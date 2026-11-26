Xpeng setzt den humanoiden Roboter IRON ab 2027 als Verkaufsassistent im Autohaus ein. Start in China, Europa soll ab Ende 2027 folgen. Alle Details.

Der neue Kollege im Autohaus ist 1,70 Meter groß, wiegt 62 Kilogramm und hat keinen Puls. Der chinesische Elektroautobauer Xpeng will seinen humanoiden Roboter IRON ab dem ersten Quartal 2027 als Verkaufsassistent in seine Filialen stellen.



Vorgestellt hat Xpeng den Roboter am Mittwoch auf seinem AI Day im südchinesischen Guangzhou. Die Serienfertigung soll im Januar starten, berichtet TechNode.

Was der Roboter im Autohaus machen soll

Wie das im Alltag aussehen soll, hat Xpeng-Präsident Brian Gu dem australischen Portal EV Central beschrieben. IRON soll Kunden begrüßen, mit ihnen ums Auto gehen und den Innenraum erklären. Sogar eine Flasche Wasser soll er reichen.



Auf der Bühne in Guangzhou lief der Roboter selbst ein und sprach mit Journalisten. Ferngesteuert wurde er dabei laut Xpeng nicht.



Gesteuert wird IRON von drei hauseigenen KI-Chips. Mehr als 1500 Sensoren in der künstlichen Haut erfassen Berührungen.

Verlieren Autoverkäufer ihren Job?

Gu wiegelt ab. Der Roboter soll Routineaufgaben übernehmen, damit sich das Personal aufs Verhandeln und den Abschluss konzentrieren kann.



Das klingt beruhigend. Doch jede Aufgabe, die der Roboter übernimmt, muss kein Mensch mehr erledigen. Wie viele Verkäufer am Ende bleiben, dürfte deshalb vor allem davon abhängen, ob die Maschine auf Dauer billiger ist als ihr menschlicher Kollege.



Rund 1000 Roboter sollen bis Anfang 2027 in Xpengs chinesischen Filialen und Werken arbeiten, berichtet eWeek.

Bei der Premiere wurde ihm die Haut aufgeschnitten

Wie menschlich IRON wirkt, zeigte schon seine erste Vorstellung im November 2025. Viele Zuschauer glaubten damals, in der Hülle stecke ein Mensch.



Den Gegenbeweis lieferte Xpeng noch auf der Bühne. Mitarbeiter schnitten einen Teil der künstlichen Haut auf und legten das Innenleben frei. Gu nannte es später das erste Mal, dass ein Roboter seine Haut öffnen musste, um zu beweisen, dass er einer ist.

Xpeng IRON: Preis und Marktstart

Einen konkreten Preis nennt Xpeng nicht. Gu sagte dem Sender Bloomberg TV nur, der Roboter solle etwa so viel kosten wie ein Elektroauto.



Der Zeitplan ist eng. Im Januar startet die Serienfertigung, im ersten Quartal lernt IRON in den chinesischen Filialen das Verkaufen. Ab dem zweiten Quartal will Xpeng den Roboter auch an andere Firmen verkaufen.



In Privathaushalten sieht das Unternehmen ihn frühestens um 2029. Dafür fehle es noch an Sicherheit und an der Fähigkeit, praktische Aufgaben zuverlässig zu erledigen.



Mehrere Zehntausend Roboter will Xpeng im kommenden Jahr verkaufen. Bei voller Auslastung soll alle zweieinhalb Minuten einer vom Band laufen.

Xpeng IRON: Später und schwächer als angekündigt

Vor einem Jahr hatte Xpeng die Serienproduktion noch für Ende 2026 angekündigt. Das Datum ist ins Jahr 2027 gerutscht.



Auch die Technik wurde abgespeckt. Statt 82 Freiheitsgraden nennt Xpeng heute 76, die Rechenleistung sank um rund ein Viertel, wie das Fachportal i10X vorrechnet. Erklärt hat das Unternehmen das nicht.



Dass IRON zuerst in den eigenen Filialen arbeitet, ist deshalb kein Zufall. Das Autohaus ist ein Testlabor, das Xpeng komplett selbst kontrolliert. Läuft dort etwas schief, bekommt es kaum jemand mit.

Kommt der Roboter-Verkäufer nach Deutschland?

Den Europa-Start für die zweite Jahreshälfte 2027 hat Konzernchef He Xiaopeng bei einem Medientermin in Paris angekündigt. Welche Länder zuerst dran sind und ob IRON dort im Autohaus steht, ließ er offen.



In Deutschland wäre der Roboter ohnehin ein Exot. Im ersten Halbjahr 2026 wurden hier laut KrASIA nur 3375 neue Xpeng-Autos zugelassen, ein Marktanteil von 0,23 Prozent.



Ob deutsche Kunden einem Roboter beim Autokauf vertrauen, zeigt sich frühestens Ende 2027. Bis dahin muss IRON erst einmal in China beweisen, dass er mehr kann als Wasserflaschen reichen.

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