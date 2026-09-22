1920 Euro im Monat: Hier bekommen Rentner 2026 die Strandvilla mit Pool

So stellt man sich den Ruhestand in Asien vor. Auf Sri Lanka kommt ein Paar dem Ranking zufolge mit 1920 Euro im Monat aus, Villa mit Pool eingerechnet. (Symbolbild)

Ein neues Ranking der günstigsten Länder für den Ruhestand führt in diesem Jahr fünf asiatische Ziele, angeführt von Sri Lanka. Zusammengestellt hat es das Auswanderer-Portal International Living aus den Haushaltsrechnungen seiner Korrespondenten vor Ort. Für deutsche Rentner ist das keine Fernreisefantasie: 1,7 Millionen Renten gehen bereits heute ins Ausland.



Eine Villa am Strand, dahinter ein Garten mit Tauchbecken. Dazu Essen im Restaurant und regelmäßig Spa. Ein Paar auf Sri Lanka kommt damit auf 1920 Euro im Monat, für beide zusammen.

1920 Euro im Monat: Was Platz eins alles einschließt

Sri Lanka führt die Rangliste der günstigsten Wohnorte der Welt an. Ein dort lebender Auswanderer beschreibt das Land als Ort, „an dem man reich leben kann, ohne ein Vermögen auszugeben“. In der Summe stecken Miete, Fahrten über die Insel, Restaurantbesuche und die Massagen, die er offenbar für unverzichtbar hält.



Die Liste lebt von Erfahrungsberichten. Vier namentlich genannte Korrespondenten legen ihre eigenen Ausgaben offen, was die Zahlen anschaulich macht und zugleich erklärt, warum sie streuen. Für Sri Lanka nennt dieselbe Publikation auch Bekannte, die mit 870 Euro im Monat auskommen.



Wer das durchrechnen will, findet die verbindlichen Angaben bei der Deutschen Rentenversicherung, die auf ihren Seiten zur Rente im Ausland erklärt, welche Zahlungen bei einem Wohnsitz außerhalb der EU weiterlaufen. Die Verbraucherzentrale hält daneben fest, was mit dem Versicherungsschutz passiert.

1570 bis 2180 Euro: Die vier anderen Ziele

Auf Platz zwei steht Vietnam. Das US-Magazin Travel + Leisure gibt unter Berufung auf den Korrespondenten in Hanoi 1570 Euro für eine Einzelperson an. Der größte Reiz ist dort die medizinische Versorgung, die als hochwertig und, so der Bericht, „schockierend günstig“ beschrieben wird. Lokal hergestellte Medikamente kosten einen Bruchteil der importierten.



Thailand folgt auf Platz drei, je nach Quelle mit 1480 oder 1750 Euro im Monat. Wo genau man lebt, macht den Unterschied: Bangkok liegt nach Angaben des Blattes 15 bis 20 Prozent höher, Phuket und Koh Samui bei rund 2180 Euro.



Bali steht auf Platz vier, ebenfalls bei etwa 2180 Euro. Auf den traditionellen Märkten, wo die Einheimischen Eier, Gemüse und Gewürze kaufen, liegen die Preise rund 30 Prozent unter den amerikanischen. In der Hochsaison im Juli, August und Dezember ziehen sie an.



Malaysia schließt die Liste ab, mit günstigen Nebenkosten und billigen Restaurants. Das Land galt 2024 zudem als das sicherste Reiseziel Asiens. „Malaysia ist einer dieser Orte, an denen man billig leben kann, wenn man den lokalen Gewohnheiten folgt“, sagt der Korrespondent aus Penang.

1,7 Millionen Renten gehen schon heute ins Ausland

Der Gedanke ist längst Alltag. Die Deutsche Rentenversicherung überweist rund 1,7 Millionen Renten ins Ausland, vor 20 Jahren waren es 1,4 Millionen.



Der größte Teil geht an frühere Gastarbeiter, die nach dem Arbeitsleben in ihre Herkunftsländer zurückgekehrt sind. Die wichtigsten Zielländer sind Italien und Spanien.



Asien ist in dieser Statistik noch eine kleine Größe. Das Ranking beschreibt insofern weniger, wo deutsche Rentner sind, als wohin sie könnten.

Platz eins für Griechenland: Die Liste für alle, die näher bleiben wollen

Wer die Wärme will, aber nicht die Entfernung, findet beim selben Anbieter eine zweite Rangliste. Der Global Retirement Index bewertet den Ruhestand nicht allein nach Kosten, sondern auch nach Gesundheitsversorgung, Visaregeln, Infrastruktur und Klima.



In der Ausgabe 2026 steht Griechenland auf Platz eins, dahinter Panama, Costa Rica, Portugal und Mexiko. Kein asiatisches Land schafft es in diese Top fünf.



Die beiden Listen widersprechen sich nicht, sie beantworten verschiedene Fragen. Die eine sagt, wie weit das Geld reicht. Die andere, wie bequem es sich damit leben lässt.

1240 Euro auf Mallorca: Was vor dem Umzug zu klären ist

Ein Punkt gehört an den Anfang jeder Planung. Wer seinen Wohnsitz dauerhaft außerhalb der EU, des EWR, der Schweiz und Großbritanniens verlegt, verliert den Schutz der gesetzlichen Krankenversicherung und braucht eine private Auslandspolice. Innerhalb der EU bleibt der Schutz bestehen, was die europäischen Ziele für viele attraktiv macht.



Dass es näher an Berlin funktioniert, zeigt ein Rentnerpaar auf Mallorca, das mit 1240 Euro netto über die Runden kommt. Mit Krankenversicherung, ohne Visumslauf alle 90 Tage.



Die Liste zeigt, was möglich ist. Was zu tun ist, zeigt sie nicht.



Wer trotzdem nach Osten schaut, sollte die Formalitäten ernst nehmen. Im Sommer sollten rund 500.000 Rentner im Ausland ihren Lebensnachweis einreichen, sonst stoppt die Zahlung. Von Berlin nach Colombo sind es gut 8000 Kilometer. Nach Rom, dem häufigsten Ziel deutscher Auslandsrenten, 1180.

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