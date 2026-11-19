Zwei Mitarbeiter von Sotheby’s hängen Vincent van Goghs „Blühende Kastanienbäume“ auf. Das Gemälde wurde in New York für 190,4 Millionen Dollar versteigert und ist damit der teuerste Van Gogh aller Zeiten.

Zuletzt hing das Bild 1964 im New Yorker Guggenheim-Museum. Danach war es mehr als 60 Jahre lang nicht mehr öffentlich zu sehen. Jetzt ist Vincent van Goghs „Blühende Kastanienbäume“ das teuerste Werk des Malers, das je versteigert wurde.



Seine Geschichte führt nach Berlin – und in die dunkelste Zeit der Stadt.

Van-Gogh-Rekord bei Sotheby’s: 190,4 Millionen Dollar

Am Mittwochabend kam das Gemälde („Châtaigniers en fleurs“) bei Sotheby’s in New York unter den Hammer. Der Preis inklusive Gebühren: 190,4 Millionen Dollar, umgerechnet rund 170 Millionen Euro. Das berichtet das Kunstmarktportal Artnet.



Auktionator Oliver Barker begann bei 135 Millionen Dollar. Der alte Rekord von 117,2 Millionen Dollar für „Obstgarten mit Zypressen“ aus dem Jahr 2022 ist damit klar geschlagen. Für Sotheby’s ist es der zweithöchste Preis der Firmengeschichte, nur Gustav Klimts „Bildnis Elisabeth Lederer“ brachte vor einem Jahr mehr. Der Käufer bleibt anonym.

Berliner Verleger Samuel Fischer kaufte das Bild 1909

1909 erwarben Samuel und Hedwig Fischer das Gemälde. Fischer hatte 1886 in Berlin den S. Fischer Verlag gegründet und verlegte Thomas Mann und Hermann Hesse. Er sammelte auch Kunst, darunter Werke von Pissarro und Cézanne.



Fischer starb 1934 in Berlin, der Van Gogh ging an seine Witwe. Die jüdische Verlegerfamilie geriet unter den Druck der NS-Verfolgung. 1936 wurde der Verlag geteilt, Schwiegersohn Gottfried Bermann Fischer ging nach Wien und später ins Exil nach Stockholm.

Der Weg des Gemäldes von Auvers nach New York Mai 1890: Van Gogh malt das Bild in Auvers-sur-Oise bei Paris

1909: Samuel und Hedwig Fischer kaufen es

1932/33: Das Werk kommt zur Galerie Paul Cassirer nach Amsterdam

1936: Verkauf an das Pariser Sammlerpaar Henriette und Marcel Kapferer

1964: letzte öffentliche Ausstellung im Guggenheim-Museum

1975: Die argentinische Familie Blaquier kauft das Bild

NS-Zeit: Streit um den Verkauf von 1936

Um genau diesen Verkauf entbrannte kurz vor der Auktion Streit. Der Berliner Provenienzforscher Gunnar Schnabel vertritt die Fischer-Erben. Er verwies laut The Art Newspaper darauf, dass das Geschäft nur drei Monate nach dem Weggang der Familie aus Berlin zustande kam.



Schnabel verlangte Belege, dass der Preis marktgerecht war und niemand zum Verkauf gezwungen wurde. Sotheby’s hatte nach eigenen Angaben keine Hinweise auf einen Zwangsverkauf gefunden.

Einigung einen Tag vor der Auktion

Am Dienstag kam dann die Einigung zwischen der Verkäuferfamilie und allen Nachfahren von Hedwig und Samuel Fischer. Was vereinbart wurde, bleibt geheim. Die Erben sprachen von einer fairen Verhandlung, die das Leid ihrer Familie unter den Nazis anerkenne, so das Blatt.

Gemalt zwei Monate vor Van Goghs Tod

Unter dem blühenden Baum stehen drei Frauen mit japanischen Sonnenschirmen, links ein Mann mit Strohhut. Vermutlich ist es der Maler selbst. Im Haus dahinter lag ein Tabakladen, zwei Minuten von Van Goghs Unterkunft entfernt. Dort kaufte er wohl den Tabak für seine Pfeife.



Ende Juli 1890 starb Van Gogh mit 37 Jahren. Wer sein Bild jetzt besitzt, ist unbekannt. Ob es je wieder öffentlich zu sehen sein wird, auch.

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