treffen.



Bis zum Jahreswechsel soll der neue Senat stehen, abstimmen wird dann die Berliner Basis in einem verbindlichen Mitgliedervotum. Die Landes-SPD zählte zu Jahresbeginn nach eigenen Angaben 17.673 Mitglieder, gut elfmal so viele, wie der Brief bundesweit Unterschriften hat.



Wie Krach selbst den Brief bewertet, bleibt vorerst offen. Die Berliner Zeitung fragte ihn auch nach dem Widerstand von Politikern wie Pistorius und Lauterbach, die nicht dem Berliner Landesverband angehören, und ob Klingbeil sich positionieren sollte. Eine Antwort blieb bis Redaktionsschluss aus.

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